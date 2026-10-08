Cómo aprovechar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en el celular

El acceso a la herramienta se realiza desde Ajustes, Almacenamiento y datos, Administración de almacenamiento. (Europa Press)

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El uso diario de WhatsApp puede acumular una gran cantidad de fotos, videos, audios y documentos que terminan por consumir el almacenamiento del celular, un efecto que se intensifica entre quienes participan en grupos con mucha actividad. Aunque algunos de esos archivos parezcan eliminados de las conversaciones, parte de ese contenido puede permanecer almacenado en el dispositivo sin que el usuario lo note.

Para evitar este problema, la aplicación incorpora una herramienta que permite revisar y eliminar ese material sin necesidad de borrar conversaciones completas. Esta función ofrece una alternativa para mantener bajo control el espacio ocupado por WhatsApp, al identificar con precisión qué archivos conviene conservar y cuáles pueden descartarse.

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El camino para encontrar y vaciar la papelera

El acceso a esta herramienta, apodada ‘papelera de WhatsApp’, se realiza desde el menú de Ajustes de la aplicación. Allí debe seleccionarse la opción “Almacenamiento y datos” y, a continuación, ingresar a “Administración de almacenamiento”.

Los videos compartidos en grupos activos suelen ser los archivos que más espacio ocupan en el dispositivo. (Reuters)

Dentro de esa sección aparece el apartado “Revisa y elimina elementos”, donde se despliegan los distintos archivos que ocupan espacio en el dispositivo. El proceso para eliminarlos requiere pulsar “Seleccionar”, marcar las fotos, videos, audios o documentos que ya no se necesitan y tocar el ícono de la papelera. Antes de confirmar el borrado definitivo, se recomienda revisar con atención los elementos marcados para evitar la pérdida de información relevante.

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Esta misma herramienta puede permitir, además, recuperar algunos elementos eliminados por error antes de que desaparezcan de forma definitiva. Esa posibilidad depende de cómo estén almacenados los archivos y de la versión de WhatsApp que utilice el usuario.

Qué archivos conviene eliminar primero

Entre los contenidos que más espacio ocupan se encuentran los videos, en particular los que circulan en grupos con intercambio constante de mensajes. Las fotografías también pueden acumular varios gigabytes cuando se reciben de manera continua a lo largo del tiempo.

Antes de eliminar contenido de forma definitiva, se recomienda verificar si existe una copia en otro dispositivo o servicio. (Reuters)

Los audios, documentos, GIF y otros archivos multimedia contribuyen de igual forma al consumo de almacenamiento. Por ese motivo, una revisión periódica permite detectar contenido duplicado, archivos que ya perdieron utilidad o elementos descargados de manera automática sin intervención directa del usuario.

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No todo el contenido que figura en esta sección debe eliminarse sin análisis previo. Antes de vaciar el almacenamiento, conviene verificar si una fotografía, un documento o un video todavía resultan necesarios, o si existe una copia disponible en otro dispositivo o servicio.

Opciones adicionales para ahorrar espacio

La administración de almacenamiento no constituye la única herramienta disponible dentro de la aplicación. WhatsApp permite además modificar la configuración de descarga automática de archivos desde el mismo apartado de “Almacenamiento y datos”. Desde allí se puede limitar qué tipo de contenido se descarga de manera automática según el usuario utilice datos móviles, wifi o roaming.

Desactivar la descarga automática de videos y documentos evita la acumulación de archivos innecesarios. (Europa Press)

Desactivar la descarga automática de videos y documentos evita que el teléfono almacene archivos que, en muchos casos, el usuario nunca llega a revisar. También resulta recomendable identificar los chats que concentran mayor volumen de contenido multimedia, ya que los grupos familiares, laborales o de amigos suelen convertirse en una de las principales fuentes de archivos acumulados en el dispositivo.

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Las copias de seguridad requieren una atención particular, dado que, según la configuración elegida, pueden incluir contenido multimedia y ocupar espacio adicional en los servicios de almacenamiento en la nube. Revisar qué elementos forman parte de esos respaldos permite controlar mejor su tamaño final.

El almacenamiento del celular no depende solo de WhatsApp

El espacio disponible en un teléfono también puede reducirse por la acción de otras aplicaciones, fotografías, videos, archivos descargados y datos temporales ajenos a WhatsApp. Por esa razón, cuando la eliminación de contenido dentro de la aplicación no resulta suficiente, conviene revisar el almacenamiento general del dispositivo.

Los grupos familiares y laborales concentran buena parte del contenido multimedia almacenado en el celular. (Reuters)

Entre las alternativas disponibles se encuentran la eliminación de aplicaciones sin uso, el borrado de archivos duplicados y el traslado de fotografías o videos hacia servicios de almacenamiento en la nube. La limpieza de la caché de determinadas aplicaciones también puede liberar espacio adicional, aunque ese proceso debe realizarse a través de las opciones del sistema operativo del celular, dado que se trata de datos temporales que tienden a acumularse con el uso prolongado.

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La revisión periódica del almacenamiento evita que WhatsApp y otras aplicaciones consuman de forma silenciosa la capacidad disponible del dispositivo. Una limpieza selectiva, que distinga qué archivos siguen siendo necesarios, resulta más efectiva que la eliminación masiva de contenido sin control previo.