Los trucos poco conocidos de Google Maps que facilitan moverte mejor en la ciudad

Google Maps cuenta con configuraciones para mejorar la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación Google Maps cuenta con una serie de funciones poco conocidas que pueden mejorar de forma significativa la movilidad en la ciudad. Más allá de su uso básico para trazar rutas, la plataforma ofrece herramientas que optimizan la navegación, brindan información útil sobre accesibilidad y permiten seguir indicaciones incluso sin conexión a internet.

Aunque millones de usuarios utilizan diariamente Google Maps para desplazarse, muchos desconocen que la aplicación integra opciones avanzadas que pueden hacer los trayectos más precisos, cómodos y seguros. Estas funciones, en su mayoría ocultas dentro de los ajustes, permiten adaptar la experiencia según las necesidades de cada persona.

A continuación, algunos de los trucos más útiles que pueden transformar la forma en que se usa la aplicación:

Muchas de las funciones de Google Maps se encuentran ocultas en su menú de configuraciones. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Google)

Navegación con realidad aumentada para peatones

Una de las herramientas más prácticas es Live View, una función que utiliza la cámara del teléfono para mostrar indicaciones en tiempo real mediante realidad aumentada. En lugar de depender únicamente del mapa, el usuario puede ver flechas superpuestas en el entorno real que indican hacia dónde dirigirse.

Esta opción resulta especialmente útil al caminar por zonas desconocidas, ya que evita confusiones sobre la dirección correcta. Para activarla, se debe acceder a los ajustes de navegación y habilitar la opción correspondiente a peatones.

Información de accesibilidad en lugares públicos

Google Maps también permite conocer si un lugar cuenta con facilidades para personas con discapacidad o movilidad reducida. Al activar la función de accesibilidad desde la configuración, la aplicación destaca información relevante como la presencia de rampas, baños adaptados, asientos o accesos especiales.

Antes de llegar a algún lugar, Google Maps te dirá si ese sitio cuenta con acceso para discapacitados. (Foto: Google Maps)

Este tipo de datos puede ser clave antes de realizar un desplazamiento, especialmente en trayectos largos o cuando se viaja con personas que requieren condiciones específicas.

Uso de mapas sin conexión a internet

Otra función clave es la posibilidad de descargar mapas para utilizarlos sin conexión. Esto permite navegar incluso en zonas con mala cobertura o cuando no se dispone de datos móviles.

El proceso es sencillo: desde el perfil del usuario se accede a la opción de mapas sin conexión y se selecciona el área que se desea guardar. Esta herramienta resulta especialmente útil en viajes o desplazamientos a lugares poco conocidos.

Puedes descargar mapas en Google Maps para lugares con menos cobertura. REUTERS/Dado Ruvic

Guardar destinos y organizar recorridos

La aplicación permite guardar ubicaciones en listas personalizadas, lo que facilita la organización de rutas. Esta función es ideal para planificar viajes, identificar puntos de interés o simplemente recordar lugares importantes.

Al almacenar destinos, los usuarios pueden acceder rápidamente a ellos sin necesidad de buscarlos nuevamente, optimizando así el tiempo.

Personalización de la experiencia de navegación

Además de las funciones principales, Google Maps ofrece opciones de personalización como cambiar el ícono del vehículo o configurar alertas específicas, como la búsqueda de gasolineras con precios más bajos. Estas herramientas permiten adaptar la aplicación a las preferencias de cada usuario.

Google Maps te ofrece personalizar por completo el aplicativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de este tipo de funcionalidades responde a la evolución de las aplicaciones de navegación, que ya no solo indican rutas, sino que buscan ofrecer una experiencia integral. En este sentido, Google Maps compite con otras plataformas al incorporar herramientas que combinan geolocalización, inteligencia artificial y datos en tiempo real.

La movilidad urbana es cada vez más compleja, contar con este tipo de recursos puede marcar la diferencia. Desde evitar perderse en una ciudad desconocida hasta planificar trayectos más eficientes, las funciones ocultas de la aplicación amplían su utilidad más allá de lo básico.

Así, explorar las configuraciones y aprovechar estas herramientas permite sacar mayor provecho de una de las aplicaciones más utilizadas a nivel global, convirtiéndola en un aliado clave para moverse con mayor facilidad y seguridad.