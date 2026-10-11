Video muestra en acción al robot beisbolista definitivo: lanza, atrapa y batea como profesional

Los investigadores del Robotics and AI Institute (RAI) pusieron a prueba las habilidades del robot AthenaZero para distintas funciones de beisbolista. Crédito: RAI Institute/YouTube

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Un robot de dos brazos desarrollado por el Robotics and AI Institute (RAI) demostró su capacidad para el beisbol con movimientos coordinados que imitan el comportamiento humano, un avance que propone un enfoque distinto frente a uno de los desafíos más persistentes de la robótica, la interacción dinámica con objetos en lugar del simple traslado de piezas de un punto a otro.

Bautizado AthenaZero, el sistema fue diseñado para replicar algunas de las propiedades mecánicas que permiten a los seres humanos ejecutar movimientos rápidos, intensos y, al mismo tiempo, delicados. Según un estudio publicado en la revista ‘Science Robotics’, el robot completó tres tareas inspiradas en el béisbol que involucraban el lanzamiento de pelotas, su recepción y el golpe con un bate.

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La investigación fue dirigida por un equipo de roboticistas encabezado por Andrew S. Morgan, quien explicó a TechXplore que el objetivo del grupo era estudiar cómo la masa y la capacidad de generación de fuerza de un robot podían diseñarse para asemejarse más a las de un humano.

AthenaZero, el robot desarrollado por el Robotics and AI Institute, completó tareas de lanzamiento, recepción y bateo en sus primeras evaluaciones. (Captura de video)

El robot puede ceder ante las fuerzas externas

AthenaZero está compuesto por un torso central, dos brazos robóticos equipados con manos, y un sistema de motores y engranajes. Aunque los segmentos estructurales de los brazos son rígidos, sus articulaciones pueden ceder ante fuerzas externas, lo que le permite al robot responder de manera controlada cuando interactúa con objetos o con su entorno.

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Este diseño representa una alternativa a la lógica que domina buena parte de la robótica industrial actual. Muchos robots convencionales se construyen para ser rígidos y precisos, una característica que los vuelve eficaces en tareas repetitivas como levantar objetos pesados o posicionar componentes en una línea de ensamblaje. Sin embargo, esa misma rigidez complica las interacciones físicas cuando los objetos se mueven de forma impredecible o requieren un trato más suave.

AthenaZero fue pensado para operar en un rango más amplio de fuerzas, lo cual le permite ser tanto delicado como enérgico según lo exija cada tarea. Los investigadores también se concentraron en reducir la inercia efectiva del robot, una propiedad que describe la resistencia de un objeto a los cambios en su movimiento.

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El sistema fue diseñado para replicar propiedades mecánicas que permiten al cuerpo humano ejecutar movimientos rápidos, intensos y delicados. (Captura de video)

Una inercia más baja facilita que un brazo robótico acelere y desacelere con mayor rapidez, lo que podría mejorar su capacidad de reacción frente a objetos en movimiento. De acuerdo con Morgan, este sistema constituye el primer intento del equipo con este enfoque de diseño de baja inercia.

El béisbol como banco de pruebas

El béisbol ofreció a los investigadores una vía práctica para examinar varios problemas complejos de manipulación. El lanzamiento exige que el robot coordine sus movimientos para transferir fuerza a un objeto, mientras que la recepción demanda una respuesta ante un objeto que se aproxima y el control de las fuerzas que se generan en el momento del contacto.

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El golpe de pelota con bate añade un desafío adicional, coordinar ambos brazos para posicionar y lanzar el swing en el momento preciso. Estas tareas superan la previsibilidad de los movimientos típicos de la automatización fabril: un robot debe coordinar sus articulaciones al tiempo que considera el contacto físico, el tiempo de ejecución y el desplazamiento de los objetos en el espacio.

A diferencia de los robots industriales rígidos, AthenaZero opera en un rango amplio de fuerzas, entre la delicadeza y la energía según la tarea. (Captura de video)

Los experimentos buscaron demostrar el potencial de su diseño mecánico, no establecer que el robot ya puede desempeñar una amplia variedad de trabajos en condiciones reales.

Un esfuerzo más amplio por entender la manipulación robótica

La manipulación robótica continúa siendo un desafío mayor mientras los investigadores trabajan en el desarrollo de máquinas capaces de interactuar de forma confiable con objetos de distintas formas, pesos y texturas.

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AthenaZero forma parte de un esfuerzo de investigación más amplio orientado a comprender cómo la construcción física de un robot influye en su capacidad de manipular objetos. En lugar de depender únicamente de mejoras en el software de control, el equipo investiga si un diseño diferente de la masa, la inercia y las características de fuerza puede facilitar la ejecución de movimientos complejos.

El béisbol sirvió como banco de pruebas para examinar la coordinación, el tiempo de reacción y el manejo de fuerzas de contacto del robot. (Captura de video)

Los investigadores planean seguir perfeccionando el sistema y evaluarlo en tareas de manipulación más exigentes. El béisbol funciona como plataforma de prueba para estas capacidades subyacentes, mientras que la manipulación diestra, entendida como la capacidad de manejar objetos con habilidad y de forma confiable, permanece como el objetivo mayor del proyecto.

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Por el momento, AthenaZero representa una dirección de diseño con potencial de desarrollo. Si este enfoque logra extenderse a otras tareas, los robots podrían quedar mejor equipados para manejar interacciones físicas dinámicas que hasta ahora resultan difíciles para los manipuladores rígidos convencionales.