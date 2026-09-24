Google lanzará su primer satélite con chips de IA para probar centros de datos en órbita

Del tamaño de una heladera, el prototipo lleva cuatro unidades de procesamiento tensorial (TPU), los chips que Google diseña para inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google confirmó que lanzará el 1 de octubre el primer satélite de prueba de Project Suncatcher, su plan para instalar chips de inteligencia artificial en órbita y usar la energía solar del espacio para alimentarlos.

El prototipo, llamado MVP, viajará a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la base Vandenberg, en California, como parte de la misión compartida Transporter-18. Google construyó el satélite junto a Planet, la empresa de imágenes satelitales.

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Del tamaño de una heladera, MVP lleva cuatro unidades de procesamiento tensorial (TPU), los chips propios que Google diseña para entrenar y correr modelos de inteligencia artificial. Juntas, equivalen a la potencia de cómputo de un solo servidor de centro de datos.

El satélite MVP, construido por Google junto a Planet, viajará el 1 de octubre a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX en la misión Transporter-18. (Reuters)

Del papel a la plataforma de lanzamiento

Google había anunciado Project Suncatcher en noviembre de 2025 como un proyecto de investigación a largo plazo, sin fecha concreta de vuelo. El plan original con Planet apuntaba a poner dos satélites en órbita recién a comienzos de 2027.

La compañía decidió adelantar los tiempos y asumió mayor riesgo para llegar a octubre de este año, según explicó Eric Stevens, director de ingeniería de sistemas de Planet, citado por el diario The New York Times. Para acelerar el proceso, Google instaló sus chips en un satélite que Planet ya tenía terminado.

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La lógica de fondo es la escasez de energía. Los centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial consumen cada vez más electricidad, y Google sostiene que un panel solar en órbita baja puede generar hasta ocho veces más energía que uno en la superficie terrestre, porque no hay atmósfera, nubes ni ciclo de día y noche que reduzcan su rendimiento.

Google adelantó los plazos de Project Suncatcher y asumió mayor riesgo para lanzar el satélite en octubre, en lugar de esperar a 2027 como estaba previsto. (Reuters)

Qué va a probar el satélite en el espacio

MVP no es un centro de datos en funcionamiento, sino un ensayo técnico. Su misión, que Google estima en un año de duración, busca determinar si los chips sobreviven a las vibraciones del lanzamiento, la radiación cósmica y los cambios extremos de temperatura del espacio.

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El calor es uno de los mayores desafíos: en el vacío no hay aire para refrigerar por convección, así que Google diseñó un sistema de paneles radiadores que traslada el calor de los chips mediante materiales conductores. Aun así, las TPU solo pueden funcionar unos 15 minutos seguidos antes de necesitar un corte para enfriarse, según precisó Travis Beals, director sénior de producto del proyecto, también citado por el diario neoyorquino.

“Si tenemos éxito con esto a largo plazo, esto terminará siendo aburrido y la gente no pensará en el hecho de que su consulta a Gemini puede estar siendo atendida desde el espacio”, afirmó Beals.

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Google busca en el espacio una respuesta a la creciente demanda energética de la inteligencia artificial, ante la escasez de electricidad que enfrentan los centros de datos en la Tierra. (Europa Press)

La compañía sometió antes al satélite a pruebas de vibración en sus tres ejes para simular el lanzamiento y expuso los chips a un haz de protones para recrear la radiación orbital, con resultados que consideró satisfactorios.

La carrera por los centros de datos orbitales

James Manyika, vicepresidente sénior de Investigación de Google, moderó las expectativas sobre los plazos. “No esperamos, para ser honestos, tener algo operativamente útil en los próximos años”, dijo a The New York Times.

Manyika comparó el proyecto con los quince años que le tomó a la empresa desarrollar sus autos autónomos antes de convertirse en Waymo.

Si la prueba resulta exitosa, Google planea lanzar en 2027 dos satélites adicionales para validar enlaces láser entre naves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la prueba de octubre resulta exitosa, Google planea lanzar en 2027 dos satélites adicionales diseñados para validar enlaces láser de alta velocidad entre naves, la tecnología que necesitaría un futuro enjambre de más de 80 satélites para funcionar como un único sistema de cómputo distribuido.

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Google no es la única gran tecnológica que mira al espacio como respuesta al hambre energética de la inteligencia artificial. SpaceX pidió permiso a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para lanzar hasta un millón de satélites de cómputo destinados a entrenar modelos de xAI. Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, solicitó autorización para desplegar cerca de 52.000 satélites bajo un proyecto propio llamado Sunrise.

Google calcula que los centros de datos orbitales podrían volverse económicamente comparables a los terrestres recién hacia mediados de la próxima década, a medida que bajen los costos de lanzamiento.

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