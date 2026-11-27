La selección femenina de El Salvador enfrenta a Estados Unidos en Texas por un boleto al Mundial 2027. (Cortesía: Facebook)

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La selección femenina de El Salvador afrontará este viernes 27 de noviembre su primer gran reto en la búsqueda de la clasificación al Mundial de Brasil 2027. La Selecta se medirá con Estados Unidos, segundo en el ranking de la FIFA, por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, en Texas.

El Salvador ocupa el puesto 78 de la clasificación mundial y busca por primera vez un boleto a la máxima cita del fútbol femenino. Enfrente estará una potencia que ganó cuatro Copas del Mundo y que cuenta con una plantilla integrada por figuras de la liga estadounidense y de clubes europeos.

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El encuentro se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, y tendrá una particularidad: será la primera vez que ambos países se enfrenten en la historia de su selección femenina absoluta. Para el conjunto norteamericano, el rival centroamericano será el número 58 en 41 años de competencia.

El cambiando de Las Barres y las Estrellas jugó 25 partidos ante países de Centroamérica, 18 de ellos contra Costa Rica. Su combinado masculino, en cambio, enfrentó a El Salvador en 27 oportunidades.

El equipo ganador del cruce asegura un boleto directo a la Copa del Mundo de Brasil 2027. (Cortesía: La Selecta)

Estados Unidos llega con una racha sin derrotas en Concacaf

El equipo dirigido por Emma Hayes arribará al duelo sin derrotas en sus últimos siete partidos ante rivales de Concacaf, en todas las competencias. El balance de ese tramo es de cuatro victorias y tres empates.

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EE.UU. tiene una nómina con futbolistas de clubes europeos como Alyssa Thompson, de Chelsea; la arquera Phallon Tullis-Joyce, de Manchester United; la defensora Emily Fox, de Arsenal; la mediocampista Sam Coffey, de Manchester City, y Lily Yohannes, de OL Lyonnes.

También aparecen nombres con recorrido internacional como Rose Lavelle, Mallory Swanson, Sophia Wilson y Lindsey Heaps. Durante el ciclo de Hayes, 29 jugadoras diferentes anotaron para Estados Unidos. De ese grupo, 13 marcaron en una sola oportunidad.

La principal artillera estadounidense en ese período es Catarina Macário, con ocho tantos, pese a que solo disputó 11 de los 42 partidos posibles desde la llegada de Hayes al cargo.

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Una victoria le dará al conjunto norteamericano el pase directo al Mundial de Brasil 2027. El perdedor deberá disputar una instancia adicional por uno de los cupos de Concacaf para el repechaje intercontinental.

Estados Unidos acumula siete partidos consecutivos sin derrota ante rivales de la Concacaf bajo la dirección de Emma Hayes. (Cortesía: Selección Femenina de Estados Unidos)

El Salvador debuta tras ganar el Grupo F de las eliminatorias

Para El Salvador, el encuentro también marcará su estreno en el Campeonato Concacaf W. La Selecta clasificó luego de ganar el Grupo F de las eliminatorias, con triunfos ante Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago.

El último seleccionado que había debutado en el torneo fue Cuba, en 2018. La presencia salvadoreña amplía una campaña que tuvo resultados contundentes durante la fase clasificatoria, entre ellos el 13-0 contra Barbados.

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La ofensiva de la Selecta tuvo en Brenda Cerén a una de sus principales referencias. La delantera participó de forma directa en nueve de los 18 goles salvadoreños durante la clasificación, con cinco tantos y cuatro asistencias.

Esas intervenciones se concentraron en los dos últimos partidos de la etapa eliminatoria. Cerén no participó directamente en goles durante la victoria 3-0 ante Honduras, el primer encuentro del equipo en el grupo.

La selección salvadoreña también presentará una base de jugadoras que compiten en México, una liga que concentra a 10 de las convocadas. Entre ellas están Danya Gutiérrez, de León; Brenda Cerén, de Cruz Azul; Danielle Fuentes, de Tijuana; Vasthy Delgado y Laila Saravia, de Atlas; Juana Plata, de Querétaro, y Elaily Hernández, de Atlético de San Luis.

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La delantera Brenda Cerén participó de forma directa en nueve anotaciones salvadoreñas a lo largo de la etapa clasificatoria. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Eric Acuña pidió no darle peso a la historia

El entrenador de El Salvador, Eric Acuña, afirmó que el equipo llega con un plan definido y con la intención de competir sin que la jerarquía del rival condicione su propuesta.

“El porcentaje que yo pueda creer que tenga no va a servir de nada en tanto sea eficiente durante el terreno de juego, que es lo que estamos esperando”, sostuvo el técnico en declaraciones difundidas por la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Acuña reconoció el nivel de Estados Unidos, aunque explicó que el grupo busca enfocarse en su propio funcionamiento. “Nos encanta quitarle el nombre al rival”, señaló.

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El entrenador salvadoreño Eric Acuña declaró que la historia no determina el rendimiento del equipo en el terreno de juego. (Cortesía: La Selecta)

El seleccionador también se refirió a la distancia que marcan los antecedentes entre ambos equipos. “Lo que menos me interesa es la historia. Creo que la historia no juega, no ha jugado nunca”, afirmó.

Por su parte, la mediocampista Danya Gutiérrez remarcó que la presencia de El Salvador en el torneo representa una referencia para las niñas que siguen el fútbol en el país. “Significa algo grande poder estar en este lugar ahorita, pero siento que significa más para El Salvador, más para las niñas chiquitas que están allá”, expresó.

El partido pondrá frente a frente a una selección que ganó cuatro Mundiales y a otra que persigue su primera clasificación. El Salvador llegará a Mansfield con una oportunidad inédita y con el objetivo de extender un proceso que ya alcanzó su primer Campeonato Concacaf W.

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