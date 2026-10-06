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PlayStation Plus ya tiene sus juegos de octubre: incluye un reciente título de Fórmula 1

Los suscriptores de los planes Essential, Extra y Premium ya pueden añadir tres nuevos títulos a su biblioteca sin pagar un costo adicional

Los juegos de octubre de PlayStation Plus ya se encuentran disponibles para los suscriptores.
Los juegos de octubre de PlayStation Plus ya se encuentran disponibles para los suscriptores.
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Sony ya habilitó los tres videojuegos gratuitos de octubre de 2026 para los suscriptores de PlayStation Plus. Los títulos pueden añadirse a la biblioteca desde hoy y permanecerán disponibles mientras la membresía continúe activa. La selección incluye un juego oficial de Fórmula 1, un shooter de extracción y una aventura cooperativa de acción.

Los videojuegos estarán disponibles hasta el 3 de noviembre, fecha en la que serán reemplazados por la siguiente selección mensual. La promoción corresponde a los tres niveles de PlayStation Plus —Essential, Extra y Premium— y permite jugar en PS5 y PS4, dependiendo de cada título.

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Juegos gratis de PlayStation Plus de octubre de 2026.
Juegos gratis de PlayStation Plus de octubre de 2026. (Sony)

Un juego de Fórmula 1 encabeza la selección

El principal atractivo de octubre es F1 25, la entrega oficial del campeonato de Fórmula 1. El videojuego recrea la competición, los pilotos y los circuitos de la temporada, además de incorporar diferentes modos para quienes buscan una experiencia más cercana a la simulación o simplemente quieren competir en las pistas.

Uno de sus contenidos destacados es Braking Point 3, la tercera entrega del modo narrativo de la saga. En esta modalidad, los jugadores pueden continuar la historia del equipo Konnersport a través de diferentes situaciones dentro y fuera de los circuitos.

La llegada de F1 25 a PlayStation Plus permite que los suscriptores puedan acceder a una de las entregas más recientes de la franquicia sin tener que comprarla por separado. El título está disponible exclusivamente para PS5 dentro de esta selección mensual.

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F1 25 se encuentra gratis para los suscriptores de PlayStation Plus.
F1 25 se encuentra gratis para los suscriptores de PlayStation Plus.

Un shooter de extracción para quienes buscan más tensión

El segundo juego de octubre es Hunt: Showdown 1896, un título de disparos desarrollado por Crytek que combina enfrentamientos entre jugadores y enemigos controlados por el juego.

Su propuesta pertenece al género de los shooters de extracción, en los que sobrevivir no es suficiente: los jugadores deben completar sus objetivos, enfrentarse a criaturas y rivales y conseguir salir con las recompensas obtenidas. La combinación de elementos PvPvE —jugador contra jugador y jugador contra entorno— hace que cada partida pueda desarrollarse de una manera diferente.

El juego está disponible para PS5 y apuesta por una ambientación marcada por la cacería de monstruos y los enfrentamientos con otros jugadores, lo que lo convierte en una alternativa diferente dentro de la selección mensual de PlayStation Plus.

Hunt: Showdown 1896
Hunt: Showdown 1896 | Desarrollador: Crytek Frankfurt | Distribuidor: Crytek

Acción cooperativa con estética de bloques

El tercer título es Earth Defense Force: World Brothers 2, disponible tanto para PS5 como para PS4. Se trata de una nueva entrega de la subsaga World Brothers, que adapta el universo de Earth Defense Force a un estilo visual basado en gráficos de tipo voxel.

La propuesta mantiene el componente de acción característico de la franquicia, con grandes cantidades de enemigos y combates que pueden disfrutarse de manera cooperativa. Su estética más desenfadada también diferencia al juego de otras propuestas de acción disponibles en el servicio.

Los tres videojuegos pueden agregarse a la biblioteca de PlayStation Plus hasta el 3 de noviembre de 2026. Una vez incorporados, permanecerán vinculados a la cuenta del usuario mientras la suscripción al servicio continúe activa.

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