La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales pronosticó abundante nubosidad, lluvias y descenso de temperaturas en varias regiones de Honduras por el desplazamiento de una masa de aire frío. (Foto: Redes sociales)

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La llegada de una masa de aire frío provocará este viernes abundante nubosidad, vientos racheados, descenso de las temperaturas y lluvias de débiles a moderadas en distintas regiones de Honduras, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por precipitaciones dispersas en las regiones norte y noroccidental, mientras que en el resto del territorio se esperan lluvias débiles y aisladas. La excepción será la zona sur, donde prevalecerán las condiciones secas, según el reporte de las autoridades.

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Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el departamento de Cortés, con 10 milímetros, mientras que Colón, Copán, Lempira y Santa Bárbara podrían registrar hasta cinco milímetros cada uno.

El pronóstico también contempla acumulados de tres milímetros en Atlántida, Gracias a Dios, Ocotepeque y Yoro. En Intibucá e Islas de la Bahía se prevén dos milímetros, mientras que en Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Olancho y Valle no se esperan precipitaciones durante la jornada.

La presencia de la masa de aire frío también favorecerá un ambiente más fresco en varias zonas del país, aunque las temperaturas máximas continuarán siendo elevadas en algunos departamentos, especialmente en el sur hondureño.

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El departamento de Cortés podría registrar los mayores acumulados de lluvia, con hasta 10 milímetros, según las estimaciones del pronóstico meteorológico de Copeco. (Foto: Redes sociales)

De acuerdo con Copeco, Choluteca y Valle alcanzarán temperaturas máximas de 36 grados Celsius, las más altas previstas para este viernes. En Gracias a Dios y Olancho se esperan hasta 31 grados, mientras que Islas de la Bahía registrará 28 grados.

En Colón, Cortés y Santa Bárbara las máximas llegarán a 27 grados. Comayagua, La Paz y Ocotepeque tendrán temperaturas de hasta 26 grados, mientras que Atlántida, El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira y Yoro alcanzarán los 25 grados.

Por su parte, Copán registrará una máxima de 24 grados e Intibucá tendrá la temperatura más baja durante el día, con apenas 18 grados Celsius.

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En cuanto a las temperaturas mínimas, el departamento de Intibucá registrará 14 grados Celsius, convirtiéndose en una de las zonas más frías del país durante esta jornada.

Copán y El Paraíso tendrán mínimas de 17 grados, mientras que Francisco Morazán alcanzará los 18 grados. En Lempira, Olancho, La Paz y Yoro se esperan temperaturas de 19 grados.

Francisco Morazán tendrá temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 18 grados, además de vientos que podrían alcanzar velocidades de 20 kilómetros por hora. (Foto: El Heraldo)

Comayagua, Ocotepeque y Santa Bárbara registrarán mínimas de 20 grados, mientras que Cortés tendrá 22 grados y Atlántida llegará a 23 grados.

Las condiciones serán más cálidas durante la noche en otras regiones. Colón y Valle tendrán mínimas de 25 grados, Choluteca e Islas de la Bahía alcanzarán 26 grados y Gracias a Dios registrará 27 grados Celsius.

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Estas diferencias reflejan las condiciones climáticas variables que experimentará Honduras por el desplazamiento de la masa de aire frío, con temperaturas más frescas en el occidente y centro del país, pero con calor persistente en el sur y algunas zonas del Caribe.

El informe meteorológico también advierte sobre vientos de hasta 30 kilómetros por hora en Colón, Islas de la Bahía y Olancho, mientras que en Francisco Morazán se esperan velocidades de hasta 20 kilómetros por hora y en Valle podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora.

Las regiones norte y noroccidental registrarán lluvias débiles a moderadas y dispersas, mientras que en el sur del país prevalecerán las condiciones secas durante este viernes. (Foto: Redes sociales)

Estas condiciones estarán acompañadas de abundante nubosidad y ráfagas de viento, por lo que el comportamiento del clima podría variar durante el transcurso del día, especialmente en las regiones donde se pronostican precipitaciones dispersas.

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En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco informó que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre dos y cuatro pies, mientras que en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies.

El reporte también establece que este viernes habrá fase de Luna Llena. La salida del sol ocurrió a las 5:46 de la mañana y su puesta está prevista para las 5:18 de la tarde.