Tecno

WhatsApp suma una alerta de seguridad y prueba nuevas funciones en Android y iPhone

La plataforma de mensajería exigirá instalar las actualizaciones pendientes del teléfono para recuperar la cuenta y reforzar la protección frente a vulnerabilidades conocidas

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp bloqueará el acceso desde móviles con sistemas desactualizados (Foto: Meta)
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WhatsApp incorpora una alerta de seguridad que impedirá iniciar sesión desde dispositivos con versiones desactualizadas de iOS o Android, a la vez que prueba cambios en sus funciones de video, contactos, estados, chats y ajustes. Las novedades buscan elevar la protección de las cuentas y reorganizar la experiencia de uso en distintos dispositivos.

La medida resulta relevante porque la seguridad de una aplicación también depende del sistema operativo donde funciona. Si el teléfono conserva vulnerabilidades conocidas, un atacante podría instalar software malicioso y acceder a información guardada en el equipo, incluso si la plataforma de mensajería mantiene sus propios mecanismos de protección.

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WhatsApp exigirá actualizar iOS o Android para acceder a la cuenta

La nueva alerta aparecerá cuando un usuario intente iniciar sesión en WhatsApp desde un teléfono con software antiguo. La aplicación indicará que es necesario ir a los ajustes del dispositivo e instalar la actualización disponible para recuperar el acceso.

WhatsApp rediseña el reproductor de vídeo con Liquid Glass - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp rediseña el reproductor de vídeo con Liquid Glass - REUTERS/Dado Ruvic

El cambio se aplicará desde los servidores de la compañía. Por ello, los usuarios no necesitarán descargar una nueva versión de WhatsApp para recibirlo. La función alcanza tanto a dispositivos Android como a iPhone.

La plataforma no ha precisado qué versiones de los sistemas operativos dejarán de ser compatibles con el inicio de sesión. Tampoco ofrecerá una opción para omitir el requisito. Actualizar el sistema operativo será obligatorio para volver a usar la cuenta en esos equipos.

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La decisión refuerza una idea que suele quedar fuera de la conversación sobre privacidad digital: una aplicación puede disponer de protección propia, pero esa capa pierde eficacia cuando el dispositivo presenta fallos de seguridad sin corregir.

Los delincuentes informáticos buscan vulnerabilidades en sistemas que ya no reciben actualizaciones. Si logran infectar un teléfono, pueden interceptar datos almacenados en él. La alerta de WhatsApp pretende que los usuarios vinculen la protección de sus conversaciones con el estado general de su móvil.

Los estados de WhatsApp podrán reproducirse al doble de velocidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los estados de WhatsApp podrán reproducirse al doble de velocidad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El reproductor de video adopta el diseño Liquid Glass

La versión beta WhatsApp para iOS 26.39.10.70 incorpora un rediseño para el reproductor de video. La actualización adapta esta sección al lenguaje visual Liquid Glass, con elementos flotantes, fondos translúcidos y esquinas redondeadas.

La barra de progreso se sitúa en la parte superior de la pantalla, mientras que los controles de reproducción aparecen en una zona inferior renovada. El objetivo es separar los botones del contenido sin ocultar por completo la imagen que se está viendo.

El cambio no quedará limitado al iPhone. WhatsApp también está desplegando ese mismo diseño en iPad y Mac. La actualización unifica el reproductor de video en tres dispositivos del ecosistema de Apple.

La compañía también trabaja en una nueva experiencia de navegación dentro de los chats para iOS. La versión 26.39.75 incluye un botón con la foto de perfil, el nombre del contacto y su estado en línea o su última conexión, siempre que esa información esté habilitada.

WhatsApp tiene funciones que muchos de sus usuarios desconocen.
La función experimental permitirá acelerar las publicaciones audiovisuales manteniendo pulsada una zona concreta de la pantalla, aunque deberá activarse manualmente en cada actualización (Foto: WhatsApp)

Al pulsarlo, la aplicación despliega un menú desde la parte superior con accesos directos a acciones de la conversación. De este modo, algunas opciones dejan de requerir la apertura de la pantalla completa de información del chat.

Android prepara una pestaña para los contactos

En Android, la beta 2.26.40.3 anticipa una pestaña dedicada a los contactos. El espacio reunirá la lista de personas, los recordatorios de cumpleaños y una opción para invitar a usuarios que todavía no utilizan la aplicación.

La nueva pestaña de Contactos mostrará quién está conectado mediante un punto verde sobre la foto de perfil. Además, permitirá ordenar la lista por actividad o alfabéticamente.

WhatsApp aclara que esa sección respetará las preferencias de privacidad. La aplicación solo mostrará los datos que cada contacto haya decidido compartir con otros usuarios, incluidos el estado de conexión y otros elementos de su perfil.

La novedad intenta concentrar en un solo lugar funciones que hasta ahora se encontraban dispersas. La empresa busca que los usuarios consulten con mayor rapidez la disponibilidad de sus contactos y accedan a herramientas vinculadas con la agenda.

Los estados podrán verse a velocidad doble

Otra prueba para Android llega con la beta 2.26.40.4. La función permite reproducir actualizaciones de estado a velocidad doble al mantener presionado el lado derecho de la pantalla.

El video pasa a velocidad 2x mientras el usuario conserva el dedo sobre la pantalla. Cuando lo retira, la reproducción vuelve a su ritmo habitual. La opción no permanece activa entre un estado y otro, por lo que deberá activarse de forma manual en cada caso.

En iOS, WhatsApp también prueba una reorganización de Ajustes. La interfaz dividiría las opciones en dos zonas: una pestaña denominada Tú, con apartados frecuentes como Suscripciones, Listas, Mensajes de difusión, Eventos, Destacados y Dispositivos vinculados, y un menú adicional accesible desde un icono de engranaje.

El segundo apartado agruparía Cuenta, Privacidad, Chats, Apariencia, Notificaciones, Agentes, Almacenamiento y datos, y Controles parentales. La barra de búsqueda se mantendría en la parte superior para localizar una opción concreta. La reorganización responde al aumento de funciones que WhatsApp ha incorporado a sus ajustes durante el último año.

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