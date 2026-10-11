Starlink Estándar vs Starlink Mini: en qué se diferencia cada plan del internet satelital de Elon Musk

Starlink ofrece conectividad en lugares donde los métodos tradicionales no cubren. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Muchas personas pueden preguntarse cuál es la diferencia entre Starlink Estándar y Starlink Mini, las dos alternativas de internet satelital desarrolladas por SpaceX, la de Elon Musk. Aunque ambas se conectan a la constelación de satélites de la compañía, fueron pensadas para necesidades distintas.

La elección depende, sobre todo, del lugar de uso, la cantidad de dispositivos conectados y la necesidad de transportar el dispositivo. Starlink Estándar apunta a hogares y pequeños negocios con una ubicación fija, mientras que Starlink Mini prioriza el bajo consumo y la movilidad para viajes, vehículos o trabajo remoto.

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Para qué tipo de usuario fue diseñado cada plan

Starlink Estándar está orientado a quienes buscan una conexión principal para una vivienda, una oficina pequeña o una propiedad alejada de las redes de fibra óptica y cable. Su objetivo es sostener una mayor cantidad de tareas simultáneas, como videollamadas, plataformas streaming, juegos en línea y descargas de archivos.

Starlink Estándar está pensada para hogares y pequeños negocios que requieren una conexión fija con varios dispositivos conectados. (Foto: Starlink)

Starlink Mini responde a otro uso. Su tamaño reducido permite llevar la antena en viajes de acampada, casas rodantes, vehículos o estadías temporales. Puede funcionar como conexión de respaldo para quienes necesitan internet fuera de los centros urbanos o trabajan desde distintos puntos.

Qué diferencias existen en el tamaño y la instalación

La antena de Starlink Estándar tiene mayores dimensiones y requiere una instalación más estable. El dispositivo incorpora un router WiFi 6 independiente, así que necesita más componentes y cables. Esta configuración está pensada para dejarla instalada en un punto fijo, con una vista despejada hacia el cielo.

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La antena Starlink Mini pesa cerca de 1,1 kilogramos y puede transportarse con facilidad durante viajes o jornadas de trabajo remoto. (Foto: Starlink)

La Starlink Mini tiene un formato similar al de una computadora portátil y pesa cerca de 1,1 kilogramos. Integra el router WiFi 5 en la propia antena, lo que reduce el número de accesorios necesarios. Esa característica facilita su traslado y permite montar el servicio de manera temporal en distintos lugares.

Cuál ofrece más cobertura y capacidad para varios dispositivos

La versión Estándar ofrece una cobertura inalámbrica de hasta 297 metros cuadrados, aproximadamente. Por esa razón, es más adecuada para casas de varios ambientes, oficinas pequeñas o espacios con varios dispositivos conectados al mismo tiempo, como televisores, computadoras, teléfonos, cámaras y consolas.

Starlink Estándar incluye un router WiFi 6 independiente y puede cubrir hasta 297 metros cuadrados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la cobertura de Starlink Mini ronda los 112 metros cuadrados. Su alcance suele ser suficiente para una habitación, una carpa, una casa rodante o un espacio de trabajo reducido. Aunque puede conectar varios aparatos, su diseño no apunta a cubrir una propiedad extensa ni a reemplazar una red doméstica.

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Qué velocidad de internet puede alcanzar cada modelo de Starlink

Starlink Estándar ofrece velocidades estimadas de entre 200 y más de 400 Mbps, según las condiciones de la red, la ubicación y la demanda de usuarios en la zona. Esa capacidad permite realizar varias tareas exigentes a la vez, como transmisiones en 4K, juegos en línea, videoconferencias y descargas pesadas.

La versión Estándar puede alcanzar velocidades superiores a 200 Mbps, según la ubicación y la demanda de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink Mini puede alcanzar velocidades de entre 100 y 200 Mbps. El rendimiento alcanza para navegar, realizar llamadas de video en alta definición, trabajar con archivos en la nube y reproducir contenidos en streaming.

Cómo cambia el consumo eléctrico y la alimentación del dispositivo

La diferencia energética es uno de los puntos centrales. Starlink Estándar consume entre 75 y 100 vatios en promedio y requiere una toma de corriente convencional. Esta condición encaja con una instalación residencial, donde el suministro eléctrico está disponible de forma continua.

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La Mini consume entre 25 y 40 vatios, una cifra menor que facilita su uso fuera de casa. Puede recibir alimentación a través de USB-C Power Delivery de 100 W, conexiones de 12 V en vehículos y baterías portátiles compatibles. Esa flexibilidad permite usarla durante trayectos o en lugares sin una red eléctrica fija.