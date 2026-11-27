El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) presentó los resultados de foros de análisis del fenómeno de El Niño a nivel de Centroamérica, perspectivas para el próximo año y una propuesta de plan de acción regional ante este fenómeno climático. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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Los países que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) enfrentan un panorama hidrometeorológico crítico debido a que el fenómeno de El Niño mantendrá una intensidad histórica que agravará la sequía y la crisis hídrica regional hasta mediados de 2027.

Durante la presentación de los resultados del LXXXII Foro del Clima de América Central y del XXXIII Foro Hidrológico Regional, celebrada en El Salvador con la presencia de Infobae, las autoridades científicas alertaron que las anomalías térmicas en el océano Pacífico alcanzaron registros sin precedentes, lo que condicionará:

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La disponibilidad de agua

La producción agropecuaria

La generación de energía eléctrica.

La coordinadora del Foro del Clima del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), Karina Hernández, explicó que el evento actual superó los parámetros observados en episodios extremos anteriores, tales como los registrados en los años 1997 y 2015.

Según los análisis satelitales y oceánicos, el calentamiento del agua en la cuenca del Pacífico ecuatorial mantiene anomalías térmicas trimestrales de 2,5 ℃ (36,5 ℉) y valores diarios puntuales que tocaron los 3,9 ℃ (39,02 ℉) en la zona de monitoreo más próxima al litoral centroamericano.

La anomalía térmica en el océano Pacífico alcanza marcas inéditas y prolongará la sequía

El seguimiento técnico confirmó que las temperaturas superficiales y profundas del mar acumulan cinco meses consecutivos con registros récord. Esta condición confirma que el episodio se encuentra clasificado en la categoría de intensidad muy fuerte.

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Hernández expuso que la probabilidad de que estas condiciones severas continúen durante el trimestre comprendido entre diciembre y marzo de 2027 supera el 83%. Aunque se proyecta una atenuación paulatina de la energía acumulada a partir del segundo trimestre, los efectos del fenómeno persistirán durante todo el primer semestre de 2027, lo cual impactará de manera directa el inicio del próximo período lluvioso.

Karina Hernández comparte los resultados que dejó los foros de análisis del fenómeno de El Niño en Centroamérica. Así como las líneas de acción que se pueden ejecutar. (Infobae Centroamérica)

Esta combinación sitúa al istmo dentro de una masa oceánica inusualmente cálida, lo que reduce la humedad ambiental y modifica los patrones de viento. Para los meses venideros, los modelos meteorológicos indican que el aporte de precipitaciones y descensos de temperatura derivado de los empujes fríos resultará escaso, un factor que propiciará temperaturas extremas durante la estación seca habitual.

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De acuerdo con el informe de perspectivas climáticas, República Dominicana constituye la única excepción territorial donde se esperan lluvias por encima del promedio histórico, mientras que el resto de los países registrarán acumulados deficitarios o normales propios del estiaje.

Los impactos sectoriales abarcan desde crisis en la pesca hasta pérdidas en granos básicos

La variabilidad en las precipitaciones ya causó afectaciones severas en el denominado Corredor Seco centroamericano a lo largo de 2026. En zonas de Guatemala, Honduras y El Salvador, los registros de lluvia durante el ciclo agrícola previo no alcanzaron el 60% del promedio histórico, lo que derivó en la pérdida generalizada de las cosechas de maíz y frijol correspondientes a la siembra de primera.

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Datos del Sistema de la Integración Centroamericana detallan las pérdidas agrícolas, energéticas y pesqueras causadas por el déficit de lluvias del fenómeno de El Niño en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, la implementación de las medidas operativas contempla el acceso a fuentes de financiamiento multilateral ya disponibles. Entre estos instrumentos figura un fondo de contingencia por USD 1,000 millones habilitado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a la respuesta ante desastres y obras de resiliencia hídrica.

Asimismo, se gestionan partidas canalizadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en conjunto con el Fondo Verde para el Clima, orientadas a proyectos de adaptación agropecuaria y protección de cuencas en el Corredor Seco.

Carlos Isaac Pérez del SICA ofrece una visión detallada sobre el fenómeno de El Niño, sus proyecciones para Centroamérica y las acciones que se están implementando. Infórmate sobre las propuestas de financiamiento y la importancia de la coordinación interinstitucional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las delegaciones nacionales y las secretarías técnicas del SICA prevén someter el documento definitivo del Plan de Acción Regional a la aprobación formal de la cumbre de cancilleres y mandatarios en un plazo de dos semanas.

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En paralelo, los ministerios de agricultura y ambiente de cada país miembro replicarán las mesas agroclimáticas territoriales para ajustar los calendarios de siembra y coordinar la entrega de insumos de asistencia a las comunidades rurales del istmo antes de que se intensifique la temporada seca.