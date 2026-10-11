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Steam regala por tiempo limitado un juego con reseñas positivas para los usuarios de PC

La producción independiente ofrece sesiones adaptables, respuestas sobre recuerdos y preferencias, además de una ambientación diseñada para quienes buscan entretenimiento pausado frente a la presión habitual

Steam ofrece Fireside Feelings sin coste hasta el 12 de octubre - VALVE
Steam ofrece Fireside Feelings sin coste hasta el 12 de octubre - VALVE
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Steam regala por tiempo limitado Fireside Feelings, un juego cozy con más de 450 reseñas muy positivas que los usuarios de PC pueden incorporar sin costo a su biblioteca digital. La promoción estará vigente hasta el 12 de octubre y permitirá conservar el título de Team Empreintes una vez que se complete el proceso de obtención en la tienda.

La oferta llega en un momento de expansión de los juegos acogedores, también conocidos como cozy. Estas propuestas se han convertido en una alternativa para quienes prefieren experiencias de ritmo pausado, sin combates constantes ni competencia entre jugadores. Fireside Feelings se apoya en conversaciones, preguntas personales y decoración para construir una partida centrada en la reflexión.

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El título debutó el año pasado en la plataforma de Valve y recibió una respuesta favorable de la comunidad por sus mecánicas y su precio accesible. Normalmente, el juego cuesta $88 mexicanos, pero durante este fin de semana tendrá un descuento del 100% para todos los usuarios de PC que lo reclamen antes de que concluya la promoción.

Más de 450 reseñas respaldan la propuesta relajada de Fireside Feelings
Más de 450 reseñas respaldan la propuesta relajada de Fireside Feelings

Fireside Feelings propone conversaciones alrededor de una fogata

El juego fue desarrollado por Team Empreintes, un estudio independiente especializado en experiencias cozy. Su propuesta lleva al jugador a un entorno animado donde distintos personajes se reúnen alrededor de una fogata para hablar sobre asuntos cotidianos.

La persona que juega ocupa el lugar de invitada en ese espacio. A través de preguntas y respuestas, puede conversar sobre temas como la infancia, el futuro, las actividades preferidas, los recuerdos y otros aspectos de la vida diaria.

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La mecánica principal no se basa en superar niveles, derrotar enemigos ni competir con otros usuarios. El objetivo es avanzar mediante diálogos que invitan a detenerse en las respuestas y a participar de una experiencia con menos presión que otros géneros de videojuegos.

Cada conversación permite desbloquear objetos para decorar un espacio privado cerca del fuego. El usuario puede modificar ese rincón con los elementos que obtiene durante la partida, una función habitual en los juegos que priorizan la personalización y la construcción de ambientes.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Quienes completen el proceso antes del vencimiento podrán instalar la aventura más adelante, aunque no la descarguen durante el periodo promocional establecido por la plataforma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo pausado de Fireside Feelings forma parte de su propuesta. El título no exige una reacción rápida ni plantea una carrera contra el tiempo. Su estructura está diseñada para que las personas puedan jugar durante sesiones breves o dedicar más tiempo a explorar las preguntas que plantean los personajes.

El estudio descarta el uso de inteligencia artificial

Team Empreintes asegura que los diálogos incluidos en el videojuego proceden de personas reales. El estudio también aclara que no utilizó inteligencia artificial para generar las conversaciones, ya que buscó construir un entorno cálido y seguro para quienes participan en la experiencia.

Fireside Feelings no incluye interacción directa entre jugadores. Cada partida transcurre de forma individual y las conversaciones se desarrollan con los personajes del juego. Esa decisión lo diferencia de las redes sociales, los títulos multijugador y otras plataformas donde el contacto con desconocidos forma parte central de la experiencia.

El juego incorpora filtros para determinados temas que pueden resultar delicados para algunos usuarios. Esta herramienta permite limitar la aparición de ciertos asuntos durante las conversaciones y adaptar el contenido a las preferencias personales de cada jugador.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
La aventura individual incorpora filtros para asuntos delicados, descarta conversaciones generadas artificialmente y propone una interacción controlada con figuras reunidas junto al fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los videojuegos cozy han ganado popularidad en los últimos años. Bajo esta categoría conviven propuestas de gestión, agricultura, cocina, decoración, exploración y relatos interactivos. Sus mecánicas varían, pero suelen compartir una apuesta por la tranquilidad y por objetivos que no dependen de la competencia.

Las más de 450 reseñas positivas que acumula Fireside Feelings en Steam reflejan el interés de una parte de la comunidad por este tipo de experiencias. Los usuarios destacan el ambiente de la propuesta, el tono de las conversaciones y la posibilidad de avanzar sin enfrentarse a desafíos complejos.

Cómo descargar Fireside Feelings gratis en Steam

Para obtener el juego antes de que finalice la promoción, es necesario seguir estos pasos:

  1. Instalar el cliente de Steam en un ordenador compatible.
  2. Crear una cuenta gratuita o iniciar sesión con una cuenta ya existente.
  3. Buscar Fireside Feelings dentro de la tienda digital.
  4. Entrar en la ficha del título y pulsar el botón “Descargar”, “Obtener” o la opción que aparezca durante la oferta.
  5. Confirmar que el juego se ha añadido a la biblioteca digital.
  6. Revisar los requisitos técnicos, el espacio disponible y la compatibilidad del equipo antes de iniciar la instalación.

Una vez incorporado a la biblioteca durante la promoción, el juego permanecerá disponible en la cuenta. No es necesario descargarlo de inmediato, ya que podrá instalarse más adelante desde Steam.

La plataforma reúne compras, promociones, actualizaciones y descargas en una misma biblioteca digital. También incluye guardado en la nube, espacios de comunidad y Workshop, una herramienta para acceder a contenidos creados por usuarios. La oferta estará vigente hasta el 12 de octubre.

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