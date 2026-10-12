Google Maps: cómo usarlo y cuál es la diferencia con Waze que también es de transporte

Las dos opciones se pueden descargar desde tiendas oficiales. (Foto: Waze/Google Maps)

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Google Maps y Waze son dos aplicaciones de navegación que pertenecen a Google y permiten ubicarse o desplazarse en una ciudad. Ambas ofrecen rutas, información del tránsito y estimaciones de llegada, aunque fueron diseñadas para usos distintos.

A simple vista, puede resultar extraño que una misma empresa mantenga dos servicios que parecen cumplir la misma función. La diferencia está en el tipo de viaje.

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Google Maps funciona como una guía integral para orientarse, buscar lugares y combinar medios de transporte, mientras que Waze se concentra en la conducción urbana y en los avisos viales compartidos por los usuarios.

Google Maps permite planificar recorridos en auto, transporte público, bicicleta o a pie desde una misma aplicación. (Foto: Europa Press)

Cómo planificar una ruta en la app de Google Maps

El primer paso consiste en abrir la aplicación, ingresar el destino en la barra de búsqueda y seleccionar la opción “Cómo llegar”. Google Maps mostrará alternativas según el medio de transporte elegido, con una estimación de tiempo, distancia y posibles demoras durante el recorrido.

La plataforma permite elegir entre auto, transporte público, bicicleta, caminata o servicios de transporte privado. Esta navegación multimodal permite comparar opciones antes de iniciar el traslado y resulta útil para quienes combinan un trayecto a pie con colectivos, metro o tren.

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De qué forma encontrar comercios y puntos de interés

Google Maps funciona como un directorio de lugares. Al buscar un restaurante, una farmacia, un banco o una estación de servicio, la aplicación puede mostrar dirección, teléfono, horarios de atención, fotografías, calificaciones y comentarios de otros usuarios.

Google Maps reúne datos sobre comercios, horarios, reseñas y niveles de concurrencia en distintos puntos de una ciudad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En algunos comercios, el servicio incorpora datos sobre el nivel de concurrencia según la hora. Esa función ayuda a decidir cuándo visitar un lugar o a detectar si una tienda permanece abierta. Google Maps concentra, de ese modo, herramientas de navegación e información local en una misma pantalla.

Cómo usar mapas sin conexión y programar un viaje en Google Maps

Una de las funciones prácticas de Google Maps es la descarga de mapas para usarlos sin conexión. El usuario puede seleccionar una zona geográfica y guardarla en la memoria del teléfono. Luego podrá consultar calles y recibir indicaciones aun si no cuenta con datos móviles o señal telefónica.

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Además, la aplicación permite establecer una hora estimada de salida o de llegada. A partir de esa información, calcula el recorrido según el tránsito que suele registrarse en ese momento del día. Esta opción resulta útil para anticipar un viaje al trabajo, al aeropuerto o a una cita en otra zona de la ciudad.

Waze puede sugerir calles alternativas para evitar demoras, mientras Google Maps suele priorizar avenidas y rutas principales. (Foto: Waze)

Qué diferencia a Google Maps de la aplicación de Waze

La principal diferencia está en el enfoque de cada aplicación. Google Maps prioriza una visión general del recorrido, con rutas que suelen mantenerse sobre avenidas y vías principales, salvo que el tránsito represente una gran demora. Su interfaz reúne datos de orientación, negocios y transporte.

Waze, en cambio, está orientado a quienes se trasladan en auto o moto. Su sistema busca reducir el tiempo de viaje y puede proponer desvíos por calles secundarias, barrios o caminos alternativos si detecta que esa opción permitirá evitar una congestión. La aplicación privilegia la rapidez sobre la estabilidad de una ruta conocida.

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Los reportes sobre radares, controles, obras y objetos en la vía forman parte de las funciones de Waze. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por qué Waze depende más de los avisos de sus usuarios de la app

Waze se desarrolló con una lógica comunitaria. Los conductores pueden informar accidentes, embotellamientos, controles policiales, radares, calles cerradas, obras, vehículos detenidos u obstáculos en la calzada. Esos avisos quedan disponibles para otros usuarios que circulan cerca de la zona.

Asimismo, Google Maps incorporó alertas de tránsito y permite comunicar algunos incidentes, pero Waze conserva una mayor dependencia de los aportes inmediatos de su comunidad. Su interfaz presenta elementos visuales y avisos que buscan incentivar la participación de los conductores durante el trayecto.

La elección entre ambas aplicaciones depende de la necesidad concreta. Google Maps es más adecuado para caminar, usar transporte público, buscar comercios, organizar viajes por carretera o contar con mapas descargados. Waze puede ser una alternativa para quienes conducen en horas pico y buscan información actualizada sobre el estado de las calles.

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