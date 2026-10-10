Intel y AMD resucitan la memoria DDR4 para esquivar la crisis de precios de la RAM

Gigabyte proyecta el lanzamiento de placas madre compatibles con el zócalo LGA 1700 de Intel para inicios de 2027. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Intel y AMD volvieron a habilitar el soporte para la memoria DDR4, un estándar de más de una década de antigüedad, como respuesta directa a la escalada de precios que atraviesa la industria de la memoria RAM en todo el mundo.

La fabricante taiwanesa de placas madre Gigabyte anunció que dos de sus líneas admitirán los próximos procesadores construidos sobre el zócalo LGA 1700 de Intel, el conector físico que une el chip a la placa.

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Ese zócalo había debutado en 2021 junto a los procesadores Alder Lake de duodécima generación y fue, en su momento, el único capaz de admitir tanto memoria DDR4 como la más moderna DDR5 al mismo tiempo.

Intel lo había discontinuado en 2024 para pasar a una estrategia exclusiva de DDR5. Según Gigabyte, los nuevos chips compatibles con LGA 1700 se esperan para comienzos de 2027.

Gigabyte proyecta el lanzamiento de placas madre compatibles con el zócalo LGA 1700 de Intel para inicios de 2027. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La memoria DDR4 es un tipo de memoria RAM para computadoras. Usa menos energía que la DDR3, ya que funciona con 1,2 voltios, y puede alcanzar velocidades de entre 2133 y 3200 MHz o más en modelos especiales.

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Las nuevas placas y procesadores compatibles con DDR4 llegarán recién en los primeros meses de 2027.

Por qué regresó la memoria DDR4

La decisión responde a una brecha de precios que se volvió insostenible para buena parte de los usuarios que quieren actualizar su computadora.

Según The Verge, un kit de 32 gigabytes de memoria DDR5 de la marca Corsair cuesta actualmente USD 620, mientras que el kit equivalente de DDR4 se consigue por USD 260, menos de la mitad.

Un kit de 32 gigabytes de memoria DDR5 cuesta 620 dólares frente a los 260 dólares que exige la opción en DDR4. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La DDR4 llegó al mercado en 2014 y fue reemplazada por la DDR5, más rápida y eficiente. En circunstancias normales, comprar hardware nuevo para usar un estándar de más de diez años sería una mala inversión.

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Pero la escasez actual cambió esa ecuación, porque la DDR4 sintió mucho menos el impacto de las subas de precio que la DDR5, de acuerdo con el análisis del medio.

AMD tomó un camino parecido. En agosto de 2026, Gigabyte había presentado nuevas placas para la plataforma AM4, compatible con DDR4, junto con el relanzamiento por el décimo aniversario del procesador Ryzen 7 5800X3D.

Intel y AMD restablecieron el soporte para la memoria DDR4 ante el aumento de precios en la industria de la tecnología. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Por qué la memoria se volvió escasa

El fenómeno tiene una causa estructural y no cíclica. La expansión y puesta en marcha de centros de datos para inteligencia artificial absorbe una porción desproporcionada de la capacidad mundial de fabricación de memoria.

El director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, dijo a inversores que espera que la demanda de la compañía supere a la oferta disponible durante los próximos dos años, según Ars Technica el 1 de octubre de 2026.

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Mehrotra, cuya empresa ya no vende memoria RAM a consumidores finales, precisó que el 75% de la producción de Micron para 2027 ya está vendida, con precios más altos que los de este año.

La escasez de chips provocó aumentos de precios en teléfonos, consolas de videojuegos y computadoras armadas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Según declaraciones de una ejecutiva de Samsung citadas por Reuters , la memoria de alto ancho de banda que usan los aceleradores de IA pasará de representar el 20% de la capacidad de las fabricantes de memoria este año a casi el 30% en 2027.

Ese desplazamiento deja menos espacio de fabricación para la memoria convencional que usan las computadoras personales y los teléfonos.

Qué impacto tiene en los usuarios que compran computadoras

El faltante ya se sintió en los equipos de escritorio: encareció las computadoras ya armadas y empujó a los fabricantes a ofrecer configuraciones con menos memoria a precios más altos, según el medio citado.

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Otros productos electrónicos, como teléfonos, dispositivos de streaming y consolas de videojuegos, también subieron de precio por el mismo motivo.

Podría pasar años antes de que los precios bajen de nuevo, una realidad que empieza a asentarse con el regreso oficial de zócalos y chipsets más viejos al mercado.