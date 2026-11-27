Luiz Carlos Trabuco (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

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Tras la caída de los mercados brasileños por la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la mera posibilidad de que el veterano banquero Luiz Carlos Trabuco pudiera convertirse en ministro de Economía contribuyó a revertir parte de la ola de ventas esta semana.

Lula disipó cualquier duda a última hora del jueves al nombrar al presidente de Bradesco, de 75 años, para que se encargue de la política económica a partir de enero, en lo que se considera ampliamente como uno de los nombramientos más trascendentales de su cuarto mandato.

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Trabuco, presidente de la segunda entidad crediticia privada más grande de Brasil y del cuarto banco más grande por activos, se incorporó a Bradesco como empleado administrativo a los 17 años y pasó más de cuatro décadas ascendiendo hasta convertirse en presidente ejecutivo en 2009, un cargo que ocupó hasta 2018.

Su mandato estuvo marcado por la adquisición de las operaciones brasileñas de HSBC en 2015, una de las mayores operaciones bancarias de la historia del país.

Luiz Carlos Trabuco, presidente del Banco Bradesco SA de Brasil, posa para una fotografía en São Paulo, Brasil, el 3 de diciembre de 2024 (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Confidente y aliado de Lula

Licenciado en Filosofía por la Universidad de São Paulo y con un posgrado en sociopsicología, Trabuco mantiene desde hace tiempo estrechos vínculos con Lula y es considerado por muchos como uno de los interlocutores de mayor confianza del presidente en el sector financiero.

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“Es muy competente, discreto y no necesita esto para su currículum”, dijo un empresario que trabajó estrechamente con Trabuco y que pidió permanecer en el anonimato. “Si aceptó, es porque obtuvo garantías de que tendría margen para llevar a cabo su agenda económica”.

La creencia pareció calar entre los inversionistas.

Incluso antes del anuncio oficial, el índice bursátil de referencia de Brasil subió alrededor de un 6% el jueves, mientras que el real brasileño se apreció más de un 1% frente al dólar, ya que los mercados apostaban a que Trabuco podría aportar una mayor disciplina fiscal a un Gobierno que a menudo se considera reacio a frenar el gasto.

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La decisión de Lula resulta especialmente llamativa dados los años de tensión entre su Gobierno y los mercados financieros.

Desde su sorprendente victoria electoral el 25 de octubre, Lula se ha comprometido a actuar con responsabilidad fiscal, pero ha desestimado repetidamente las críticas del mercado y ha señalado que los financieros no le dictarían cómo gobernar Brasil.

Sin embargo, a medida que se intensificaba la preocupación sobre las finanzas públicas de Brasil, el presidente de izquierdas en el cargo recurrió finalmente a uno de sus banqueros más influyentes.

Durante el actual Gobierno de Lula, la deuda pública bruta ha aumentado más de 11 puntos porcentuales, al 82,9% del PIB, mientras que los inversionistas han exigido primas de riesgo cada vez más altas por el rápido crecimiento del gasto y las persistentes dudas sobre la voluntad del Gobierno de hacer frente a las presiones presupuestarias estructurales.

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Luiz Carlos Trabuco junto a Lula da Silva en una foto de archivo (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Proexpansión

Desde que se incorporó al consejo asesor de Lula en 2023, Trabuco se ha convertido en un destacado defensor de las políticas orientadas al crecimiento.

En la reunión inaugural del grupo, defendió que los retos sociales de Brasil solo podrían superarse mediante una expansión económica más sólida y criticó duramente la tasa de interés de referencia, que entonces era del 13,75%, la misma de hoy.

“Los costos de capital son extremadamente altos, hasta el punto de resultar prohibitivos para la industria, el comercio, el sector agroalimentario y los consumidores”, dijo. “Nos encontramos en un punto de inflexión”.

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“No podemos ser prisioneros de los dogmas (…) La prioridad es el crecimiento y la inclusión social”.

En 2014, el presidente, que por entonces ejercía como asesor clave de la presidenta Dilma Rousseff, respaldó a Trabuco para el Ministerio de Hacienda en medio de la creciente preocupación por la trayectoria fiscal del Gobierno.

Trabuco rechazó el cargo, pero ayudó a orientar a Rousseff hacia Joaquim Levy, por entonces ejecutivo de Bradesco Asset Management.

El episodio podría ofrecer un anticipo de las limitaciones políticas que le esperan ahora. El programa de ajuste fiscal de Levy se enfrentó a una feroz resistencia por parte del Partido de los Trabajadores de Rousseff y Lula, y su mandato duró menos de un año.

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Ya han surgido indicios de una resistencia similar. Incluso antes de que la oficina de Lula anunciara su elección el jueves, el líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara Baja, Pedro Uczai, cuestionó públicamente la posibilidad del nombramiento de Trabuco.

“Para mí, personalmente, puede que no sea la mejor opción”, dijo Uczai a periodistas.

Un alto funcionario del Gobierno recordó que incluso el exministro de Hacienda Fernando Haddad y su sucesor, Dario Durigan —ambos considerados afines al ala progresista del Gobierno—, encontraron oposición dentro del propio Gobierno al defender medidas destinadas a mejorar las perspectivas fiscales de Brasil.

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El reto al que se enfrentará Trabuco será uno en el que ya ha fracasado más de un ministro de Hacienda brasileño: tranquilizar a los inversionistas sobre la trayectoria de la deuda pública y, al mismo tiempo, convencer a los aliados de Lula de que la disciplina fiscal es compatible con los objetivos sociales y económicos del Gobierno.

(Reuters)