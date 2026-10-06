Google Drive y el truco gratis para liberar almacenamiento sin pagar suscripciones

Google Drive recupera espacio sin pagar con una limpieza selectiva

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Google Drive permite liberar almacenamiento sin pagar suscripciones mediante una revisión de los archivos más pesados, la limpieza de Gmail y la organización de Google Fotos. El método consiste en localizar el contenido que ocupa más espacio, eliminar lo que ya no sea necesario y vaciar las papeleras para que la capacidad vuelva a estar disponible.

Google Drive ordena los archivos según el espacio que ocupan

La forma más directa de identificar qué contenido consume la mayor parte del almacenamiento consiste en acceder a la página de cuota de Drive. La dirección es drive.google.com/drive/quota y muestra los archivos ordenados de mayor a menor tamaño.

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Una revisión ordenada permite detectar qué contenido ocupa más capacidad, eliminarlo de forma definitiva y trasladar fotografías o grabaciones a soportes externos cuando sea necesario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese listado permite detectar con rapidez videos largos, copias de seguridad, documentos duplicados o archivos que dejaron de tener utilidad. Revisar primero los elementos de mayor tamaño evita perder tiempo con documentos pequeños, que apenas modifican el espacio disponible dentro de la cuenta.

Una vez localizados los archivos prescindibles, el siguiente paso es hacer clic derecho sobre ellos y seleccionar la opción “Mover a la papelera”. Esta acción retira el contenido de la unidad principal, pero todavía no libera espacio de forma definitiva.

Los archivos permanecen en la papelera hasta que el usuario la vacía. Por eso, después de revisar el material eliminado, conviene entrar en esa sección y confirmar el borrado permanente. Si se eliminan muchos elementos a la vez, la actualización del almacenamiento puede tardar unos minutos.

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Gmail también ocupa espacio dentro de la cuenta

El almacenamiento de Google no depende solo de los archivos guardados en Drive. Gmail puede concentrar una cantidad importante de espacio por mensajes antiguos, boletines, notificaciones y correos con documentos adjuntos.

Gmail y Google Fotos esconden parte del espacio ocupado en la nube (Foto: Google)

Una forma de iniciar la limpieza es buscar mensajes que incluyan archivos grandes. También conviene localizar comunicaciones recibidas hace años que ya no tengan valor, como invitaciones, promociones, avisos automáticos o mensajes de grupos que dejaron de ser relevantes.

La eliminación masiva puede ser útil cuando existen decenas o cientos de correos similares. Antes de borrar, es recomendable comprobar que no contengan facturas, comprobantes, datos laborales o información personal que pueda ser necesaria más adelante.

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Al igual que ocurre con Drive, los mensajes eliminados pasan a la papelera de Gmail. Vaciar esa carpeta es indispensable para recuperar la capacidad ocupada por los correos. Dejar los mensajes en la papelera mantiene el problema, aunque la bandeja de entrada parezca más ordenada.

Una revisión periódica evita que el límite llegue de nuevo

La limpieza puntual resuelve una urgencia, pero la organización reduce la necesidad de repetir el proceso con frecuencia. Clasificar archivos por carpetas facilita reconocer qué documentos siguen siendo útiles y cuáles corresponden a proyectos, trabajos o actividades ya terminadas.

Google Drive permite localizar los archivos que más espacio consumen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También ayuda eliminar versiones antiguas de un mismo archivo. Es habitual guardar varias copias de una presentación, un video o una fotografía con nombres similares. Cuando esas versiones no aportan información diferente, pueden ocupar espacio de manera innecesaria.

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Otra práctica consiste en establecer recordatorios para revisar la cuenta cada cierto tiempo. Ese hábito permite detectar acumulaciones antes de que el límite impida recibir correos o guardar nuevos archivos. La gestión regular del almacenamiento puede evitar una suscripción adicional.

Google Fotos ofrece alternativas para imágenes y videos

Las fotografías y los videos suelen representar una parte importante del contenido almacenado. Para quienes guardan una gran cantidad de material visual, Google Fotos puede ayudar a reducir el impacto sobre la capacidad disponible.

Los usuarios que no necesiten mantener las imágenes en calidad original pueden seleccionar la opción “Alta calidad”. Esa alternativa permite almacenar fotos y videos con restricciones de calidad y reducir el espacio que consumen dentro de Google Drive.

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Otra opción es descargar imágenes y videos en un disco duro externo o trasladarlos a otro servicio de almacenamiento en la nube. De ese modo, es posible mantener una copia de respaldo sin que todos los archivos permanezcan en la misma cuenta.

El proceso no requiere borrar documentos importantes de forma indiscriminada. La clave está en revisar qué ocupa más espacio, decidir qué contenido conserva utilidad y confirmar el vaciado de las papeleras. Así, Google Drive puede recuperar capacidad sin necesidad de pagar por almacenamiento adicional.