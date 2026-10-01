Epic Games tres juegos gratis por tiempo limitado: Bridge Constructor, Buried Stars y System Shock 2

Epic Games habilitó una promoción temporal con Buried Stars, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster y Bridge Constructor Studio sin costo. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games ofrece tres juegos gratuitos por tiempo limitado: Buried Stars, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster y Bridge Constructor Studio.

La tienda inidicó que Buried Stars y System Shock 2: 25th Anniversary Remaster estarán disponibles sin costo hasta el 8 de octubre. Por su parte, Bridge Constructor Studio forma parte de la promoción de juegos gratuitos de Epic Games para dispositivos móviles y PC.

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Los usuarios pueden sumar los títulos a su cuenta desde la tienda digital de Epic Games antes de que finalice cada promoción.

Buried Stars y System Shock 2: 25th Anniversary Remaster podrán reclamarse gratis hasta el 8 de octubre de 2026. (Epic Games)

Cómo acceder a estos juegos

Para conseguir los juegos, es necesario ingresar a la Epic Games Store con una cuenta de usuario. Quienes no tengan una pueden crearla sin costo desde la plataforma.

Luego, hay que buscar Buried Stars, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster o Bridge Constructor Studio en la tienda y seleccionar la opción para obtenerlos gratis.

En el caso de Bridge Constructor Studio, Epic Games indica que su aplicación está disponible para Android en todo el mundo, así como para iPhone y iPad en la Unión Europea. La promoción también contempla PC.

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En System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, la acción transcurre en la nave Von Braun, invadida por mutantes y robots. (Epic Games)

De qué tratan estos juegos

Buried Stars es una aventura de misterio ambientada tras el derrumbe de un estudio de televisión donde se realizaba un programa de audiciones.

Los concursantes y miembros del equipo que quedaron atrapados deben descubrir qué ocurrió mientras se comunican con el exterior a través de una red social dentro del juego.

En System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, los jugadores recorren la nave Von Braun, donde deben enfrentar mutantes y robots.

Esta edición actualizada combina elementos de disparos en primera persona, terror y rol, e incorpora cooperativo multiplataforma, compatibilidad con modificaciones y opciones de rendimiento mejoradas.

Bridge Constructor Studio integra la campaña de juegos gratuitos de Epic Games para computadoras y dispositivos móviles. (Epic Games)

Bridge Constructor Studio propone construir puentes en escenarios tridimensionales y comprobar su estabilidad mediante simulaciones. El juego incluye 70 rompecabezas de ingeniería, distintos vehículos, materiales de construcción y desafíos opcionales.

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Requisitos para descargar EA Sports FC 27 en PC

EA Sports FC 27 ya está disponible en formato físico y en las tiendas digitales de Xbox, PlayStation, Steam y Epic Games. La nueva entrega del videojuego de fútbol también cuenta con una versión gratuita para los usuarios.

En PC, el juego exige Windows 10 u 11 en versión de 64 bits, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 y al menos 100 GB de espacio libre para completar la instalación. Los requisitos pueden variar según la configuración elegida y el rendimiento que busque cada jugador. Para una experiencia más fluida, se recomienda utilizar una unidad SSD, que permite reducir los tiempos de carga y facilita la instalación de los archivos.

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La Edición Estándar de EA Sports FC 27 tiene un precio de USD 69,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta USD 99,99. Esta última incluye 6.000 FC Points durante tres meses, contenido adicional para The Grounds y el modo Carrera, además de un espacio extra de EVO de FC 27.

EA Sports FC 27 requiere en PC Windows 10 u 11 de 64 bits, compatibilidad con DirectX 12 y 100 GB de espacio disponible. (EA Sports FC 27)

El juego está disponible con textos en español de América Latina y España, así como en otros idiomas.

Entre las novedades aparece The Grounds, un espacio social de mundo abierto que expande la experiencia más allá de los partidos tradicionales.

Allí, los jugadores podrán recorrer el entorno, competir con otros usuarios y desarrollar a su Pro dentro del modo Clubes.

La zona incorpora partidos de 11 contra 11, desafíos, eventos de temporada y actividades como European Nights, inspirada en las noches de la Liga de Campeones de la UEFA, y Screaming Grounds, con ambientación de Halloween.

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Ultimate Team modifica su sistema de progresión: Rivals, Champions y Squad Battles entregarán más monedas y Puntos de Temporada después de cada encuentro. El modo Carrera, en tanto, incluirá Manager Live, desafíos personalizados e ICONOS como Zinedine Zidane, Lúcio, Raphaël Varane y Sergio “Kun” Agüero.