La decisión anunciada por Delcy Rodríguez coincide con la inauguración de una nueva ruta de Copa Airlines hacia la isla de Margarita. Cortesía

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Venezuela anunció la eliminación del requisito de visa para los ciudadanos panameños, una medida que marca un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, deterioradas tras las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

La decisión fue anunciada este viernes 27 de noviembre por Delcy Rodríguez, quien instruyó al canciller venezolano, Oliver Blanco, a eliminar la exigencia migratoria como parte de las iniciativas para impulsar el turismo internacional.

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El anuncio se produjo durante la celebración del 56.º aniversario de Consecomercio, un día después de que Copa Airlines inaugurara sus operaciones comerciales hacia la isla de Margarita, ampliando la conectividad aérea entre ambos países.

La mandataria indicó que la eliminación de las visas debía aplicarse desde este viernes, aunque durante su intervención no precisó el período de permanencia autorizado ni las condiciones migratorias aplicables a los viajeros panameños.

Venezuela exigía visa a los ciudadanos panameños desde octubre de 2017 como medida de reciprocidad migratoria. Archivo

La exigencia de visa para los panameños se remonta a octubre de 2017, cuando el gobierno venezolano adoptó una medida de reciprocidad migratoria, después de que Panamá estableciera ese requisito para los ciudadanos de nacionalidad venezolana.

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Las relaciones bilaterales atravesaron uno de sus momentos más críticos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador al entonces mandatario Nicolás Maduro.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, cuestionó los resultados y anunció el 29 de julio el retiro del personal diplomático acreditado en Caracas, además de suspender las relaciones hasta que se realizara una revisión del escrutinio electoral.

Mulino también respaldó al candidato opositor Edmundo González Urrutia y promovió discusiones sobre la situación venezolana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), reclamando transparencia en los resultados electorales.

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José Raúl Mulino cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas celebradas el 28 de julio de 2024. Cortesía

Las tensiones derivaron en la suspensión de las operaciones aéreas comerciales entre ambos países, afectando a miles de viajeros, las conexiones internacionales de Copa Airlines y las actividades de empresas establecidas en la Zona Libre de Colón.

En mayo de 2025, las autoridades aeronáuticas autorizaron el restablecimiento de los vuelos comerciales, después de casi diez meses de interrupción, permitiendo a la aerolínea panameña recuperar progresivamente sus frecuencias hacia el mercado venezolano.

Posteriormente, ambos gobiernos acordaron reactivar los servicios consulares, una decisión orientada a facilitar la atención de sus ciudadanos y atender asuntos relacionados con el comercio bilateral y los procesos de retorno de migrantes venezolanos.

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Mulino aclaró en septiembre de 2025 que la recuperación de los servicios consulares no implicaba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, aunque permitía atender algunas de las consecuencias humanitarias y comerciales del distanciamiento entre ambos gobiernos.

Con la incorporación de Porlamar, Copa Airlines amplía su oferta a 47 frecuencias semanales entre Panamá y Venezuela, distribuidas entre seis destinos, según la programación anunciada por la compañía para noviembre de 2026.

Caracas y Valencia concentran 28 de las 47 frecuencias semanales anunciadas por Copa Airlines hacia Venezuela. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La oferta contempla 14 vuelos semanales hacia Caracas e igual cantidad hacia Valencia, siete a Maracaibo, cinco a Barcelona, cuatro a Barquisimeto y tres hacia la isla de Margarita.

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Antes de los terremotos del 24 de junio, la aerolínea operaba tres vuelos diarios hacia Caracas. Las operaciones se reanudaron el 1 de septiembre, mientras que la segunda frecuencia diaria fue restablecida dos semanas después.

La suspensión temporal estuvo relacionada con los daños ocasionados por los movimientos sísmicos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea venezolana, cuya recuperación permitió el retorno gradual de las operaciones comerciales.

El vuelo inaugural hacia Margarita transportó a 166 pasajeros y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en el estado Nueva Esparta. La ruta opera con aeronaves Boeing 737-800 los días martes, jueves y domingos.

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La nueva conexión representa una oferta aproximada de 3,500 asientos mensuales entre ambos sentidos y permite enlazar la isla venezolana con más de 85 destinos internacionales mediante el centro de conexiones de Panamá.

La eliminación de la exigencia migratoria busca favorecer la llegada de turistas panameños a territorio venezolano. Cortesía

La eliminación del requisito de visa busca favorecer la llegada de turistas panameños y dinamizar actividades económicas vinculadas con la hotelería, la gastronomía y el transporte, en momentos en que Venezuela procura ampliar su conectividad aérea internacional.