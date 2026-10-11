Tecno

Lista de códigos de Free Fire para reclamar diamantes gratis este 11 de octubre de 2026

Los jugadores deben canjear las combinaciones en el portal oficial de Garena antes de que expiren o se agoten

Free Fire es popular por sus partidas cortas y capacidad de personalización. (Foto: Garena)
Free Fire es popular por sus partidas cortas y capacidad de personalización. (Foto: Garena)
Guardar

Garena habilitó una nueva serie de códigos de Free Fire para reclamar recompensas este domingo 11 de octubre de 2026. Los jugadores con cuentas registradas pueden intentar canjear estas combinaciones por premios dentro del juego, entre ellos diamantes, skins de armas, trajes y objetos de edición limitada.

La disponibilidad de los beneficios depende de la región, de la vigencia de cada clave y de la cantidad de usuarios que intenten utilizarlas. Por ese motivo, los códigos deben ingresarse cuanto antes y únicamente en el sitio oficial de recompensas de Garena, para evitar errores de validación o riesgos para la seguridad.

PUBLICIDAD

Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles este 11 de octubre de 2026

Durante la jornada de hoy existen más de 20 combinaciones informadas para intentar obtener recompensas. La siguiente lista reúne las claves disponibles para el domingo 11 de octubre de 2026:

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Garena suele dar más de 10 combinaciones para reclamar códigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • FFDMNSW9KG2.
  • B1RK7C5ZL8YT.
  • BR43FMAPYEZZ.
  • UPQ7X5NMJ64V.
  • S9QK2L6VP3MR.
  • FFR4G3HM5YJN.
  • FFRSX4CYHLLQ.
  • FFSKTXVQF2NR.
  • NPTF2FWSPXN9.
  • FA3S7D5F1G9H.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • F7F9A3B2K6G8.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • FFCBRAXQTS9S.
  • FFSGT7KNFQ2X.
  • FPSTQ7MXNPY5.
  • 4N8M2XL9R1G3.
  • H8YC4TN6VKQ9.
  • FF6YH3BFD7VT.
  • 6KWMFJVMQQYG.
  • FZ5X1C7V9B2N.
  • FP9O1I5U3Y2T.

Cada combinación debe copiarse tal como aparece, con las letras en mayúscula y sin espacios adicionales. Un solo error en la secuencia puede impedir el canje, así que conviene revisar el código antes de confirmar la operación.

Dónde se redimen los códigos de Free Fire

El intercambio se realiza en el portal oficial de recompensas de Free Fire, disponible en reward.ff.garena.com. Allí, el jugador debe iniciar sesión con la cuenta que utiliza habitualmente dentro del videojuego antes de ingresar una de las claves.

PUBLICIDAD

(Garena)
Es clave visitar la página oficial de Free Fire. (Foto: Garena)

El sistema admite accesos vinculados con Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. La vinculación previa permite que el premio llegue al perfil correcto y evita que las recompensas queden asociadas a una cuenta distinta de la que utiliza el jugador.

Una vez dentro del portal, hay que pegar o escribir el código en el campo correspondiente y confirmar la solicitud. Si la clave está activa para esa región y todavía cuenta con cupos, el sitio mostrará un mensaje de confirmación.

Las recompensas suelen acreditarse en el buzón interno del juego en un plazo de hasta 24 horas. El usuario debe abrir Free Fire con la misma cuenta vinculada al portal para comprobar si el premio ya fue enviado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La redención de los códigos está limitada según la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si aparece el mensaje de código inválido o expirado

El aviso “código inválido o expirado” indica que la combinación ya no puede utilizarse. Esto puede ocurrir porque el plazo de vigencia terminó, porque se agotó el número de canjes habilitados o porque la clave no funciona en la región desde la que se intentó validar.

Asimismo, puede ser por un error al transcribir la secuencia. Los códigos mezclan letras y números, así que es necesario comprobar cada carácter antes de realizar un segundo intento. Algunas combinaciones incluyen signos que pueden confundirse, como la letra O y el número 0, o la letra I y el número 1.

Teléfono móvil con pantalla mostrando Free Fire, diamantes, cofres y skins; efectos de luz y códigos flotando.
Los diamantes permiten acceder a diferentes mejoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles recompensas pueden obtener los jugadores de Free Fire

El sistema de canje contempla premios de distinto tipo. Los diamantes figuran entre los beneficios más buscados por los jugadores porque permiten adquirir contenido dentro de Free Fire, como elementos estéticos, pases, accesorios y otros artículos disponibles en la tienda virtual.

Los códigos pueden otorgar trajes, skins de armas, cajas, personajes, emotes y objetos coleccionables. El contenido final depende de cada campaña y no todos los códigos entregan el mismo premio, así que la acreditación debe revisarse en el buzón del juego.

En fechas conmemorativas, aniversarios o eventos especiales, Garena suele ampliar la variedad de artículos disponibles. En esos períodos pueden aparecer accesorios temáticos y prendas que no forman parte del catálogo habitual de la tienda del juego.

Temas Relacionados

Free FireCódigosOctubre de 2026Diamantes gratisGarenaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el celular ya no funciona como el primer día: este es el problema que lo explica

No tener espacio libre de almacenamiento es el inicio de más inconvenientes en el teléfono

Por qué el celular ya no funciona como el primer día: este es el problema que lo explica

Sin emuladores ni la nube: logran ejecutar GTA 4 de forma nativa en un teléfono Android

En lugar de reproducir virtualmente todos los componentes del sistema original, el método prepara previamente el software para otra arquitectura y reduce la carga durante la ejecución de la aventura de mundo abierto

Sin emuladores ni la nube: logran ejecutar GTA 4 de forma nativa en un teléfono Android

Starlink Estándar vs Starlink Mini: en qué se diferencia cada plan del internet satelital de Elon Musk

SpaceX ofrece una alternativa fija para hogares y otra portátil destinada a viajes, con cambios en velocidad, cobertura WiFi y consumo eléctrico

Starlink Estándar vs Starlink Mini: en qué se diferencia cada plan del internet satelital de Elon Musk

Xuper TV APK v7.2.6 Descarga Gratis (Oficial) 2026: la búsqueda que roba contraseñas y daña celulares

Los sitios que ofrecen acceso sin costo a series y películas pueden distribuir aplicaciones sin controles de seguridad, con permisos que permiten revisar archivos y mostrar publicidad

Xuper TV APK v7.2.6 Descarga Gratis (Oficial) 2026: la búsqueda que roba contraseñas y daña celulares

Así es como un archivo PDF roba dinero desde WhatsApp, Gmail y Outlook

Los ciberdelincuentes incorporan códigos QR en los archivos para dirigir a las víctimas hacia sitios fraudulentos

Así es como un archivo PDF roba dinero desde WhatsApp, Gmail y Outlook

DEPORTES

Lionel Scaloni sumó otro desafío en el ciclismo y completó el Gran Fondo Buenos Aires: “Quería disfrutar de la ciudad sin coches”

Lionel Scaloni sumó otro desafío en el ciclismo y completó el Gran Fondo Buenos Aires: “Quería disfrutar de la ciudad sin coches”

Francisco Cerúndolo cayó ante Jakub Mensik y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Destrozó su raqueta y se cortó la mano tras golpear un contenedor: el ataque de furia de una figura que dio de qué hablar en el tenis

Alpine no sumó puntos en el GP de Singapur y se alejó Racing Bulls: así están las posiciones de la F1 con Antonelli a un paso del título

Conmoción por la muerte de la leyenda del boxeo Wilfredo “Bazooka” Gómez: el ranking que lo ubica entre los mejores de la historia

TELESHOW

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

El emotivo apoyo de Gustavo Yankelevich ante el crudo testimonio de su nieto Valentín sobre su padre: “La vida vale la pena vivirla”

Nora Colosimo opinó sobre la vida amorosa de Wanda Nara y volvió a cuestionar su vínculo con L-Gante: "Me daba miedo"

Diego Castro palpitó el debut de Dale Match y recordó su etapa de galán en el ciclo de Marcelo Tinelli: “No cierro la puerta al amor”

Bebe regresa a Argentina para cantar el disco que le cambió la vida: “Ya me saqué de encima todos los prejuicios”

INFOBAE AMÉRICA

“La casa es una pérdida total”, el drama de quienes esperan ayuda tras el sismo en Panamá

“La casa es una pérdida total”, el drama de quienes esperan ayuda tras el sismo en Panamá

El papa León XIV impulsa una trienal artística para defender la creatividad humana ante la inteligencia artificial

Adolescente de 16 años desaparece tras ser arrastrado por el mar en la Bahía de La Habana

Lluvias y tormentas continuarán en El Salvador por el ingreso de humedad desde el Caribe

La federación panameña cancela el segundo amistoso femenino ante Nueva Zelanda tras emergencia sísmica