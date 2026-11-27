Trump afirmó que desconoce si Putin asistirá a la próxima cumbre del G20 en Miami, pero aseguró que puede participar si lo desea (REUTERS)

Guardar

Donald Trump afirmó que desconoce si Vladimir Putin asistirá a la próxima cumbre del G20 en Miami, prevista para mediados de diciembre, aunque aseguró que el presidente ruso puede participar si así lo desea. La invitación fue cursada en septiembre, pero todavía no recibió una respuesta, a menos de un mes del encuentro, que podría reunir también al mandatario chino, Xi Jinping.

“No lo sé, pero si quisiera venir, ciertamente puede hacerlo”, respondió Trump el jueves por la noche ante la consulta de periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

PUBLICIDAD

La convocatoria al jefe del Kremlin generó cuestionamientos entre los aliados europeos tradicionales de Washington, debido al aislamiento internacional de Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. En ese contexto, el canciller alemán, Friedrich Merz, impulsó la posibilidad de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, también reciba una invitación, bajo la premisa de que la presencia de Putin estaría vinculada a las conversaciones sobre el futuro de la guerra.

Se espera que Xi Jinping también participe de la cumbre, en lo que sería su cuarto encuentro con Trump durante este año. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron por última vez el 19 de noviembre en Shenzhen, en el sur de China, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

PUBLICIDAD

Putin tiene previsto ofrecer su tradicional conferencia de prensa de fin de año el 10 de diciembre, pocos días antes del encuentro en Miami. Durante esa presentación podría anunciar si viajará a Estados Unidos.

En paralelo, Trump reveló que durante su último contacto con Putin le pidió que “retire toda su agresión militar contra territorios de toda Europa”, con la expectativa de que Moscú y Kiev alcancen un acuerdo para terminar el conflicto.

“No lo sé, pero si quisiera venir, ciertamente puede hacerlo”, respondió Trump (REUTERS)

El mandatario estadounidense difundió el planteo en su red social Truth Social, donde aseguró que dedicó “mucho tiempo” a ese asunto durante las conversaciones que mantuvieron la semana pasada en China. “Realmente creo que es una posibilidad fuerte”, escribió sobre la posibilidad de un entendimiento entre ambos países.

PUBLICIDAD

Trump describió la guerra como “UN BAÑO DE SANGRE COMPLETO” y sostuvo que “miles de personas” mueren “cada mes”. Además, consideró que un acuerdo representaría “un gran homenaje” a las víctimas.

El presidente estadounidense no precisó a qué se refirió con la expresión “territorios de toda Europa” ni aclaró si aludía a las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia o a otros países. Tampoco detalló qué condiciones podría aceptar Moscú ni qué medidas tomaría Washington si Putin rechaza su planteo.

En el mismo mensaje, Trump contó que se reunió el miércoles por la noche en Mar-a-Lago con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien informó sobre sus conversaciones con el mandatario ruso.

PUBLICIDAD

El encuentro entre Trump, Putin y el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen duró unos 70 minutos a puertas cerradas y concluyó con una declaración sobre cuatro puntos: reforma de Naciones Unidas, suministro de energía, derecho internacional y seguridad nuclear. El documento no incluyó referencias directas a Ucrania y también advirtió contra supuestos abusos de la Corte Penal Internacional, que en 2023 emitió una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derecha, el presidente de China, Xi Jinping, centro, y el presidente ruso Vladímir Putin llegan para sostener una cumbre trilateral en la Villa Kylin, el jueves 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China. (Win McNamee/Pool Foto vía AP)

Según el Kremlin, la guerra no fue un asunto central de la reunión trilateral. Sin embargo, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov afirmó que sí ocupó un lugar principal en la conversación bilateral entre Trump y Putin. Después del encuentro, el mandatario ruso calificó el intercambio de “útil y sustantivo”.

PUBLICIDAD

Antes de la cumbre, Ucrania había cuestionado la posibilidad de que los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos mantuvieran conversaciones sin representantes de Kiev. El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, advirtió que ese formato podía alentar a Putin a prolongar las operaciones militares.

(Con información de AFP)