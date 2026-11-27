Cubanos llegaron a la Plaza Independencia a pedir libertad por presos políticos de Cuba (@_RodriguezJuan_)

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La plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió este jueves 26 de noviembre al régimen cubano que responda a la carta enviada por los congresistas demócratas estadounidenses Gregory W. Meeks y Joaquín Castro, quienes reclamaron al dictador Miguel Díaz-Canel la liberación de más de 200 presos políticos.

La organización sostuvo que La Habana debería atender el planteamiento de los legisladores, que definieron la eventual excarcelación como un gesto humanitario. El CTDC consideró que la iniciativa recoge reclamos que la sociedad civil cubana ha planteado durante años y pidió que se termine con el uso de los detenidos por razones políticas como instrumento de negociación.

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“El régimen cubano debería responder a esta carta, que se hace eco de las demandas históricas provenientes de la sociedad civil cubana y que sugiere poner fin al uso de los presos como canje político, también con visión de Estado”, señaló la plataforma en un comunicado.

El pronunciamiento se produjo después de que Meeks y Castro enviaran una misiva al régimen cubano, fechada el 18 de noviembre y publicada el lunes 23 por el diario estadounidense USA Today. En el documento, ambos legisladores solicitaron la liberación de más de 200 personas encarceladas por motivos políticos y abogaron por preservar los canales diplomáticos entre Washington y La Habana.

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Un mazo de juez, unas esposas metálicas y la bandera de Cuba reposan sobre un libro abierto de leyes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carta de Meeks y Castro: excarcelaciones como gesto humanitario

Los dos congresistas demócratas plantearon que la liberación de los presos podría constituir un “gesto humanitario significativo” en un momento de diferencias entre Estados Unidos y Cuba. La carta también incluyó un llamado a la diplomacia como vía para abordar las preocupaciones de ambas partes.

El CTDC respaldó esa posibilidad y afirmó que un eventual paso de la dictadura cubana hacia las excarcelaciones podría facilitar intercambios bilaterales. Según la plataforma opositora, esos espacios deberían incorporar debates sobre la apertura económica, la situación de los derechos humanos y el papel de las organizaciones independientes.

La agrupación indicó que los eventuales diálogos tendrían que contemplar “el respeto irrestricto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el reconocimiento de las instituciones y organizaciones independientes de la sociedad civil cubana”.

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Para el CTDC, una medida de ese tipo podría abrir un espacio de discusión sobre la relación entre ambos países. El grupo sostuvo que también podría servir para evaluar una política estadounidense hacia Cuba que reúna apoyos tanto de demócratas como de republicanos a partir de 2027.

Familiares de presos políticos exigieron a la dictadura cubana el fin de la represión (ANAMELY RAMOS)

El reclamo de amnistía para todos los presos políticos

La plataforma recordó que distintos sectores de la sociedad civil dentro y fuera de la isla han defendido una amnistía para todos los presos políticos. El objetivo, según el CTDC, debería incluir la eliminación de figuras penales que se usan contra expresiones de disenso y oposición.

“La sociedad civil cubana ha propuesto, con distintas propuestas, una amnistía para todos los presos políticos”, afirmó el comunicado. La propuesta, agregó, debe estar acompañada por “la despenalización del disenso como cierre definitivo al ciclo de la prisión por motivos políticos en Cuba”.

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El régimen cubano rechaza habitualmente la existencia de presos políticos en el país y sostiene que las personas encarceladas cometieron delitos contemplados en la legislación nacional. Organizaciones de derechos humanos y grupos opositores cuestionan esa posición y denuncian procesos judiciales contra manifestantes, activistas, periodistas independientes y dirigentes políticos.

Buena parte de esas denuncias se concentra en los casos posteriores a las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades de Cuba para expresar reclamos vinculados con la escasez, los apagones y las restricciones políticas. Las movilizaciones derivaron en arrestos masivos, juicios y condenas de prisión.

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Varias fotografías de prisioneros en Cuba se superponen sobre la bandera nacional, un mapa de la isla y los muros con alambre de espino de una cárcel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1,353 presos políticos al cierre de octubre, según Prisoners Defenders

La organización no gubernamental Prisoners Defenders informó que Cuba tenía 1,353 presos políticos al cierre de octubre de este año. La entidad, con sede en Madrid, denunció un aumento de la represión y advirtió que las detenciones y condenas alcanzan a personas de distintas edades y sexos.

De acuerdo con los registros de Prisoners Defenders, desde julio de 2021 y hasta fines de octubre de 2025, 2,256 personas pasaron por las cárceles cubanas como presos políticos. La cifra incluye a ciudadanos que permanecen detenidos y a quienes recuperaron la libertad después de cumplir condenas o recibir otros beneficios judiciales.

El reclamo del CTDC coincide con un escenario de dificultades económicas y energéticas en Cuba. La población enfrenta cortes de electricidad, problemas para acceder a alimentos y medicamentos, además de deficiencias en el suministro de agua potable en distintas zonas del país.

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Ese contexto ha alimentado el malestar social y ha dado lugar a protestas pacíficas, que en algunos casos terminaron con detenciones. Las organizaciones opositoras y de derechos humanos sostienen que la liberación de los encarcelados debería formar parte de una respuesta política a la crisis que atraviesa la isla.