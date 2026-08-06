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Google negocia un acuerdo de USD 1.500 millones con Mechanize para mejorar su inteligencia artificial de programación

La posible operación incluye una licencia no exclusiva y parte de los empleados de la startup, una fórmula con la que la empresa busca reforzar sus modelos de IA

Google vuelve a usar acuerdos híbridos para sumar talento y tecnología sin avanzar en una adquisición completa de startups de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)
Google vuelve a usar acuerdos híbridos para sumar talento y tecnología sin avanzar en una adquisición completa de startups de inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)
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Google negocia un acuerdo de más de 1.500 millones de dólares con la startup Mechanize para incorporar parte de su talento y licenciar su tecnología de forma no exclusiva, una operación que apunta a reforzar el desempeño de su inteligencia artificial (IA) para programación.

Según Business Insider, las conversaciones con la empresa de San Francisco avanzaron en las últimas semanas y contemplan que algunos empleados de la startup pasen a trabajar en evaluación y desarrollo de modelos de IA. Cuatro personas al tanto de los acuerdos dijeron al medio que la operación sigue en curso y que sus detalles todavía pueden cambiar.

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El posible pacto expone dos rasgos del auge de la inteligencia artificial: la programación se convirtió en una de las aplicaciones más rentables y disputadas del sector, y las grandes compañías están recurriendo a estructuras creativas para asegurarse talento y tecnología sin cerrar adquisiciones tradicionales.

La operación entre Google y Mechanize contempla una licencia no exclusiva y el paso de empleados de la startup a tareas de evaluación y desarrollo de modelos. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso//File Photo)
La operación entre Google y Mechanize contempla una licencia no exclusiva y el paso de empleados de la startup a tareas de evaluación y desarrollo de modelos. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso//File Photo)

En este caso, una de las personas familiarizadas con las conversaciones indicó que Google discute un acuerdo de licencia no exclusiva sobre la tecnología de Mechanize.

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Qué otros acuerdos ha hecho Google para mejorar su tecnología

No sería la primera vez que Google recurre a esos acuerdos. En los últimos dos años, la empresa estructuró operaciones híbridas que combinan incorporaciones de personal mediante acquihires (la compra de una empresa o startup, con el fin de incorporar a su talento y no por su producto, tecnología o clientes).

De acuerdo con la publicación, algunas compañías optan por este tipo de diseño para evitar el escrutinio antimonopolio que suele acompañar a una adquisición total.

Google ya había aplicado este esquema con Windsurf y Character AI mediante incorporaciones de personal y licencias tecnológicas no exclusivas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Google ya había aplicado este esquema con Windsurf y Character AI mediante incorporaciones de personal y licencias tecnológicas no exclusivas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La lógica ya apareció en otros movimientos recientes del grupo. El año pasado, Google incorporó talento de Windsurf y licenció su tecnología después de que OpenAI intentara comprarla. El director ejecutivo de esa startup, Varun Mohan, quedó al frente de Antigravity, la plataforma de programación con agentes de la empresa.

Asimismo, en 2024, la tecnológica volvió a contratar al cofundador de Character AI Noam Shazeer y pagó por derechos no exclusivos de uso sobre la tecnología de inteligencia artificial de esa firma. Más tarde, Shazeer dejó la compañía para sumarse a OpenAI.

Cuál es el alcance de la startup que está en negocionaiones con Google

Mechanize fue lanzada el año pasado con una misión amplia: automatizar todos los empleos. Entre sus inversores figuran el exdirector ejecutivo de GitHub Nat Friedman, el director ejecutivo de Stripe Patrick Collison y el podcaster Dwarkesh Patel.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología de Mechanize busca mejorar modelos de inteligencia artificial para programación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La startup informó a comienzos de este año que había levantado 9,1 millones de dólares en una ronda que la valoró en 500 millones dólares. Su director ejecutivo, Tamay Besiroglu, fue antes cofundador de Epoch AI, otra firma enfocada en la evaluación de modelos de inteligencia artificial.

La tecnología de Mechanize puede ayudar a las empresas tecnológicas a mejorar el rendimiento de sus modelos para tareas de programación. Ese es un punto donde Google sigue avanzando al igual que OpenAI y Anthropic, empresas que captaron clientes desarrolladores con Codex y Claude Code.

Especialista en informática trabajando con una iMac, aplicando inteligencia artificial en tareas de diseño y programación. La fotografía captura un ambiente de trabajo moderno, donde el uso de tecnología de punta en computación y software destaca su habilidad profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)
El posible pacto muestra que la programación se consolidó como una de las áreas más rentables y disputadas de la inteligencia artificial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque el foco inmediato está puesto en programación, la ambición declarada de la startup es más amplia. En su sitio web, Mechanize afirma: “Nuestro foco actual es la ingeniería de software, pero nuestro objetivo a largo plazo es la automatización total del trabajo valioso en toda la economía”.

Cómo Google trabaja en la aplicación de IA en áreas como la programación

Google ha redefinido la inteligencia artificial y la programación al liderar el avance de la IA agéntica. La evolución de sus modelos Gemini y la incorporación de herramientas como Gemini Code Assist y DevTools para agentes marcan un cambio de paradigma en el sector.

Ahora, los desarrolladores no solo autocompletan código, sino que delegan procesos complejos como la depuración en tiempo real, pruebas automáticas y el diseño de arquitecturas de software.

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