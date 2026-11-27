El Salvador registrará temperaturas elevadas y posibles olas de calor entre diciembre de 2026 y abril de 2027. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador afrontará un período de temperaturas elevadas entre diciembre de 2026 y abril de 2027, con condiciones extremas que podrían propiciar olas de calor, de acuerdo con las perspectivas climáticas divulgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y publicadas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, indicó que marzo y abril de 2027 concentrarían los escenarios de mayor temperatura. El funcionario señaló que la institución mantiene vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas para anticipar riesgos y definir medidas de prevención.

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La proyección incluye la persistencia de la influencia del fenómeno de El Niño al menos durante el primer trimestre del próximo año. De acuerdo con López, el país no registra por ahora sistemas ciclónicos bajo vigilancia y la temporada de lluvias de 2027 comenzaría en la segunda quincena de mayo.

Para los próximos meses, las autoridades esperan el ingreso de vientos nortes tres veces en enero, una vez en febrero y uno o dos episodios en marzo y abril. Estos sistemas suelen provocar descensos temporales de temperatura, ráfagas de viento y condiciones secas en buena parte del territorio.

Las altas temperaturas también favorecieron para que se registrara un aumento de incendios en El Salvador./ (Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

La Secretaría de Prensa de la Presidencia también informó que los vientos del norte y noreste afectarían el país durante este viernes 27 de noviembre, con cielo despejado y sin lluvias de relevancia. La velocidad de las ráfagas podría oscilar entre 40 y 60 kilómetros por hora, según la información oficial.

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La institución agregó que la época lluviosa de 2026 dejó precipitaciones en todo el país, aunque su distribución fue irregular. El mayor acumulado se registró en Chorrera del Guayabo, en el distrito de Sensuntepeque, Cabañas Este, con 1,600 milímetros. Chalatenango acumuló 1,700 milímetros y la zona de San Salvador rondó los 1,500 milímetros.

El Niño agravó el déficit de lluvias y la sequía agrícola

El comportamiento de las lluvias durante 2026 estuvo marcado por períodos secos, déficit de precipitación y temperaturas superiores a los promedios históricos. El 25 de agosto, la Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo El Salvador ante el riesgo para el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria, los medios de vida y la seguridad alimentaria.

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La declaratoria oficial señaló que la combinación de lluvias por debajo de lo esperado, sequías recurrentes, altas temperaturas y el avance de la estación seca elevó la vulnerabilidad, con mayor exposición en los territorios del corredor seco nacional.

La crisis hídrica causó la pérdida de cerca del 20% en la primera cosecha nacional de granos básicos./ (Cortesía: @oscardomsv).

Los efectos alcanzaron a los cultivos de maíz, frijol y sorgo. La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estimó que la primera cosecha de granos básicos perdió cerca del 20% de su producción por la crisis hídrica. Agricultores de San Vicente relataron daños en sus siembras tras semanas con lluvias insuficientes e irregulares.

La falta de agua también redujo la disponibilidad de pasto para el ganado. Productores consultados por AFP informaron caídas en la producción de leche y mayores gastos en alimentos para mantener a los animales, en un contexto en el que alrededor del 60% del sector ganadero enfrentaba efectos de la sequía.

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Las pérdidas rurales se extendieron en el Corredor Seco

Una evaluación de Oxfam y Acción contra el Hambre, realizada en 354 comunidades de El Salvador, Guatemala y Honduras, mostró que más de 70 mil de los cerca de 73 mil hogares que sembraron maíz en el ciclo de primera de 2026 informaron pérdidas. El 78.6% perdió entre el 75% y el 100% de la cosecha, mientras que el 65.4% de los hogares afectados por la caída de la producción de frijol registró daños en esa misma proporción.

Las autoridades salvadoreñas mantendrán el monitoreo climático durante la estación seca, mientras El Niño continúa como un factor de riesgo para la disponibilidad de agua, la agricultura y la ganadería en los primeros meses de 2027.

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