Trabajadores reparten, uno por uno, las comunicaciones de desvinculación en la planta de Plantium y Gentec, productora de maquinaria agrícola

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Uno por uno, a medida que escuchaban sus nombres, los trabajadores se acercaban a recibir el telegrama que les notificaba el fin de su relación laboral. Una persona de la empresa repartía las comunicaciones mientras algunos empleados lloraban. La escena quedó registrada en un video que grabó Natalia Arce, trabajadora de Plantium, durante la jornada del 30 de octubre, cuando la compañía de tecnología para el agro desvinculó a 110 personas.

Las imágenes, que la trabajadora difundió hace cuatro días a través de sus redes sociales, volvieron a poner en evidencia el conflicto que atraviesa la firma de Villa Constitución, Santa Fe, casi un mes después de los despidos. Los empleados desvinculados mantienen una protesta con carpas frente al establecimiento en medio del malestar con el dueño de la compañía, Jorge Gentili, quien ha manifestado públicamente que, sin ventas, ya no podía seguir.

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La empresa, que se presentó en concurso de acreedores, conservó alrededor de 70 trabajadores. El objetivo es retomar las ventas y generar los recursos necesarios para afrontar el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes a los empleados despedidos. Esta deuda quedó adentro del concurso y los despedidos serán los primeros en cobrar cuando los ingresos repunten.

En la grabación se observa cómo la persona encargada de distribuir los telegramas menciona los nombres de los trabajadores y les entrega las notificaciones de manera individual. Algunos de los empleados no pudieron contener el llanto durante el procedimiento, que marcó el final de su vínculo laboral con la compañía. Esta escena es una más de las tantas que se están produciendo en los últimos meses a raíz de la caída de la actividad y la apertura de las importaciones.

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La situación involucra tanto a Plantium, dedicada al desarrollo de tecnología para el sector agropecuario, como a Gentec, ambas pertenecientes a Gentili. Tras los despidos, la intención del empresario es continuar con el negocio, pero con una estructura considerablemente menor.

Los motivos detrás de los despidos

Las dificultades económicas y financieras de Plantium y Gentec comenzaron a reflejarse en el pago de los salarios varios meses antes de que la compañía resolviera avanzar con los despidos masivos.

La empresa se presentó en concurso de acreedores y busca generar recursos para afrontar la totalidad de las indemnizaciones

Durante aproximadamente cuatro meses, los trabajadores cobraron sus remuneraciones de manera fraccionada, mediante pagos semanales de $200.000. En paralelo, la empresa mantuvo negociaciones con los representantes sindicales para reducir la cantidad de empleados a través de un programa de retiros voluntarios.

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Las conversaciones no prosperaron y el viernes 30 de octubre los trabajadores encontraron cerradas las puertas del establecimiento. Ese mismo día se concretaron las desvinculaciones y se produjo la escena que registró Arce con su celular.

Al día siguiente, Gentili había hablado públicamente y explicado que la situación de la empresa respondió a una combinación de factores, entre los que mencionó la caída de las ventas, los problemas de cobranza y el endeudamiento.

Las dificultades de algunos de sus clientes, fabricantes de maquinaria agrícola, también repercutieron en las finanzas de la compañía. Los inconvenientes para cobrar las operaciones comerciales se sumaron a la necesidad de afrontar los gastos que demandaba el funcionamiento de la estructura productiva.

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Ante ese escenario, el empresario resolvió achicar la dotación de personal para intentar darle continuidad al negocio.

Desde el sector sindical, en tanto, también atribuyeron parte de las dificultades al incremento de la competencia de productos importados, particularmente de origen chino, que se comercializan a precios considerablemente inferiores a los de fabricación nacional. Fulvio Monti, representante sindical de los trabajadores de Gentec, señaló entonces que algunos dispositivos, como los sistemas de piloto automático para maquinaria agrícola, pueden costar hasta cinco veces menos que los desarrollados localmente. Pero la explicación mayor es la falta de consumo en general.

La historia de Plantium

Especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el campo, Plantium construyó su negocio alrededor de la agricultura de precisión, con productos destinados a mejorar los procesos productivos del sector agropecuario.

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Plantium desarrolla soluciones de agricultura de precisión para fabricantes de maquinaria agrícola

Entre los principales desarrollos de la compañía figuran los monitores de siembra, los sistemas de piloto automático y las herramientas para la gestión de datos vinculados a las tareas agrícolas.

Los orígenes de la empresa se remontan a 1996, cuando comenzó a desarrollar actividades de ingeniería mecatrónica. En 2002 orientó su negocio hacia el sector agropecuario y, con el transcurso de los años, incorporó proyectos vinculados con la robótica y la inteligencia artificial.

La firma también estableció acuerdos comerciales con fabricantes nacionales de maquinaria agrícola para incorporar sus soluciones tecnológicas a los equipos de producción local.

En 2022, como parte de su proceso de expansión, inauguró un centro de Investigación y Desarrollo en Rosario, que reunió a más de 50 profesionales especializados en distintas áreas tecnológicas.

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