Tecno

Steam regala 4 nuevos juegos para PC este fin de semana: de terror cooperativo a ajedrez con magia

Ninguno de los títulos tiene anunciada una fecha límite para su acceso gratuito, aunque algunos incluyen compras opcionales dentro del juego

La selección mensual de octubre se completa con otros dos títulos orientados a la experiencia multijugador y competitiva. VALVE
La selección mensual de octubre se completa con otros dos títulos orientados a la experiencia multijugador y competitiva. VALVE
Guardar

Steam suma esta semana cuatro juegos gratuitos para PC con propuestas que van del terror cooperativo a la acción arcade, pasando por el ajedrez con magia y los combates de mecanografía. La tienda de Valve amplía así su catálogo free-to-play con títulos independientes que no requieren ningún desembolso para descargarse y jugarse.

Tres de las cuatro producciones ya están disponibles para su descarga inmediata, mientras que la cuarta todavía espera su estreno oficial en la plataforma. Ninguno de los títulos tiene anunciada una fecha límite para su acceso gratuito, aunque algunos incluyen compras opcionales dentro del juego.

PUBLICIDAD

Terror cooperativo gratis en Steam: Sanidade Zero

Sanidade Zero plantea una aventura de supervivencia ambientada en un hospital abandonado donde se llevaron a cabo experimentos genéticos con seres humanos. El objetivo consiste en explorar las instalaciones, recolectar objetos y escapar de criaturas capaces de detectar tanto los pasos del jugador como los sonidos captados por el micrófono.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
La tienda de Valve amplía así su catálogo free-to-play con títulos independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mecánica de detección sonora añade una capa adicional de tensión al modo cooperativo, ya que obliga a coordinar los movimientos del equipo en silencio. Por el momento, el juego figura como pendiente de lanzamiento en Steam, por lo que todavía no se puede descargar.

Ajedrez con magia y combates de mecanografía: las novedades de Steam

Immortal Chess reinterpreta el ajedrez tradicional mediante la incorporación de nueve clases, hechizos, maná, trampas y habilidades especiales. El título permite competir en línea, enfrentarse a la inteligencia artificial y experimentar con distintas combinaciones estratégicas.

PUBLICIDAD

Su sistema de juego cruzado entre computadora y dispositivos móviles amplía las posibilidades de emparejamiento entre usuarios. Immortal Chess incluye compras cosméticas opcionales, aunque su acceso y sus partidas son completamente gratuitos.

Por su parte, StreetTyper combina acción, mecanografía y construcción de mazos en una propuesta distinta dentro del catálogo gratuito. El juego sigue a una joven que busca la aprobación de su madre dragón enfrentándose a enemigos mediante palabras que deben escribirse con rapidez.

MN Steam | Newsletter 800x450
Steam es la plataforma y tienda digital de distribución de videojuegos para ordenadores.

A medida que se avanza, es posible conseguir cartas que mejoran las habilidades del personaje y permiten diseñar nuevas estrategias de combate. StreetTyper ya está disponible de forma gratuita y cuenta con textos traducidos al español.

Lobstar, el juego gratis de Steam protagonizado por una langosta

Lobstar: Arcade Version propone un ritmo de juego frenético centrado en la acción espacial, con una langosta inmortal como protagonista. A diferencia de otros títulos del género, el sistema de combate no se basa en disparar proyectiles, sino en golpear las balas enemigas para devolverlas contra los propios rivales.

El esquema de juego exige esquivar ataques constantes mientras se busca acumular la mayor puntuación posible. Su estética retro y sus partidas de corta duración lo posicionan como una alternativa rápida dentro de la oferta arcade de Steam, y ya se encuentra disponible para su descarga gratuita.

Steam - videojuegos gratis - Valve - Sanidade Zero - StreetTyper - Lobstar: Arcade Version - tecnología - 11 de octubre
Una de las características principales de Lobstar: Arcade Version es que no puedes disparar balas. (Steam)

PlayStation Plus estrena sus tres juegos gratuitos de octubre de 2026 con F1 25 a la cabeza

Sony ha habilitado los tres videojuegos gratuitos correspondientes a octubre de 2026 para los miembros de PlayStation Plus. Estos títulos ya se encuentran disponibles para reclamar y añadir a la biblioteca en las consolas PS4 y PS5, manteniéndose accesibles mientras la suscripción continúe activa.

La promoción abarca todos los niveles del servicio (Essential, Extra y Premium) y estará vigente hasta el próximo 3 de noviembre, fecha en la que serán relevados por la oferta del siguiente mes.

El titular principal de este mes es F1 25, el simulador oficial del campeonato de automovilismo exclusivo para PS5. Esta entrega destaca por recrear minuciosamente la competición, los circuitos y los pilotos de la temporada. Además de sus modalidades de carrera tradicionales, el juego incluye Braking Point 3, la tercera parte de su aclamado modo historia centrado en las dinámicas internas de la escudería ficticia Konnersport.

La selección mensual de octubre se completa con otros dos títulos orientados a la experiencia multijugador y competitiva: un shooter de extracción y una aventura de acción enfocado en el juego cooperativo, ofreciendo una propuesta variada para diferentes perfiles de jugadores.

Temas Relacionados

SteamJuegosJuegos gratisJuegos SteamSanidade ZeroImmortal ChessLobstar: Arcade VersionLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google quiere garantizar el futuro de Gemini: invertirán USD 4.300 millones en 11 reactores nucleares

La compañía ofrecerá a Constellation Energy acceso a los servicios de Google Cloud y a Gemini Enterprise, en el marco de una alianza denominada AI for Energy

Google quiere garantizar el futuro de Gemini: invertirán USD 4.300 millones en 11 reactores nucleares

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

El CEO de Microsoft advierte que las garantías ofrecidas por el proveedor del modelo no eximen a la compañía que lo utiliza de asumir las consecuencias de sus actos

Satya Nadella, CEO de Microsoft, impone la regla de oro en IA para las empresas: “Si no se puede observar, no se puede confiar”

Warren Buffett revela su rutina nocturna: así pasa las horas en YouTube tras dejar Berkshire Hathaway

El inversor es reconocido en el mundo financiero por haber sido históricamente lento en la adopción de nuevas tecnologías

Warren Buffett revela su rutina nocturna: así pasa las horas en YouTube tras dejar Berkshire Hathaway

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Máquinas entrenadas con inteligencia artificial aprenden a reponer estanterías mientras las tiendas permanecen cerradas, en un experimento que podría extenderse a más de 2.000 locales en Europa

Robots humanoides en los supermercados: Dinamarca avanza en la automatización nocturna para aliviar la carga de los empleados

Cuál es la diferencia entre los asistentes ChatGPT, IA Dots de OpenAI y Muse de Meta

Investigadores encontraron una falla de seguridad y perfiles no autorizados en el asistente de la empresa de Mark Zuckerberg

Cuál es la diferencia entre los asistentes ChatGPT, IA Dots de OpenAI y Muse de Meta

DEPORTES

Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

Escándalo en el fútbol internacional: una modelo y exbasquetbolista afirmó estar embarazada de una estrella del PSG

La contundente respuesta del Kily González cuando le consultaron sobre la chance de que el Inter Miami de Messi juegue la Libertadores

La reacción de Tomás Aranda al ver que Messi lo incluyó en su lista de las 10 mayores promesas del fútbol: “Es un honor”

“¡La atajada de la temporada!”: la impactante salvada de un ex arquero de la selección argentina que hace furor en la Premier

TELESHOW

A qué se dedica Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que encontró su pasión fuera del mundo artístico

A qué se dedica Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que encontró su pasión fuera del mundo artístico

Antonio López, exparticipante de MasterChef: “Estuve muy enfermo y estoy volviendo a aprender muchas cosas básicas”

Nació Kimi, el segundo hijo de Jesica Cirio

La palabra de Gustavo Yankelevich sobre su nieta Azul tras la valiente confesión de Valentín: “Ella también sufrió mucho”

La profunda confesión de Iván Noble: “Yo empecé a creer en Dios hace dos meses”

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

“Hablar, sanar y vivir”: la campaña dominicana que busca promover el diálogo sobre la salud mental

Costarricense murió ahogado en poza del Río Cuarto, tras no poder salir del agua por sus propios medios

Honduras reporta 78 detenidos en operativos contra estructuras criminales

Contar las gotas de aceite para cocinar se vuelve una actividad de rigor ante la crisis en Cuba