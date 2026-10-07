Guía para limpiar tu cuenta de Gmail y ganar espacio sin pagar ninguna suscripción

Gmail, Drive y Fotos comparten un límite de 15 gigabytes gratuitos de almacenamiento. (Europa Press)

Guardar

Toda cuenta de Gmail dispone de 15 gigabytes gratuitos de almacenamiento, un espacio que se comparte con Google Drive y Google Fotos. Cuando ese límite se agota, no es necesario contratar un plan pago de Google: borrar correos con archivos adjuntos y vaciar las carpetas de eliminación permite recuperar capacidad de forma inmediata.

Los mensajes de texto sin adjuntos ocupan, en general, poco espacio dentro de la bandeja de entrada. El consumo real se concentra en los correos que incluyen videos, archivos PDF o fotografías de gran tamaño. Gmail permite localizar ese tipo de mensajes mediante filtros de búsqueda, disponibles tanto desde el teléfono como desde una computadora.

PUBLICIDAD

Cómo localizar los correos que más espacio ocupan

Para identificar los mensajes con adjuntos pesados, el usuario puede escribir en el buscador el comando has:attachment larger:10M, que reúne los correos con archivos adjuntos superiores a los 10 megabytes. Esa cifra puede reemplazarse por 15M o 20M según se necesite concentrar la búsqueda en los archivos de mayor peso.

El comando has:attachment larger:10M permite ubicar los correos con archivos más pesados. (Europa Press)

Una vez revisado el contenido de esos mensajes, el usuario puede seleccionar los que ya no necesite y enviarlos a la Papelera. Sin embargo, esa acción por sí sola no libera espacio de manera definitiva: el correo permanece almacenado hasta que se elimina por completo.

Gmail también permite filtrar comunicaciones antiguas con el comando older_than:2y, que agrupa los mensajes recibidos hace más de dos años. Esta búsqueda puede combinarse con has:attachment para ubicar correos viejos que, además, incluyan archivos adjuntos.

PUBLICIDAD

Una vez desplegada la lista de resultados, el sistema ofrece la casilla superior para marcar los mensajes y la opción “Seleccionar todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda”. El ícono de la Papelera permite entonces eliminar todo el conjunto en un solo paso.

Los mensajes enviados a la Papelera no liberan espacio hasta que se eliminan de forma definitiva. (Reuters)

Boletines, publicidad y notificaciones acumuladas

Las suscripciones a boletines promocionales y las notificaciones automáticas constituyen otra fuente habitual de correos prescindibles. El buscador de Gmail permite localizar esos mensajes con los términos unsubscribe o “darse de baja”, que identifican las comunicaciones vinculadas a listas de distribución.

La eliminación de correos con adjuntos, publicidad y notificaciones reduce el volumen de contenido almacenado, aunque el espacio seguirá ocupado hasta completar un paso adicional: borrar de forma permanente los mensajes de la Papelera y de la carpeta de correo no deseado.

PUBLICIDAD

Vaciar la papelera y el correo no deseado

La carpeta de Spam incluye la opción “Borrar todos los mensajes de spam ahora”, que elimina de manera definitiva los correos clasificados en esa categoría. La Papelera ofrece una función equivalente a través del botón “Vaciar la papelera ahora”. Sin ese paso final, los mensajes enviados allí no liberan capacidad real dentro de la cuenta.

El filtro older_than:2y agrupa los correos recibidos hace más de dos años. (Europa Press)

Qué hacer si el espacio sigue cerca del límite

Si, tras la limpieza de la bandeja de entrada, el almacenamiento continúa cerca del tope de 15 gigabytes, es posible que el consumo provenga de archivos guardados en Drive o en Google Fotos. La herramienta gratuita Administrador de Almacenamiento de Google One analiza el contenido de los tres servicios y muestra fotos, videos y archivos pesados que pueden eliminarse con un clic.

PUBLICIDAD

En el caso de Google Fotos, quienes no necesiten conservar sus imágenes en calidad original pueden activar la opción “Alta calidad”, que permite almacenar fotos y videos con restricciones de resolución y así reducir el espacio que consumen dentro de Drive. Otra alternativa consiste en descargar las imágenes y los videos a un disco duro externo o trasladarlos a otro servicio de almacenamiento en la nube, de modo que la copia de respaldo no permanezca en la misma cuenta.

Las funciones gratuitas de Google One y los planes pagos

El uso del Administrador de Almacenamiento de Google One no exige ninguna suscripción. El servicio de pago aparece recién cuando el usuario decide ampliar la cuota disponible en lugar de eliminar archivos.

PUBLICIDAD

El Administrador de Almacenamiento de Google One analiza el contenido de Gmail, Drive y Google Fotos sin costo. (Europa Press)

Los planes de Google One permiten elevar la capacidad total a 100 gigabytes, 200 gigabytes o 2 terabytes, y esa ampliación se comparte del mismo modo entre Gmail, Drive y Fotos. El acceso a Gmail, Google Drive, Google Fotos, Docs, Sheets, Meet y Calendar está incluido sin costo en toda cuenta de Google. También forman parte de las funciones gratuitas el filtro de correo no deseado y la verificación en dos pasos.