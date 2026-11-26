Indumentaria y calzado aumentó 1,7% en octubre frente al mismo mes de 2025

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El Indicador de Consumo de los hogares argentinos cayó 0,4% en octubre de 2026 frente al mismo mes del año anterior, aunque avanzó 0,6% respecto de septiembre en la medición desestacionalizada. El índice elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró así su tercer descenso interanual consecutivo, según el Informe Indicador de Consumo de la CAC.

El indicador mide mensualmente la evolución de las compras de los hogares argentinos en bienes y servicios finales. Pese al repunte frente al mes previo, octubre quedó 3,3% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

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En un contexto en el que la inflación se aceleró a 2,2% en octubre, la CAC estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $3.469.000, con una mejora real mensual de 0,1 por ciento.

La evolución del consumo de los hogares argentinos combinó en octubre de 2026 una contracción de 0,4% frente a un año antes con una suba mensual desestacionalizada de 0,6%, de acuerdo con el informe de la CAC. La recuperación frente a septiembre no alcanzó para revertir tres meses consecutivos de resultados interanuales negativos.

Los rubros muestran una evolución desigual

Indumentaria y calzado aumentó 1,7% en octubre frente al mismo mes de 2025, aunque la comparación parte de una baja de 5,9% registrada un año antes. El rubro aportó 0,1 puntos porcentuales al índice general.

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Transporte y vehículos descendió 4,6% interanual y explicó buena parte de la baja del indicador, con un aporte negativo de 0,7 puntos. La reducción de 13,7% en los patentamientos de automóviles no pudo compensarse con el aumento de las ventas de motocicletas.

Transporte y vehículos descendió 4,6% interanual y explicó buena parte de la baja del indicador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recreación y cultura creció 6% interanual, tras haber retrocedido en la comparación previa, mientras que vivienda, alquileres y servicios públicos avanzó 6,1%. La mayor demanda de electricidad explicó parte del desempeño de este último segmento.

El resto de los rubros bajó 2,1% frente a octubre de 2025 y se mantuvo apenas por encima de los niveles de octubre de 2019, período tomado como referencia anterior a la pandemia. En septiembre, los bienes de consumo masivo crecieron 0,9% interanual después de varios meses de descensos.

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La evolución del consumo acompañó la de la actividad económica en septiembre, último dato disponible del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El EMAE cayó 1,2% interanual y subió 1,1% mensual, mientras que el indicador de consumo retrocedió 0,4% en un año y aumentó 0,6% frente al mes previo.

El crédito limita la compra de bienes duraderos

El crédito a los hogares mantuvo una tendencia descendente durante 2026, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios acumularon varios meses de caída tras el estancamiento que comenzó hacia fines de 2025, según la CAC.

Los créditos hipotecarios siguieron creciendo, pero con menor impulso. El comportamiento del financiamiento se reflejó en la contracción de los patentamientos de automóviles y del consumo de electrodomésticos, mientras que las escrituras de inmuebles dejaron de crecer, aunque conservaron los niveles elevados de los dos últimos años.

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La cámara vinculó la recuperación del poder de compra con una nueva moderación de los precios. “La desaceleración de la inflación resulta fundamental para darle aliento a los ingresos reales de los hogares”, según el Informe Indicador de Consumo de la CAC.

“La serie desestacionalizada continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, que de todas formas son relativamente bajos en términos de la historia reciente. En concreto, octubre se encuentra 3,3% por debajo del máximo de principios de 2025″, agregó.

Consumo masivo

Días atrás, la consultora Scentia destacó que el consumo masivo registró en octubre una suba interanual de 0,9%, la primera variación positiva del año tras nueve meses de caídas, aunque el acumulado de los primeros diez meses todavía permanecía por debajo del nivel de 2025.

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El avance frente a septiembre fue de 6,2%, pero ese resultado estuvo influido por un día adicional de actividad. La comparación contra octubre del año anterior, ambos meses de igual duración, permite medir con mayor precisión el cambio de tendencia.

Las cantidades vendidas acumulaban una contracción de 2,3% entre enero y octubre, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Scentia, que sigue seis canales de comercialización. La mejora mensual, por lo tanto, no alcanzó para revertir el saldo negativo de 2026.