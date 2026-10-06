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Steam suma 4 juegos gratis disponibles para PC: cómo descargarlos

La selección reúne una mascota digital de estética futurista, un roguelite cenital, un RPG incremental y un tablero basado en fichas hexagonales con partidas individuales o competitivas

Steam estrenará nuevos juegos en su tienda virtual.
La plataforma incorpora cuatro juegos gratuitos con mascotas virtuales, acción y estrategia - (Foto: Steam)
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Steam suma cuatro juegos gratis para PC con propuestas que abarcan desde mascotas virtuales para el escritorio hasta combates de acción, progresión automática y estrategia por turnos. Los títulos ya se pueden incorporar sin costo a la biblioteca digital de la plataforma de Valve.

Los cuatro juegos se pueden obtener desde la tienda de Steam sin pagar. Una vez añadidos a la cuenta, quedarán asociados a la biblioteca del usuario, aunque la descarga se realice más adelante.

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Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Steam ofrece cuatro propuestas independientes que transforman el escritorio y las partidas - (Steam)

Cuáles son los nuevos juegos gratuitos en Steam

Cyberpunk Cats & Dogs: es una aplicación gratuita que coloca gatos y perros con estética futurista sobre el escritorio de Windows. Los personajes recorren la pantalla, descansan sobre las ventanas abiertas, se desplazan cerca de la barra de tareas e interactúan entre sí.

El programa está pensado para acompañar el uso cotidiano del ordenador sin sustituir una aplicación principal. Sus mascotas aparecen mientras el usuario navega, trabaja o utiliza otros servicios, con animaciones que aportan actividad visual al escritorio.

Este tipo de propuestas recupera la idea de los asistentes virtuales y las mascotas digitales, adaptada a una interfaz de ordenador actual. Su función no consiste en ofrecer desafíos o una campaña, sino en añadir elementos interactivos a la pantalla.

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Night Wish: es un roguelite de acción en dos dimensiones con perspectiva cenital. El jugador controla a Nia, una estudiante durante el día que asume el papel de agente secreta durante la noche.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Los proyectos permiten convivir con animales digitales mientras se utiliza el ordenador, combatir en escenarios variables, reunir recompensas sin conexión y calcular movimientos durante enfrentamientos por turnos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de control responde al modelo de disparo con dos palancas: una permite mover al personaje y otra apunta los ataques. La partida exige esquivar oleadas de proyectiles, eliminar enemigos y elegir armas u objetos que modifican las posibilidades de cada recorrido.

Sus escenarios se generan de forma procedimental, por lo que cada partida presenta cambios en la distribución de enemigos, recursos y mejoras. Esa estructura busca que los intentos no sean idénticos y que las combinaciones de equipo alteren la forma de afrontar los combates.

Väinää Idle: traslada la acción a una tierra de los muertos y adopta las reglas de un RPG de progreso automático. Permite elegir entre distintas clases, reunir equipamiento, avanzar por varias zonas y enfrentarse a jefes en cooperativo.

Su rasgo diferencial es que el personaje puede seguir acumulando experiencia, recursos y llaves de mazmorra cuando el juego está cerrado. Al volver a abrirlo, el usuario recoge las recompensas obtenidas durante ese periodo.

El género idle está orientado a sesiones breves y a una progresión que no exige atención continua. En este caso, el sistema combina esa mecánica con elementos habituales de los juegos de rol, como la mejora de objetos y la gestión de habilidades.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Cyberpunk Cats & Dogs anima la pantalla del ordenador, Night Wish plantea enfrentamientos contra oleadas, Väinää Idle mantiene la progresión cerrada y Proximity convierte el tablero en un desafío estratégico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proximity: propone partidas de estrategia por turnos en las que el objetivo es terminar con más puntos que el rival. Para lograrlo, cada jugador coloca fichas hexagonales sobre el tablero y trata de modificar el dominio de las piezas cercanas.

La propiedad de una ficha puede cambiar según el valor de las que se sitúan a su alrededor. Cada movimiento obliga a calcular el efecto inmediato y las posibles respuestas del adversario.

El juego admite partidas en solitario y enfrentamientos contra otros usuarios. Su planteamiento prioriza la lectura del tablero y la colocación de piezas por encima de la velocidad de reacción.

Cómo añadir los juegos gratuitos de Steam

Para obtener cualquiera de estos títulos hace falta una cuenta en Steam. El proceso se puede completar desde el cliente instalado en el ordenador o desde la versión web de la tienda.

  1. Iniciar sesión con la cuenta personal.
  2. Buscar el título por su nombre.
  3. Comprobar que el precio figura como 0.
  4. Pulsar “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”.
  5. Verificar que el juego aparece en la biblioteca.

Conviene añadir los juegos antes de descargarlos. Así, la falta de espacio disponible en el disco no impide incorporarlos a la colección digital. Steam permite descargar esos títulos desde distintos ordenadores vinculados a la misma cuenta, aunque la adquisición equivale a una licencia de uso asociada al perfil y no a una copia que se pueda revender.

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