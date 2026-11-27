Kensy Iveth García Torres, La hondureña conocida como “La Muñeca de la Mafia” recibió auto de formal procesamiento y prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos agravado. (Foto: Cortesía)

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Un juez con competencia nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este jueves auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Kensy Iveth García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, acusada del delito de lavado de activos agravado en Honduras.

La resolución se emitió después de celebrarse la audiencia inicial, en la que el órgano jurisdiccional valoró los elementos presentados en el proceso. La medida cautelar implica que García Torres permanecerá privada de libertad mientras continúa el procedimiento judicial en su contra.

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El caso está relacionado con presuntas operaciones financieras y patrimoniales mediante las cuales, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), la imputada habría movilizado recursos cuyo origen no ha podido justificar legalmente.

De acuerdo con el análisis financiero incorporado a la investigación, no se ha acreditado la procedencia lícita de más de 30 millones de lempiras, una cantidad que constituye el principal elemento económico señalado por la Fiscalía en este expediente.

La acusación se plantea por lavado de activos agravado, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.

Un juez con competencia nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó la medida después de celebrar la audiencia inicial. (Foto: Cortesía)

La investigación busca establecer el origen de los recursos y determinar si las operaciones atribuidas a la procesada fueron utilizadas para introducir o movilizar dinero de procedencia ilícita dentro del sistema económico nacional.

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Según la información del Ministerio Público, las pesquisas identificaron distintas operaciones de carácter financiero y patrimonial que García Torres habría realizado a través del sistema financiero hondureño.

Los investigadores analizaron los movimientos económicos atribuidos a la imputada para establecer si existía correspondencia entre los recursos movilizados y una fuente de ingresos legítima que permitiera justificar su patrimonio.

El resultado del análisis financiero determinó que más de 30 millones de lempiras no cuentan con una procedencia lícita acreditada, de acuerdo con los elementos expuestos en el proceso judicial.

La cifra es uno de los aspectos centrales del expediente, debido a que la Fiscalía sostiene que las operaciones investigadas presentan irregularidades que deben ser esclarecidas durante el desarrollo del proceso penal.

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El Ministerio Público señala a García Torres por presuntas operaciones financieras y patrimoniales cuyo origen no habría sido justificado. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, el auto de formal procesamiento no constituye una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de García Torres deberá determinarse mediante las etapas correspondientes y conforme a las pruebas que sean incorporadas y valoradas por los tribunales.

La medida de prisión preventiva fue dictada mientras avanza el procedimiento, por lo que la imputada continuará bajo custodia durante esta etapa judicial.

Audiencia preliminar será en enero de 2027

El órgano jurisdiccional también estableció la fecha para la siguiente etapa del proceso. La audiencia preliminar quedó programada para el lunes 18 de enero de 2027, a las 9:30 de la mañana, en la misma sede judicial.

En esa diligencia se dará continuidad al expediente por lavado de activos agravado y se determinarán los pasos procesales posteriores, de acuerdo con lo que corresponda conforme a la legislación hondureña.

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El análisis financiero presentado en el expediente establece que no se ha acreditado la procedencia lícita de esa cantidad. (Foto: Cortesía)

La Fiscalía deberá sostener los señalamientos contra García Torres y presentar los elementos que respalden la acusación, mientras que la defensa podrá ejercer las garantías que establece el debido proceso.

El caso de la mujer conocida como “La Muñeca de la Mafia” vuelve a colocar bajo atención pública las investigaciones sobre movimientos de dinero y patrimonios que las autoridades consideran que no tienen justificación legal.

Por ahora, el dato más relevante del expediente es el monto superior a 30 millones de lempiras que, según el análisis financiero del Ministerio Público, no tendría acreditado su origen lícito. La próxima audiencia será clave para conocer cómo avanza el proceso judicial contra García Torres.

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