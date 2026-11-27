Para activar la función, el proceso comienza en el chat individual o grupal elegido. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp sumó una función nativa para programar mensajes, sin depender de aplicaciones externas. La herramienta permite redactar un texto en cualquier momento y fijar su envío entre 10 minutos y 14 días después, tanto en chats individuales como grupales.

La novedad acerca a la app a opciones ya conocidas en plataformas de correo electrónico como Gmail y Outlook, y resuelve situaciones en las que el contenido está listo pero el horario no es el adecuado: un saludo de cumpleaños a la medianoche del país donde vive el destinatario, un recordatorio laboral o un mensaje de aliento antes de un examen, sin necesidad de permanecer pendiente del reloj.

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Pasos para programar un mensaje en WhatsApp

Para activar la función, el proceso comienza en el chat individual o grupal elegido, donde se escribe el texto que se quiere enviar. Luego, en lugar de tocar el botón de enviar de forma habitual, se debe mantener presionado ese mismo botón. Ahí aparece la opción para seleccionar la fecha y hora de la entrega.

En lugar de tocar el botón de enviar de forma habitual, se debe mantener presionado ese mismo botón. Crédito de la imagen: WhatsApp

La aplicación admite un rango de programación de hasta 14 días, con un mínimo de 10 minutos de anticipación. Una vez confirmado el horario, el mensaje queda en espera dentro de la plataforma y se envía de forma automática en el momento definido por quien lo creó.

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El envío de contenido de una sola vista, para fotos y videos, mantiene el mismo mecanismo de siempre y no se modifica con esta incorporación.

Chats individuales y grupos: dónde funciona la programación

La función de mensajes programados está disponible tanto para conversaciones entre dos personas como para grupos, lo que amplía su utilidad.

En el plano individual, permite preparar un saludo privado con anticipación. En comunidades, familias o equipos de trabajo, administradores o integrantes pueden dejar listos avisos para que lleguen a todos en el horario acordado.

La función de mensajes programados está disponible tanto para conversaciones entre dos personas como para grupos. (Foto: WhatsApp)

En los grupos, en particular, la herramienta evita depender de que alguien esté conectado a una hora determinada para compartir información. Un recordatorio de reunión, una fecha límite o una convocatoria puede redactarse con anticipación y quedar previsto para el momento oportuno, sin alterar el funcionamiento habitual de la conversación.

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Textos, fotos y videos: qué formatos admite la herramienta

La programación no se limita a los mensajes de texto. La función también admite fotos y videos, por lo que es posible dejar lista una felicitación acompañada de una imagen o un aviso audiovisual dirigido a familiares, compañeros o integrantes de una comunidad.

Cuando el contenido llega al destinatario, se visualiza como un mensaje corriente. No incluye ninguna marca especial que indique que fue preparado con anticipación ni exige una acción adicional de quien lo recibe.

La diferencia se concentra del lado de quien envía el mensaje, que organiza la entrega para una fecha posterior sin que eso se note del otro lado de la conversación.

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Quienes utilicen esta función pueden consultar los envíos pendientes antes de que se cumpla el horario elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar o eliminar un mensaje programado antes del envío

Quienes utilicen esta función pueden consultar los envíos pendientes antes de que se cumpla el horario elegido. Esa posibilidad permite controlar los mensajes ya previstos y modificar la decisión si las circunstancias cambian, por ejemplo, si una reunión se cancela o un saludo deja de tener sentido.

También es posible eliminar un mensaje programado antes de su envío. La eliminación evita que el contenido llegue al chat seleccionado, siempre que se realice antes del momento fijado.

Esta gestión de pendientes ofrece una alternativa para corregir errores o retirar información que ya no deba compartirse, sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

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Según explicó WhatsApp, el mensaje aparecerá en el chat elegido aun si el dispositivo está apagado. REUTERS/Dado Ruvic

Entrega garantizada aunque el teléfono esté apagado o sin batería

Uno de los aspectos que la compañía remarcó es que la entrega del mensaje no depende de que el teléfono permanezca encendido, con batería o conectado a internet en el horario previsto.

Según explicó WhatsApp, el mensaje aparecerá en el chat elegido aun si el dispositivo está apagado o se quedó sin carga en el momento en que estaba programado el envío.

La empresa señaló además que estos mensajes mantienen el cifrado de extremo a extremo que aplica a las conversaciones personales. Esto implica que el contenido permanece protegido durante todo el proceso y que terceros, incluida la propia compañía, no pueden acceder a su contenido.

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Con un límite de hasta dos semanas de anticipación, la función suma una herramienta de planificación a una aplicación utilizada para conversaciones personales, grupos familiares y coordinación laboral, y permite dejar listo un mensaje apenas surge la idea para que llegue en el horario más conveniente para cada destinatario.