Tecno

Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Un kit de 32 gigabytes de la memoria más nueva ya cuesta el doble que la versión de hace una década

Gigabyte proyecta el lanzamiento de placas madre compatibles con el zócalo LGA 1700 de Intel para inicios de 2027. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Gigabyte proyecta el lanzamiento de placas madre compatibles con el zócalo LGA 1700 de Intel para inicios de 2027. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Guardar

Intel y AMD volvieron a habilitar el soporte para la memoria DDR4, un estándar de más de una década de antigüedad, como respuesta directa a la escalada de precios que atraviesa la industria de la memoria RAM en todo el mundo.

La fabricante taiwanesa de placas madre Gigabyte anunció que dos de sus líneas admitirán los próximos procesadores construidos sobre el zócalo LGA 1700 de Intel, el conector físico que une el chip a la placa.

PUBLICIDAD

Ese zócalo había debutado en 2021 junto a los procesadores Alder Lake de duodécima generación y fue, en su momento, el único capaz de admitir tanto memoria DDR4 como la más moderna DDR5 al mismo tiempo.

Intel lo había discontinuado en 2024 para pasar a una estrategia exclusiva de DDR5. Según Gigabyte, los nuevos chips compatibles con LGA 1700 se esperan para comienzos de 2027.

Gigabyte proyecta el lanzamiento de placas madre compatibles con el zócalo LGA 1700 de Intel para inicios de 2027. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Gigabyte proyecta el lanzamiento de placas madre compatibles con el zócalo LGA 1700 de Intel para inicios de 2027. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La memoria DDR4 es un tipo de memoria RAM para computadoras. Usa menos energía que la DDR3, ya que funciona con 1,2 voltios, y puede alcanzar velocidades de entre 2133 y 3200 MHz o más en modelos especiales.

PUBLICIDAD

Las nuevas placas y procesadores compatibles con DDR4 llegarán recién en los primeros meses de 2027.

Por qué regresó la memoria DDR4

La decisión responde a una brecha de precios que se volvió insostenible para buena parte de los usuarios que quieren actualizar su computadora.

Según The Verge, un kit de 32 gigabytes de memoria DDR5 de la marca Corsair cuesta actualmente USD 620, mientras que el kit equivalente de DDR4 se consigue por USD 260, menos de la mitad.

Un kit de 32 gigabytes de memoria DDR5 cuesta 620 dólares frente a los 260 dólares que exige la opción en DDR4. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Un kit de 32 gigabytes de memoria DDR5 cuesta 620 dólares frente a los 260 dólares que exige la opción en DDR4. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La DDR4 llegó al mercado en 2014 y fue reemplazada por la DDR5, más rápida y eficiente. En circunstancias normales, comprar hardware nuevo para usar un estándar de más de diez años sería una mala inversión.

Pero la escasez actual cambió esa ecuación, porque la DDR4 sintió mucho menos el impacto de las subas de precio que la DDR5, de acuerdo con el análisis del medio.

AMD tomó un camino parecido. En agosto de 2026, Gigabyte había presentado nuevas placas para la plataforma AM4, compatible con DDR4, junto con el relanzamiento por el décimo aniversario del procesador Ryzen 7 5800X3D.

Intel y AMD restablecieron el soporte para la memoria DDR4 ante el aumento de precios en la industria de la tecnología. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Intel y AMD restablecieron el soporte para la memoria DDR4 ante el aumento de precios en la industria de la tecnología. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Por qué la memoria se volvió escasa

El fenómeno tiene una causa estructural y no cíclica. La expansión y puesta en marcha de centros de datos para inteligencia artificial absorbe una porción desproporcionada de la capacidad mundial de fabricación de memoria.

El director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, dijo a inversores que espera que la demanda de la compañía supere a la oferta disponible durante los próximos dos años, según Ars Technica el 1 de octubre de 2026.

Mehrotra, cuya empresa ya no vende memoria RAM a consumidores finales, precisó que el 75% de la producción de Micron para 2027 ya está vendida, con precios más altos que los de este año.

La escasez de chips provocó aumentos de precios en teléfonos, consolas de videojuegos y computadoras armadas. (REUTERS/Dado Ruvic)
La escasez de chips provocó aumentos de precios en teléfonos, consolas de videojuegos y computadoras armadas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Según declaraciones de una ejecutiva de Samsung citadas por Reuters , la memoria de alto ancho de banda que usan los aceleradores de IA pasará de representar el 20% de la capacidad de las fabricantes de memoria este año a casi el 30% en 2027.

Ese desplazamiento deja menos espacio de fabricación para la memoria convencional que usan las computadoras personales y los teléfonos.

Qué impacto tiene en los usuarios que compran computadoras

El faltante ya se sintió en los equipos de escritorio: encareció las computadoras ya armadas y empujó a los fabricantes a ofrecer configuraciones con menos memoria a precios más altos, según el medio citado.

Otros productos electrónicos, como teléfonos, dispositivos de streaming y consolas de videojuegos, también subieron de precio por el mismo motivo.

Podría pasar años antes de que los precios bajen de nuevo, una realidad que empieza a asentarse con el regreso oficial de zócalos y chipsets más viejos al mercado.

Temas Relacionados

IntelAMDRAMPCTecnologíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

El proceso requiere el mismo número de teléfono y acceso a la cuenta donde se almacenó el respaldo. Sin una copia previa, no se garantiza la recuperación de los chats

Cómo recuperar chats borrados en WhatsApp de mi novia: paso a paso para volver a leerlos

Nueve tecnologías de seguridad vial en carros y motos que previenen accidentes

El sistema de frenado autónomo de emergencia detecta posibles peligros en la parte frontal del vehículo y puede activar los frenos cuando advierte que el conductor no respondió a tiempo

Nueve tecnologías de seguridad vial en carros y motos que previenen accidentes

Instalar XUPER TV en Android y iPhone: los peligros de descargar esta aplicación para ver televisión gratis

Antes de instalar aplicaciones para ver películas, series o deportes sin pagar, conviene conocer las amenazas informáticas y las posibles consecuencias legales

Instalar XUPER TV en Android y iPhone: los peligros de descargar esta aplicación para ver televisión gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

En qué se diferencian los autos eléctricos, híbridos y de rango extendido: cómo elegirlo

La elección depende de los trayectos y del acceso a carga: el eléctrico usa solo batería y el híbrido combina electricidad y combustión

En qué se diferencian los autos eléctricos, híbridos y de rango extendido: cómo elegirlo

DEPORTES

Giro repentino en el caso Cristiano Ronaldo: la frase del presidente de la Federación Portuguesa que da la vuelta al mundo

Giro repentino en el caso Cristiano Ronaldo: la frase del presidente de la Federación Portuguesa que da la vuelta al mundo

Francisco Cerúndolo enfrenta al checo Mensik por la tercera ronda del Masters 1000 de Shangai: hora y cómo ver el partido

Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: no estaría ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana y buscará llegar al Superlcásico con River

Tras su despedida con la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con Inter Miami por la MLS: hora, TV y formaciones

“Escuché hablar de lealtad, falta de códigos y traición”: Marcos Rojo compartió una cruda carta tras firmar su regreso a Estudiantes de La Plata

TELESHOW

La China Suárez se reencontró con una excompañera de Casi Ángles: la foto que subió y luego borró

La China Suárez se reencontró con una excompañera de Casi Ángles: la foto que subió y luego borró

La llamativa foto que eligió Pedro Rosemblat para saludar a Lali Espósito por su cumpleaños

Wanda Nara contó cómo fue filmar las escenas de sexo en su debut como actriz: "Lo más antierótico del mundo"

Chloe Bello compartió el audio que le envió a Matías Martin tras la polémica entrevista: "Me dejaron como una violenta"

Los dramáticos relatos de un ex Gran Hermano y su novia tras el terremoto en Panamá: “Que se termine ya”

INFOBAE AMÉRICA

Terremoto en Panamá: Estados Unidos, BID y CAF envían ayuda humanitaria y millonarios fondos para más de 2,000 damnificados

Terremoto en Panamá: Estados Unidos, BID y CAF envían ayuda humanitaria y millonarios fondos para más de 2,000 damnificados

Retiran publicidad sobre salarios atrasados de enfermeros en Costa Rica y denuncian posible intervención del Gobierno

Retiran más de 4,4 millones de cepillos para parrilla por riesgo de lesiones internas: qué deben hacer los consumidores

El mono narco hallado en una lancha con presunta cocaína será evaluado en el Zoológico Nacional de República Dominicana

Proponen habilitar escuelas y centros deportivos para los damnificados por el terremoto en Panamá