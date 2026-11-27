El presidente salvadoreño compartió su reflexión en redes sociales pese a que su país no celebra oficialmente esa festividad. El mensaje llega en medio de una relación bilateral que incluye acuerdos migratorios y cooperación contra el crimen organizado (El Salvador, August 23, 2026. REUTERS/Jose Cabezas)

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El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que busca refundar El Salvador con los ideales de Estados Unidos, al enviar este jueves un saludo por el Día de Acción de Gracias. En un mensaje publicado en X, el presidente salvadoreño afirmó que “quizás un día” su país pueda construirse “sobre esos mismos ideales”.

Bukele vinculó sus palabras con la tradición estadounidense de dedicar la festividad a agradecer a Dios por sus bendiciones. Aunque El Salvador no celebra oficialmente el Día de Acción de Gracias, sostuvo que considera valioso que esa sea la principal tradición nacional de Estados Unidos.

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El mensaje se difundió mientras el gobierno de Bukele mantiene una alianza regional estrecha con la administración de Donald Trump. Ambos presidentes se reunieron dos veces en Washington; el primer encuentro ocurrió en abril de 2025, en medio de un acuerdo migratorio que convirtió a El Salvador en una pieza clave de la estrategia de deportaciones estadounidense.

La agenda bilateral prioriza la migración, el desarrollo económico y la lucha contra el crimen organizado, según los gobiernos de ambos países. Bukele concluyó su publicación con buenos deseos para los estadounidenses y sus familias, además de pedir que Dios los bendiga.

El presidente salvadoreño publicó el mensaje en X y señaló que quizás algún día su país pueda construirse sobre los mismos ideales que atribuyó a Estados Unidos durante la festividad.

Firmes relaciones entre El Salvador y Estados Unidos

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, consideró que las relaciones bilaterales con El Salvador están en un punto muy positivo durante la celebración del 250 º aniversario independencia estadounidense, celebrado en julio de 2026. La diplomática sostuvo, para entonces, que ambos países tienen una oportunidad para fortalecer sus vínculos mediante nuevos proyectos de inversión y más oportunidades económicas.

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El acercamiento también incluye la cooperación en materia de seguridad. El presidente salvadoreño obtuvo la aprobación del mandatario Donald Trump antes de avanzar con un despliegue militar en Haití contra las pandillas, donde actualmente participan miles de soldados salvadoreños contra grupos armados en apoyo a las autoridades locales.

Ambos tuvieron una llamanda, en donde se indicó que Washington no se opondría a la operación, que ya recibió el aval del Gobierno haitiano. “Haz lo que tengas que hacer”, le respondió el presidente estadounidense, de acuerdo con la publicación de un video de Bukele.

Los dos mandatarios se han reunido en Washington en dos ocasiones, incluida una en abril de 2025, tres meses después del inicio del segundo mandato de Trump. El encuentro ocurrió durante la puesta en marcha de un acuerdo migratorio que convirtió a El Salvador en una pieza de la estrategia de deportaciones del Gobierno estadounidense.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 14 de abril de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El último embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, quien dejó el cargo en julio de 2025, afirmó en varias intervenciones que “Estados Unidos es el mejor amigo de El Salvador”.

En agosto de 2025, el Departamento de Estado rechazó comparar al Gobierno de Bukele con regímenes dictatoriales, después de que el partido oficialista y sus aliados eliminaran los límites al mandato presidencial. En una declaración a The Associated Press, sostuvo que la reforma fue aprobada por una Asamblea “elegida democráticamente” y que corresponde a los salvadoreños decidir cómo debe gobernarse su país.