Jorge Bergoglio y su diario íntimo: la agenda de tapas negras donde anotó, entre 1992 y 2024, sus miedos, sus tentaciones y sus encuentros con el diablo. (Diseño Infobae)

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El diario íntimo del papa Francisco reúne, ordenados por tema y comentados por Víctor Manuel Fernández, los apuntes que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024. Aparecen el demonio, una crisis de poder en 2021 y 2022, Córdoba vivida como purgatorio, papelitos bajo un San José dormido y un verso de Virgilio colgado en una pared de Santa Marta.

El objeto es una agenda de 1992. El 20 de diciembre de ese año, siete meses después de que Juan Pablo II lo nombrara obispo auxiliar de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio la abrió en la primera página y escribió que se sentía ingrato frente a tanto bien recibido y que era, en sus palabras, un hombre “conducido”. Siguió escribiendo, con interrupciones de meses y una vez de casi un año, hasta el 18 de agosto de 2024. Llenó ochenta y seis páginas antes del cónclave de 2013 y cincuenta y cinco como Papa. La última entrada es de ocho meses antes de su muerte. El libro lleva la firma de Víctor Manuel Fernández, teólogo argentino, exrector de la Universidad Católica Argentina y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde 2023.

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Esa autoría define todo lo que el lector va a encontrar. El compilador no publica el diario en su orden ni completo. Elige fragmentos, los agrupa en capítulos temáticos (“Los espíritus”, “Heroica fatiga”, “Visiones y señales del cielo”, “La tentación de la curiosidad”). El volumen se completa con un capítulo sobre los cuadros que Francisco hizo colgar en Santa Marta y otro sobre lo que subrayó en cuatro libros que se hizo mandar de Buenos Aires.

Fernández cuenta en la introducción cómo llegó el material. Una tarde, en Santa Marta, Francisco le mostró un rincón con algunos libros y una agenda vieja llena de notas manuscritas y le dijo: “De esto, verán ustedes”. El plural incluía a un secretario que había ordenado su archivo en Buenos Aires. Muerto Francisco y elegido León XIV, Fernández le dijo al nuevo Papa que temía que esos papeles terminaran en un depósito. A los pocos días recibió una caja de cartón. Dice que le dedicó un año. Advierte también que dejó afuera los pasajes que afectan a terceros, algunos nombres y las partes más reservadas, que Bergoglio escribió con signos propios que, según el cardenal, no se pueden ni se deben descifrar. Lo que tenemos, entonces, es el diario de un hombre leído por su amigo, que además es la máxima autoridad doctrinal de la Iglesia y que declara sin vueltas para qué publica: para responder a quienes describen a Francisco como un cínico, un hombre vacío, sin fe ni convicciones.

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"El diario íntimo del Papa Francisco", comentada por el cardenal Víctor Manuel Fernández (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última entrada del diario es un repaso de la vida en pocas líneas, y lo único que Bergoglio registra son las veces en que el diablo se le hizo presente. Escribe que reaparece siempre, al acecho, a veces haciéndose el tonto o el distraído, y termina pidiéndole a la Virgen que lo cuide y lo ayude. Fernández explica que el relato completo está en una entrada del 24 de enero de 2021, a la que llama “el día del descubrimiento”. Ahí Bergoglio enumera tres episodios que da por ciertos. El primero, unos quince años antes, desde la ventanilla del auto, cuando era arzobispo de Buenos Aires: unos ojos a la vez amenazantes y seductores. El segundo, durante una celebración en la capilla del Carmelo: una mirada de fuego, más intensa, y una presencia que intentó acercarse mientras él huía apretando el rosario. El tercero, en Roma, pocos días después del viaje a Chile de enero de 2018: lo vio en un encuentro y oyó una voz triunfal, dueña de todo, que decía haber conseguido lo que quería.

Bergoglio aclara, y lo subraya en el manuscrito, que no eran tentaciones de las que comprometen la carne. Eran una presencia fascinante que invitaba a la curiosidad. Esa palabra organiza la mitad del libro, curiosidad. Y Fernández la explica a partir de una escena de 2023 de la que fue testigo. Un obispo le preguntó a Francisco por qué no se había desprendido antes de una persona de la Curia que hablaba mal de él en público y seguía un proyecto propio. El Papa se quedó en silencio largo rato y después contestó que sentía una advertencia de Dios a no convertirse en un titiritero que maneja a las personas según su conveniencia, y que por eso había dejado a esa persona en su puesto. Después, sin que nadie se lo pidiera, explicó qué entendía por “curiosidad reductiva”: la pregunta de cómo sería ser como Dios, el deseo de probar cuánto poder se tiene, de dominar y, en la forma más sutil, de comprar a los demás para sumarlos a los propios proyectos. Dijo que esa había sido su peor prueba, justamente en 2021 y 2022.

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Y esta anécdota se confirma en el diario. En la entrada de enero de 2021 Bergoglio enumera lo que lo estaba debilitando. Menciona los pedidos de ayuda frecuentes de una persona que trabajaba en un lugar donde después descubrió mucha corrupción. Menciona un problema intestinal que le volvió casi insoportable la última semana (en julio de ese año lo operaron en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli y le extirparon parte del colon). Y menciona Chile, la conferencia de prensa en el avión, el momento en que entendió que la jerarquía de aquel país lo había engañado sobre los abusos y que la situación era más grave de lo que había querido creer. El 30 de diciembre de 2022 escribe el balance. Agrega las presiones de gobierno, la aridez y la desolación, y se reprocha al “Jorge arrogante, autosuficiente, cínico y mentiroso consigo mismo”. Escribe que en esos dos años perdió la memoria de la misericordia y la capacidad de llorar. Y anota, con Ezequiel 16 en la mano, que se puede comprar a la gente de muchas maneras.

La edición italiana en una librería de Roma, el 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

La entrada de la visión del infierno es del 7 de junio de 2018. La noche anterior, antes de dormir, Bergoglio vio la entrada del infierno, que describe como la seducción pagana con toda su fuerza. Se asomó, se aterrorizó y se aferró al rosario. Escribe que al infierno se resbala como lo más natural, que esa seducción se cierra sobre sí misma y que no tiene futuro ni lugar para la esperanza. La entrada no habla de los abusos. Es Fernández quien la ubica al lado de dos anotaciones posteriores de ese verano, una de julio y otra de agosto, en las que Bergoglio sí escribe sobre la vergüenza y el daño que los escándalos le hacen a la Iglesia. En otra entrada de noviembre de 2018, Bergoglio vincula la puerta del infierno con algo mucho más doméstico: su incapacidad para decir que no a los argentinos que le pedían audiencia con cualquier problema, la omnipotencia de querer resolverlo todo. Ese mismo día escribe que oyó claramente la voz del diablo.

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El libro retrata también a un hombre cansado desde el principio. El 31 de diciembre de 1992, con el obispado recién estrenado, Bergoglio anota una sensación de agobio y aclara que no es física sino espiritual. Las entradas de los años siguientes registran semanas cansadoras, años que empiezan en subida y el miedo a no resistir. Al mismo tiempo, se vigila con una dureza casi cómica. En enero de 2006 se reprocha usar el cuidado de la salud como “prisión apostólica” y refugio del egoísmo, y querer terminar rápido una misa o una audiencia para volver a su horario, una costumbre que llama “mentalidad de solterón”.

La conciencia de la muerte llega antes que la vejez. A los sesenta escribe que le queda poco tiempo, y a los sesenta y cinco, que empezó la cuenta regresiva. En 2009 la policía le advierte de un posible atentado y una jueza le asigna custodia. La entrada más extraordinaria de esa serie es del 31 de diciembre de 2011. A las cuatro de la mañana, haciendo la cama, se agachó y no pudo incorporarse. Joaquín Sucunza, entonces vicario general, lo encontró horas después en un sillón, y Bergoglio le dijo que esa vez había pensado que se moría. A la tarde, a las seis y media, escribió sobre el silencio de la Plaza de Mayo y del arzobispado, sobre los ataques de la extrema derecha en internet, sobre los setenta y cinco años recién cumplidos, que abrían la cuestión de su sucesión. Pidió morir antes de convertirse en motivo de escándalo, y que Dios le diera a Buenos Aires un buen sucesor. Escribió que así debía ser el silencio que precede a la muerte. Catorce meses después era Papa. Testigos que cita Fernández cuentan que a los setenta y cuatro lloraba mientras preparaba la mudanza al hogar de sacerdotes ancianos donde pensaba retirarse.

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El Papa escribía pedidos en papelitos y los dejaba bajo una estatuilla de San José dormido para que “le soñara” el deseo, y en 1999 hizo la cuenta: el santo le había concedido la mayoría. En los dos últimos años, según un secretario, los papelitos eran tantos que la imagen se tambaleaba. Tomaba las rosas blancas como señal de Teresa de Lisieux, a quien llamaba Teresita. En marzo de 2014, a un año de la elección, durante un retiro en el que dudaba de lo que estaba viviendo, un gendarme le entregó un ramo de rosas blancas de parte de una mujer llamada Valentina, y él escribió en mayúsculas: “¿Y TODAVÍA DUDÁS?”.

En el año 2000, frente a ataques contra la Virgen en un diario porteño, anotó que hay gente que necesita sentirse sin madre, sentirse “guacha”, y la edición italiana necesita una nota al pie para explicar la palabra. El texto bíblico que más vuelve es el capítulo 16 de Ezequiel, el de la niña abandonada en el campo a la que Dios recoge y viste, y que después lo traiciona y es perdonada. En 2019, exhausto en unos ejercicios, Bergoglio escribe que leer ese capítulo era como un colchón que lo envolvía y lo salvaba de la disgregación.

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El casrdenal Víctor Manuel Fernández, tamnbién conocido como "Tucho", junto a Francisco

El capítulo final, sobre los subrayados, es un documento de otra especie. En el ejemplar del Documento de Puebla de 1979 que lo acompañó a Roma, Bergoglio dejó escrita en la primera página, con su firma, una leyenda de colores: naranja para los errores y el mal espíritu, rojo para las síntesis inspiradoras, azul para las grandes líneas, amarillo para las constataciones neutras. Todo este capítulo es una entrada detallada a las lecturas del Papa Francisco y entonces también es una entrada a sus preocupaciones teóricas, a los temas que perseguía en palabras escritas por otros. Son cuatro libros solamente, tres se los hizo mandar desde Buenos Aires y el cuarto, La seconda chiamata. Il coraggio della fragilità (La segunda llamada. El coraje de la fragilidad) es una compilación italiana de 2018 que Francisco leyó en una reimpresión de noviembre de 2022, es decir, cuando acababa de cerrar en el diario el balance de su crisis. Solo subrayó el capítulo de René Voillaume, el fundador de los Hermanitos de Jesús, a quien había leído de estudiante. Marcó la etapa decisiva en que se elige por última vez entre Jesús y el mundo, la tentación de la vejez de conformarse con un nivel aceptable de santidad, y una frase encerrada entre corchetes: Jesús nos hace experimentar hasta el fondo, de manera inesperada, la imposibilidad de seguir el camino en el que Él mismo nos puso.

En el epílogo, Fernández distingue niveles de conocimiento de Francisco, desde quienes construyeron un monstruo hasta quienes lo admiraron sin ver su complejidad, y declara que su libro buscó el núcleo, el que se oía cuando el Papa llamaba por teléfono a alguien de confianza y decía solamente “Soy Bergoglio”. Cuenta que así empezó la llamada que recibió en la UCA días después del cónclave, y que ese podría haber sido el título. El libro también pone en página juicios que Francisco dejó en conversaciones con el autor y no en el diario, como el retrato del entonces cardenal Robert Prevost al que Bergoglio describió como “un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable” y que Fernández cita de memoria junto a otras frases que no salen de la agenda.

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El Papa de las conferencias de prensa en el avión, de los libros conversados y de la sonrisa en la plaza escribía, cuando no lo miraba nadie, sobre la envidia, el orgullo y el desprecio, y se reprochaba haberle hablado con mal tono a una tal Marta, o haber ignorado a un borracho que quería conversar en la calle porque prefería caminar tranquilo, y lo anotó como una falta. El 11 de marzo de 2013, la víspera del cónclave que lo elegiría, no escribió sobre los candidatos. Escribió sobre el día de 1958 en que sus padres lo acompañaron a Córdoba a entrar en la Compañía, el hotel, el almuerzo de congrio, la alegría de ellos, y sobre su egoísmo por no habérselo agradecido nunca. El 21 de julio de ese año, en la primera anotación del pontificado, puso una sola línea: el 13 de marzo solo escribió “Me eligieron Papa”.