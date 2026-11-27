Un hombre que pasaba por las afueras de un estadio de críquet en Pakistán logró capturar la pelota mientras viajaba en una moto

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Un hombre logró atrapar una pelota de críquet desde la parte trasera de una moto en movimiento, mientras pasaba por la calle aledaña al estadio donde se estaba disputando el partido. La escena recorrió el mundo y la organización del torneo decidió otorgarle un reconocimiento al protagonista de esta historia.

Mehran Khan volvía de su trabajo, como en un día cualquiera, montado en la moto de un amigo cuando ambos pasaron junto al campo donde se disputaba un partido de la Swat Premier League, en la ciudad de Mingora, Pakistán. El bateador Abrar Lala conectó la bola con su bate y la elevada trayectoria superó los límites de la cancha y se dirigió hacia la calle. Khan observó el vuelo de la pelota, le indicó a su conductor que agachara la cabeza, se incorporó levemente sobre el asiento y la capturó con la mano derecha.

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Un usuario de TikTok que se encontraba en las inmediaciones del estadio grabó el momento y lo subió a la plataforma. “El video se volvió viral de la noche a la mañana. Yo ni siquiera lo sabía”, dijo Khan en declaraciones a la BBC. La brillante atajada acumuló millones de vistas y generó reacciones en medios de comunicación de Estados Unidos, Australia y otros países del mundo. El ex velocista australiano Brett Lee compartió el video en su página de Facebook, lo que amplificó aún más su alcance.

Khan trabaja como funcionario en el Departamento de Ingeniería de Salud Pública de la región y vive en Marghazar, en el valle de Swat. Pese a ser un jugador de críquet amateur con experiencia como bateador, lanzador rápido y fielder, reconoció ante los medios que no calculó el movimiento con precisión previa. “Me levanté un poco sobre la moto en movimiento y la atrapé”, describió ante la agencia AFP. “La fama que a algunas personas les lleva años llegar, a mí me llegó a través de un video de pocos segundos”, agregó.

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El hombre que capturó la pelota de críquet desde la moto mientras se estaba jugando un partido de la liga de Pakistán (captura de video)

Una vez identificado, la organización de la Liga Premier de Swat, con financiamiento del Ejército de Pakistán, le entregó un premio de 10.000 rupias pakistaníes (aproximadamente USD 36). Khan también aclaró que, pese a versiones que circularon en redes, no se quedó con la pelota: “La gente decía que me la había llevado, pero eso no es correcto; la devolví”, precisó en declaraciones recogidas por The Athletic.

El de Khan no es el primer caso en que un espectador protagoniza una atajada llamativa en los márgenes de un partido de críquet. En 1987, durante un encuentro en Australia, un camarógrafo atrapó un six del ex todoterreno inglés Ian Botham mientras sostenía un cigarrillo en la boca. En 2014, en un partido de la liga de Nueva Zelanda, un espectador se deslizó por una pendiente y completó la captura con una sola mano. El año pasado, en un duelo entre Australia y Sudáfrica, un hincha atrapó la pelota con una mano mientras sujetaba dos latas de bebida con la otra. La atajada de Khan desde una moto en movimiento se suma a esa lista de proezas.

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