Apple TV 4K con Siri AI: fecha de lanzamiento y sus características

Apple presentó su nuevo dispositivo inteligente para el hogar Apple TV 4K. (Apple)

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Apple presentó una nueva generación del Apple TV 4K, su dispositivo para ver contenido en streaming y controlar accesorios del hogar inteligente. La principal novedad es Siri AI, una versión más conversacional del asistente que permite buscar películas y series, hacer preguntas sobre lo que se está viendo y manejar dispositivos compatibles mediante la voz.

Las reservas comenzaron el martes 13 de octubre en la tienda en línea y la aplicación Apple Store. El dispositivo llegará a las tiendas y empezará a entregarse el viernes 13 de noviembre, según el anuncio oficial de Apple. La compañía fijó su precio en 299 dólares en Estados Unidos.

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Siri AI permite buscar contenido y hacer preguntas

Siri AI aparece en una interfaz a pantalla completa y permite buscar contenido con preguntas conversacionales. Por ejemplo, el usuario puede pedir recomendaciones de comedias premiadas y recibir sugerencias con imágenes tomadas directamente de la aplicación Apple TV.

El asistente también responderá preguntas mientras se reproduce una película o una serie. Se le podrá consultar dónde se filmó una escena o si un programa es adecuado para una persona de determinada edad. Las respuestas aparecerán en una ventana compacta para no cubrir toda la pantalla ni detener la reproducción.

Apple TV 4K contará con Siri AI para recomendarte películas y series. (Apple)

Apple señala que Siri AI puede aprovechar el contexto personal de un iPhone compatible con Apple Intelligence. De ese modo, el usuario podrá pedirle que reproduzca una serie recomendada por uno de sus contactos. La disponibilidad inicial de Siri AI estará limitada a ciertos países e idiomas; Apple anunció que llegará en inglés a Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido.

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Chip A19 y control por voz sin el mando

El nuevo Apple TV 4K utiliza el chip A19. Según Apple, ofrece hasta un 50 % más de rendimiento de CPU y el doble de rendimiento gráfico frente a la generación anterior. El procesador también incluye un decodificador AV1, tecnología que permite reproducir contenido en streaming con mayor eficiencia y un menor consumo de ancho de banda.

El equipo incorpora tres micrófonos de campo lejano para controlar la reproducción y buscar contenido sin tener que sostener el Siri Remote. Apple indica que la cancelación de eco ayuda a que el dispositivo reconozca la voz incluso cuando el televisor está reproduciendo audio.

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El Siri Remote conserva su diseño, pero ahora es compatible con la red Buscar de Apple. Desde un iPhone se podrá localizar el mando con indicaciones de precisión o activar un sonido para encontrarlo.

El nuevo Apple TV contará con tres micrófonos para no tener que usar el control para hablar con el dispositivo. (Apple)

Sonido envolvente con cuatro HomePod

Por primera vez, el Apple TV 4K podrá utilizarse con cuatro altavoces HomePod para crear un sistema de sonido envolvente. La configuración es compatible con cuatro HomePod mini 2 o cuatro HomePod de segunda generación. También se pueden combinar ambos modelos, siempre que los altavoces delanteros sean iguales entre sí y los traseros también formen un par del mismo modelo.

El sistema detecta la ubicación de los altavoces y ajusta los niveles y tiempos del audio según la distribución de la sala. Apple lo presenta como su experiencia de sonido envolvente más inmersiva hasta la fecha.

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Apple TV 4K será compatible hasta con 4 dispositivos HomePod. (Apple)

Funciones para el hogar

El dispositivo mantiene su función de centro del hogar inteligente: permite controlar accesorios y automatizaciones, y recibir en el televisor notificaciones de timbres compatibles. Con Apple Intelligence, la aplicación Hogar sumará descripciones de la actividad detectada por cámaras y resúmenes de notificaciones.