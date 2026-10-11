Steam regala 4 nuevos juegos para PC este fin de semana: de terror cooperativo a ajedrez con magia

La selección mensual de octubre se completa con otros dos títulos orientados a la experiencia multijugador y competitiva. VALVE

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Steam suma esta semana cuatro juegos gratuitos para PC con propuestas que van del terror cooperativo a la acción arcade, pasando por el ajedrez con magia y los combates de mecanografía. La tienda de Valve amplía así su catálogo free-to-play con títulos independientes que no requieren ningún desembolso para descargarse y jugarse.

Tres de las cuatro producciones ya están disponibles para su descarga inmediata, mientras que la cuarta todavía espera su estreno oficial en la plataforma. Ninguno de los títulos tiene anunciada una fecha límite para su acceso gratuito, aunque algunos incluyen compras opcionales dentro del juego.

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Terror cooperativo gratis en Steam: Sanidade Zero

Sanidade Zero plantea una aventura de supervivencia ambientada en un hospital abandonado donde se llevaron a cabo experimentos genéticos con seres humanos. El objetivo consiste en explorar las instalaciones, recolectar objetos y escapar de criaturas capaces de detectar tanto los pasos del jugador como los sonidos captados por el micrófono.

La tienda de Valve amplía así su catálogo free-to-play con títulos independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mecánica de detección sonora añade una capa adicional de tensión al modo cooperativo, ya que obliga a coordinar los movimientos del equipo en silencio. Por el momento, el juego figura como pendiente de lanzamiento en Steam, por lo que todavía no se puede descargar.

Ajedrez con magia y combates de mecanografía: las novedades de Steam

Immortal Chess reinterpreta el ajedrez tradicional mediante la incorporación de nueve clases, hechizos, maná, trampas y habilidades especiales. El título permite competir en línea, enfrentarse a la inteligencia artificial y experimentar con distintas combinaciones estratégicas.

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Su sistema de juego cruzado entre computadora y dispositivos móviles amplía las posibilidades de emparejamiento entre usuarios. Immortal Chess incluye compras cosméticas opcionales, aunque su acceso y sus partidas son completamente gratuitos.

Por su parte, StreetTyper combina acción, mecanografía y construcción de mazos en una propuesta distinta dentro del catálogo gratuito. El juego sigue a una joven que busca la aprobación de su madre dragón enfrentándose a enemigos mediante palabras que deben escribirse con rapidez.

Steam es la plataforma y tienda digital de distribución de videojuegos para ordenadores.

A medida que se avanza, es posible conseguir cartas que mejoran las habilidades del personaje y permiten diseñar nuevas estrategias de combate. StreetTyper ya está disponible de forma gratuita y cuenta con textos traducidos al español.

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Lobstar, el juego gratis de Steam protagonizado por una langosta

Lobstar: Arcade Version propone un ritmo de juego frenético centrado en la acción espacial, con una langosta inmortal como protagonista. A diferencia de otros títulos del género, el sistema de combate no se basa en disparar proyectiles, sino en golpear las balas enemigas para devolverlas contra los propios rivales.

El esquema de juego exige esquivar ataques constantes mientras se busca acumular la mayor puntuación posible. Su estética retro y sus partidas de corta duración lo posicionan como una alternativa rápida dentro de la oferta arcade de Steam, y ya se encuentra disponible para su descarga gratuita.

Una de las características principales de Lobstar: Arcade Version es que no puedes disparar balas. (Steam)

PlayStation Plus estrena sus tres juegos gratuitos de octubre de 2026 con F1 25 a la cabeza

Sony ha habilitado los tres videojuegos gratuitos correspondientes a octubre de 2026 para los miembros de PlayStation Plus. Estos títulos ya se encuentran disponibles para reclamar y añadir a la biblioteca en las consolas PS4 y PS5, manteniéndose accesibles mientras la suscripción continúe activa.

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La promoción abarca todos los niveles del servicio (Essential, Extra y Premium) y estará vigente hasta el próximo 3 de noviembre, fecha en la que serán relevados por la oferta del siguiente mes.

El titular principal de este mes es F1 25, el simulador oficial del campeonato de automovilismo exclusivo para PS5. Esta entrega destaca por recrear minuciosamente la competición, los circuitos y los pilotos de la temporada. Además de sus modalidades de carrera tradicionales, el juego incluye Braking Point 3, la tercera parte de su aclamado modo historia centrado en las dinámicas internas de la escudería ficticia Konnersport.

La selección mensual de octubre se completa con otros dos títulos orientados a la experiencia multijugador y competitiva: un shooter de extracción y una aventura de acción enfocado en el juego cooperativo, ofreciendo una propuesta variada para diferentes perfiles de jugadores.

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