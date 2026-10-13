Apple tiene nuevo hogar inteligente con HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini 2: precio, disponibilidad y características

Apple presenta HomeView y actualiza sus centros domésticos - crédito Apple

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Apple renueva su apuesta por el hogar inteligente con el lanzamiento de HomeView, una pantalla con Siri AI, un Apple TV 4K actualizado y el HomePod mini 2. La compañía presentó los tres dispositivos durante Welcome Home, una jornada dirigida a reforzar su ecosistema doméstico conectado y ampliar el papel de la inteligencia artificial.

Apple busca reunir en sus equipos el control de luces, cámaras, cerraduras y termostatos, además de acceso a entretenimiento y comunicaciones. La estrategia incorpora una pantalla doméstica propia y actualiza dos productos que ya funcionaban como centros de control dentro de la aplicación Casa. El despliegue, no obstante, dependerá de los mercados y del idioma.

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HomeView convierte la vivienda en un panel inteligente - REUTERS/Shannon Stapleton

HomeView incorpora una pantalla de siete pulgadas para gestionar la casa

El nuevo HomeView combina una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas, un altavoz y una central para el hogar conectado. Apple lo ofrecerá en una versión de sobremesa con base de altavoz regulable y en otra preparada para fijarse a la pared. El modelo de mesa llegará en plata, blanco estrella, rosa y gris espacial.

Su sistema reconoce hasta seis rostros y adapta la información de cada perfil, con acceso separado a mensajes, calendarios, recordatorios y aplicaciones. También permite videollamadas mediante FaceTime y cambia el contenido según la distancia del usuario.

El equipo integra el chip A18, Apple Intelligence y Siri AI para comprender peticiones más complejas y utilizar el contexto de dispositivos compatibles. Si se vincula a un iPhone o iPad, puede consultar información personal de Calendario, Mensajes o Apple Music para responder a solicitudes concretas.

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En la vivienda, permite gestionar accesorios compatibles con Matter, mostrar hasta nueve cámaras y detectar personas, mascotas, paquetes o vehículos con un plan compatible de iCloud+.

El equipo permite consultar calendarios, mensajes y música, reconocer hasta seis perfiles, mostrar imágenes de nueve cámaras y administrar luces, cerraduras, persianas, termostatos y otros dispositivos compatibles desde una misma interfaz - REUTERS/Shannon Stapleton

Apple TV 4K incorpora chip A19, WiFi 7 y funciones de Siri AI

El nuevo Apple TV 4K conserva el diseño de la generación anterior, pero cambia los componentes internos. Su procesador A19 aumenta el rendimiento de la CPU hasta un 50% y duplica la potencia gráfica respecto al modelo previo, según la información presentada. El dispositivo incorpora también un decodificador AV1 para mejorar la reproducción de contenidos en streaming.

La conectividad suma WiFi 7, Bluetooth 6.0 y HDMI 2.1, mientras mantiene Dolby Vision y Dolby Atmos. Tres micrófonos de largo alcance permiten activar Siri sin utilizar el mando.

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El equipo podrá controlar accesorios domésticos desde el televisor y mostrar imágenes de cámaras o videoporteros. Además, permitirá conectar hasta cuatro altavoces HomePod para crear un sistema de sonido envolvente. La configuración será compatible con los HomePod mini 2 y los HomePod de segunda generación, con ajustes automáticos de sincronización y niveles de audio según su posición en la habitación.

HomePod mini 2 mantiene su diseño e incorpora el chip S10

El HomePod mini 2 llega seis años después del modelo original, presentado en octubre de 2020. Mantiene su forma esférica recubierta de tela y su superficie táctil, pero incorpora un procesador S10, WiFi 7, Bluetooth, Thread y banda ultraancha. Estará disponible en rosa, verde, azul, blanco y negro.

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El altavoz conserva su formato esférico, suma compatibilidad con Thread y banda ultraancha, reconoce varias voces y puede enlazarse con otros equipos para reproducir sonido en diferentes habitaciones - crédito Apple

El altavoz conserva un transductor de rango completo, dos radiadores pasivos y cuatro micrófonos para interactuar a distancia con Siri. También permite formar parejas estéreo, reproducir música en varias habitaciones mediante AirPlay y utilizar un Mac como fuente de audio.

Las funciones de Siri AI llegarán posteriormente mediante una actualización de software. La plataforma reconocerá hasta seis voces y, al conectarse con un iPhone o iPad compatible, podrá utilizar datos de aplicaciones personales para responder con mayor contexto. El equipo también podrá controlar luces, persianas, cerraduras y termostatos, además de detectar alarmas de humo o monóxido de carbono. Costará 299 dólares y llegará en noviembre próximo.

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Precio, disponibilidad y límites de Siri AI

El HomeView tendrá un precio de 299 dólares, con reservas desde el 13 de octubre y llegada al mercado el 13 de noviembre. Apple prevé venderlo inicialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

El dispositivo no estará disponible por ahora en la Unión Europea, incluida España. Apple atribuye esa decisión a que Siri AI todavía no está habilitada en iOS en ese territorio y señaló que mantiene conversaciones con las autoridades europeas para encontrar una solución.

El nuevo Apple TV 4K costará 349 euros, también podrá reservarse desde el 13 de octubre y llegará el 13 de noviembre. El HomePod mini 2 tendrá un precio de 169 euros, con reservas desde la jornada de presentación y disponibilidad desde el 30 de octubre en los mercados anunciados.

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Las funciones avanzadas de Siri AI estarán disponibles inicialmente en inglés y en determinados países. Por ese motivo, España no contará desde el lanzamiento con las nuevas capacidades de inteligencia artificial ni en HomeView, ni en Apple TV 4K, ni en HomePod mini 2.