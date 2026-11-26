Varios peatones caminan por una avenida de San José flanqueada por edificaciones tradicionales y modernos complejos residenciales tras una lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de personas procedentes de otros países aportó más de 300 mil habitantes al volumen poblacional de Costa Rica durante los últimos 35 años, según un informe demográfico elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las estimaciones del organismo regional revelan que los flujos migratorios sostenidos entre 1990 y 2025 aumentaron la cantidad de nacimientos y atenuaron el envejecimiento de la sociedad costarricense.

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En la actualidad, Costa Rica cuenta con una población de 5,141 millones de personas. El estudio técnico de la CEPAL planteó un cálculo para determinar qué habría sucedido si el país hubiese mantenido un balance neutro entre entradas y salidas a partir de 1990.

Sin esa corriente de personas desde el exterior, la cantidad de habitantes se situaría en 4,812 millones. La diferencia acumulada equivale a un 7% de la población total actual, lo que consolida al territorio costarricense como uno de los pocos destinos de atracción neta en la región junto con Chile.

De acuerdo con el reporte de la CEPAL, la presencia de población foránea dinamizó de manera directa la natalidad costarricense. Durante 2025, el país contabilizó 51 mil nacimientos, una cifra superior a los 47 mil partos que se habrían registrado de no haber existido el arribo migratorio de las últimas tres décadas y media.

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Una infografía basada en datos de la CEPAL expone que la migración aporta el siete por ciento de la población en Costa Rica y mitiga el envejecimiento demográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo que, la relación muestra un incremento del 7% en los nacimientos asociados al flujo migratorio, lo que permitió sumar cuatro mil nacimientos anuales. Este comportamiento obedece al perfil por edades de quienes deciden trasladarse.

Los contingentes de migrantes están integrados mayoritariamente por personas adultas jóvenes, en plena etapa laboral y reproductiva. Al establecerse en el país centroamericano, este grupo compensa la tendencia a la baja en la fecundidad de la población nativa y sostiene la base de las nuevas generaciones.

La estabilidad en las cifras de mortalidad

El impacto de las migraciones adquiere un tono distinto al observar las defunciones. En 2025 fallecieron 29 mil personas en Costa Rica, frente a las 28 mil que calculó el modelo sin recepción migratoria. La variación es mínima en comparación con el efecto registrado en los nacimientos.

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Esta brecha reducida se explica por la juventud predominante en las olas de llegada. Al tratarse de sectores poblacionales en edades medias y jóvenes, su incidencia en los registros de fallecimientos resulta muy baja en el corto y mediano plazo. Por esta razón, el saldo migratorio fortalece la fuerza de trabajo disponible sin demandar una atención inmediata vinculada al tramo etario más avanzado.

A pesar de su condición predominante como país receptor, la salida de costarricenses hacia otros destinos creció de forma constante en este siglo. Un total de 50,982 costarricenses residía en el exterior en 2024, de acuerdo con los registros de la CEPAL.

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Un especialista señala con un lápiz un gráfico impreso de evolución demográfica dispuesto sobre una mesa de madera junto a una libreta y unos anteojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria histórica confirma una aceleración en estos movimientos. En el año 2000, los nacionales radicados fuera de las fronteras alcanzaban las 26,493 personas.

Sin embargo, la cifra subió a 34,241 en 2010 y trepó hasta las 43,504 en 2020. Aunque la emigración prácticamente se duplicó en 24 años, la entrada de extranjeros supera con amplitud estas partidas y preserva un saldo positivo continuo.

El seguimiento de estas dinámicas se apoya en encuestas periódicas oficiales. Además, los datos confirman que los extranjeros radicados en Costa Rica ya forman una parte indisociable de su estructura social y económica.