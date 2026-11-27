Carlos Alzugaray afirmó que el presidente Miguel Díaz-Canel no resistirá en el poder tras la muerte de Raúl Castro./ (EL PAÍS)

Guardar

El exdiplomático cubano Carlos Alzugaray sostuvo que, tras la muerte de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel “no aguantará más” y podría abrirse una reforma política en Cuba, aunque advirtió que no identifica dentro del poder a grupos con una vocación democrática definida.

A sus 83 años, Alzugaray conoce desde dentro la estructura estatal cubana: ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 1961, integró la primera generación de diplomáticos de la Revolución y representó a la isla en varios países y ante la Unión Europea. Sus declaraciones fueron realizadas en Ciudad de México al medio EL PAÍS.

PUBLICIDAD

La política de Estados Unidos hacia Cuba convive, según el exembajador, con dos corrientes: una que considera ilegítimo al régimen cubano y busca derribarlo, y otra que promueve la normalización de relaciones como vía para erosionar a la Revolución desde el acercamiento.

“Trump y Rubio vienen de la tradición republicana de cambio de régimen por la fuerza”, afirmó.

El exdiplomático atribuyó a Rubio una estrategia inicialmente centrada en Venezuela. Explicó que primero apostó por la iniciativa encabezada por Juan Guaidó bajo la premisa de que la caída de Nicolás Maduro provocaría también el derrumbe cubano, pero sostuvo que ese resultado no ocurrió.

PUBLICIDAD

Sectores del poder en Cuba consideran que Raúl Castro erró en la elección de Miguel Díaz-Canel como sucesor, según sostuvo el exembajador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el exdiplomático, las conversaciones con Washington habrían evitado al régimen cubano y se habrían concentrado en Raúl Guillermo Castro. Alzugaray consideró que esa elección refleja una mirada de sectores de Miami que interpretan a Cuba como “la finca de los Castro” y, por eso, buscan negociar con algún integrante de la familia.

La oferta, según relató, consistía en que los Castro se trasladaran a Moscú con su dinero, mientras Estados Unidos podría actuar con libertad en la isla. También se le habría pedido a Díaz-Canel que renunciara, una posibilidad que, a juicio del exdiplomático, no prosperó porque ningún miembro de la familia Castro aceptaría entregar el país.

PUBLICIDAD

Alzugaray afirmó que el proceso se desarrolló con opacidad y dijo no tener certeza sobre quiénes acompañaron a Raúl Guillermo en esos encuentros. Sin embargo, señaló que recibió información de que no asistió solo, sino junto a un hermano de su padre, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

La gravitación de Raúl Guillermo dentro de las reuniones de la cúpula comunista genera dudas porque no ocupa un puesto formal en esa estructura. Fue coronel del Ministerio del Interior y tuvo funciones en la seguridad personal, pero no integra la máxima dirección política.

Sectores de Miami buscaron negociar con Raúl Guillermo Castro una salida del poder para la familia gobernante, según relató Alzugaray. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de López-Calleja modificó, según Alzugaray, el equilibrio sucesorio. El fallecido presidente del conglomerado militar Gaesa era la persona en quien Raúl Castro confiaba, podía ser un eventual sustituto de Díaz-Canel y era el integrante familiar con mayor peso, mientras que los hijos de Fidel Castro “no pintan nada”, de acuerdo con el exdiplomático.

PUBLICIDAD

Una posible lectura es que Raúl Castro buscó posicionar a su nieto después de perder a López-Calleja. La otra es que el movimiento cuenta con su aprobación porque, si muriera, la familia no tendría a una figura de máxima jerarquía dentro del aparato estatal.

Raúl Guillermo declaró en un perfil publicado por USA Today que nunca imaginó dedicarse a la política, aunque estaría dispuesto a hacerlo si fuera convocado. Alzugaray observó que su imagen de playboy no es bien recibida en Cuba y planteó interrogantes sobre su respaldo entre los generales si Raúl Castro muriera de forma inmediata.

Gaesa, las Fuerzas Armadas y el posible vacío de poder

La influencia de Gaesa aparece como otro factor de tensión. El conglomerado, dirigido hasta su muerte por López-Calleja, controla cerca del 40% de la economía cubana, de acuerdo con cálculos independientes citados por Alzugaray.

PUBLICIDAD

Aunque formalmente depende de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el exdiplomático sostuvo que López-Calleja utilizó su vínculo familiar para apartar a Gaesa de ese control y responder directamente ante Raúl Castro. Esa autonomía, afirmó, alteró la estructura tradicional del Ejército.

Una caricatura política presenta la relación de poder en Cuba con Miguel Díaz-Canel sentado frente a la figura de Raúl Castro. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alzugaray describió a Raúl Castro como un dirigente históricamente orientado hacia las instituciones, en contraste con Fidel Castro, a quien caracterizó por actuar sin atender a las estructuras.

“El sistema se parece al de Fidel, pero Fidel tenía toda la autoridad, todo el carisma y era brillante”, expresó. Sobre Raúl Castro, añadió que no posee el mismo carisma, autoridad ni brillo que su hermano.

PUBLICIDAD

El diplomático retirado rechazó que pueda afirmarse sin más que Díaz-Canel gobierna sin mandar. Recordó que una frase semejante se utilizaba sobre Raúl Castro durante el liderazgo de Fidel, aunque sostuvo que tampoco describía con precisión el funcionamiento del poder.

La promoción de Raúl Guillermo sí podría crear un vacío institucional, advirtió. Un funcionario podría cuestionar una orden si no proviene de su ministro, una posibilidad que calificó de constitucionalmente viable y que, aun sin una desobediencia abierta, acumularía tensiones dentro del sistema.

El desgaste de Díaz-Canel también se trasladaría a Raúl Castro, algo que Alzugaray consideró inédito durante el régimen de Fidel. Añadió que en los círculos de poder existen dirigentes que creen que Raúl Castro se equivocó al elegir a su sucesor.

PUBLICIDAD

La muerte de Raúl Castro sería, para el exdiplomático, el punto de inflexión. “Todo depende de la correlación de fuerzas, y no veo a ningún grupo con una vocación realmente democrática. Pero eso va resquebrajando el sistema”, afirmó al referirse a una eventual reforma política vinculada a los cambios económicos.