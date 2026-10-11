Google quiere garantizar el futuro de Gemini: invertirán USD 4.300 millones en 11 reactores nucleares

Alphabet Inc., la matriz de Google, buscará con este movimiento satisfacer la demanda creciente de sus centros de datos. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

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Google firmó un acuerdo con la compañía energética Constellation Energy para asegurar el suministro eléctrico de sus centros de datos durante los próximos 20 años. La operación, valorada en más de 4.300 millones de dólares, financiará la modernización de 11 reactores nucleares en Illinois, Pensilvania y Nueva Jersey, con el objetivo de sostener el crecimiento de la IA y de modelos como Gemini.

El contrato incorporará 890 megavatios de nueva capacidad nuclear a la red de PJM Interconnection, el mayor operador eléctrico de Estados Unidos. Según explica Bloomberg, Alphabet Inc., la matriz de Google, buscará con este movimiento satisfacer la demanda creciente de sus centros de datos y reforzar la fiabilidad de la red eléctrica en las próximas décadas.

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Detalles del acuerdo entre Google y Constellation Energy por energía nuclear

El pacto entre ambas compañías fue descrito como histórico por las propias empresas involucradas. A través de él, Constellation Energy se compromete a invertir más de 4.300 millones de dólares para ampliar la capacidad de varios de sus reactores nucleares ubicados en tres estados del país.

Google firmó un acuerdo con la compañía energética Constellation Energy para asegurar el suministro eléctrico de sus centros de datos durante los próximos 20 años. REUTERS/Carlos Jasso

The Wall Street Journal señala que se trata del mayor proyecto de modernización registrado hasta el momento entre un proveedor de energía nuclear y una empresa tecnológica. Las mejoras contempladas en el contrato sumarán a la red una potencia equivalente a la que generaría la construcción de un reactor nuevo de gran tamaño.

Este incremento de casi 900 megavatios se logrará sin necesidad de levantar ninguna planta nuclear adicional. La estrategia consiste en incorporar equipos y tecnología de última generación que optimicen el rendimiento de las once unidades nucleares incluidas en el acuerdo, con foco en la eficiencia térmica y eléctrica.

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La decisión de modernizar instalaciones existentes, en lugar de construir nuevas, responde a la complejidad y el costo elevado que implica levantar una central nuclear desde cero.

El medio citado destaca que, pese al interés de la administración Trump en sumar nuevos recursos de este tipo, el camino elegido por Google y Constellation fue el de la actualización tecnológica de infraestructura ya en funcionamiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la energía nuclear se volvió clave para sostener la inteligencia artificial

El consumo eléctrico de los centros de datos ha crecido de forma sostenida durante los últimos años, pero la expansión de la inteligencia artificial llevó esa demanda a otro nivel. Los modelos de IA requieren una infraestructura considerablemente más potente que la de los servidores tradicionales, con necesidades energéticas que en ciertos casos se asemejan a las de una ciudad entera.

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La energía nuclear surgió como una respuesta a esta demanda, debido a su capacidad de generar grandes volúmenes de electricidad de forma estable. El suministro energético se perfila como uno de los factores determinantes para el desarrollo futuro de la IA, y acuerdos como el firmado entre Google y Constellation buscan garantizar esa continuidad durante las próximas dos décadas.

El rol de Google Cloud y Gemini Enterprise en la alianza con Constellation

El acuerdo no se limita al plano energético. Google también ofrecerá a Constellation Energy acceso a los servicios de Google Cloud y a Gemini Enterprise, en el marco de una alianza denominada AI for Energy.

FILE PHOTO: 3D printed clouds and figurines are seen in front of the Google Cloud service logo in this illustration taken February 8, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según detalla la propia Constellation, esta colaboración tecnológica permitirá optimizar procesos como la selección de emplazamientos, el mantenimiento de los activos y la protección de infraestructura crítica dentro de las operaciones de la compañía energética.

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De esta manera, el vínculo entre ambas empresas funciona en dos direcciones. Mientras Google asegura el suministro eléctrico necesario para sus centros de datos e inteligencia artificial, su propia tecnología de IA comienza a integrarse en la gestión y el funcionamiento de las centrales que producen esa energía.