Un turista tailandés desapareció en el lago de Atitlán tras caer de un cayuco de madera en San Pedro La Laguna. (Bomberos Municipales Departamentales)

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Un ciudadano de nacionalidad tailandesa permanece desaparecido en las aguas del lago de Atitlán, en el departamento guatemalteco de Sololá, tras caer accidentalmente desde un cayuco de madera en el que navegaba.

El suceso ocurrió durante la noche del miércoles 25 de noviembre en el municipio de San Pedro La Laguna, mientras la víctima efectuaba actividades deportivas y recreativas en el sector lacustre.

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Tras precipitarse a la corriente, el turista no logró salir a la superficie, lo que activó una inmediata movilización interinstitucional de auxilio.

La emergencia movilizó a los Bomberos Municipales Departamentales de San Pedro La Laguna, a los Bomberos Voluntarios de San Juan La Laguna, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), miembros de la División de Seguridad Turística (Disetur) y lancheros locales.

Cuerpos de socorro, policías y lancheros locales activaron un operativo interinstitucional de auxilio en el área del accidente. (Bomberos Voluntarios)

Las brigadas desplegaron labores continuas durante dos horas y media en el perímetro del accidente náutico; sin embargo, la falta de luz y la reducida visibilidad en el agua obligaron a pausar de forma temporal los trabajos preventivos al cierre de la noche.

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Buzos especializados rastrean la Cueva del Cangrejo a 40 metros de profundidad

Con la llegada de la mañana del jueves 26 de noviembre, el jefe nacional de la Sección Acuática de Bomberos Voluntarios, Juan Díaz Muñoz, ordenó la activación oficial del grupo especializado conocido como “hombres rana”.

La brigada subacuática descendió a 40 metros de profundidad en el sector lacustre denominado Cueva del Cangrejo. (Bomberos Voluntarios)

La brigada de buceadores certificados en seguridad pública concentró su labor en el sector denominado Cueva del Cangrejo, donde ejecutaron maniobras preliminares de reconocimiento en lancha para fijar los puntos idóneos de inmersión y descenso técnico.

En el desarrollo de las inmersiones, los especialistas descendieron a una profundidad aproximada de 40 metros (130 pies) en el lecho del lago de Atitlán.

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Equipo de buzos especializados conocidos como "Hombres rana" buscan de manera incansable a un turista tailandés que desapareció tras caer de un cayuco en el lago de Atitlán, Sololá, Guatemala. (Video: Bomberos Voluntarios)

La institución de socorro precisó que esta fase inicial de búsqueda subacuática debió suspenderse al caer la tarde bajo estrictos protocolos de seguridad física y condiciones climáticas, con la previsión de reiniciar los rastreos a primera hora del viernes 27 de noviembre.

Los antecedentes de rescates y accidentes aéreos en la cuenca del lago

La cuenca lacustre y sus volcanes adyacentes registran antecedentes de operativos complejos en meses previos. El 1 de marzo, elementos de la estación número 45 de Bomberos Voluntarios de Santiago Atitlán y agentes de la PNC rescataron a un montañista en el volcán Atitlán, quien permaneció más de 24 horas extraviado con una fractura en el tobillo.

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Debido a lo accidentado de la cumbre, una tripulación de la Fuerza Aérea Guatemalteca facilitó un helicóptero militar para evacuar al afectado y completar su traslado hacia un hospital.

Un helicóptero privado con siete ocupantes cayó en las aguas del Lago de Atitlán durante una maniobra de aproximación en Panajachel. (Captura de pantalla)

Asimismo, un grave siniestro aéreo ocurrió en el lago de Atitlán el 8 de octubre de 2026, cuando un helicóptero comercial Airbus EC130 con siete personas a bordo acuatizó de emergencia y zozobró en jurisdicción de Panajachel, frente a la bahía de San Buenaventura.

Aunque lugareños rescataron con vida a cinco pasajeros instantes antes de que la máquina se hundiera, el piloto y otro tripulante perecieron en el percance. Días después, buzos de rescate recuperaron los cuerpos de las dos víctimas a 36 metros de profundidad dentro de la cabina sumergida.

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