FOTO DE ARCHIVO: Las fuerzas de seguridad costarricenses escoltan a los presuntos narcotraficantes Gabriel Lozano, conocido como «Compadre», y Gilbert Bell Fernández, conocido como «Macho Coca», antes de su extradición a Estados Unidos para ser juzgados por delitos de tráfico de drogas, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Alajuela, Costa Rica, el 13 de agosto de 2026. Ministerio de Seguridad Pública/Imagen facilitada a través de REUTERS. ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO.

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Un exministro de Seguridad de Costa Rica aparece señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto facilitador de una de las mayores redes de cocaína de Centroamérica. Se trata de Celso Gamboa, acusado de haber abierto el acceso a muelles y rutas de narcotráfico para el Cartel del Caribe, la organización que durante años dominó el trasiego de droga desde la provincia costera de Limón.

El grupo nació a finales de la década de 2010 como una red de pandillas locales y operadores logísticos, según InSight Crime, organización especializada en crimen organizado en América Latina.

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Con el tiempo se transformó en una estructura capaz de coordinar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

El Cartel del Caribe y su dominio en Limón

El Cartel del Caribe es, según las autoridades costarricenses, el “primer cartel” del país: una organización que pasó de controlar pandillas barriales a manejar la infraestructura portuaria de Limón para mover cocaína a gran escala.

Su expansión se apoyó en alianzas con operadores locales como Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, quienes dirigían sus propias redes de narcotráfico en la zona, de acuerdo con la investigación de InSight Crime.

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Lozano fue entregado a las autoridades estadounidenses junto con Gilbert Bell, alias “Macho Coca”, durante un operativo coordinado por Costa Rica y la DEA. (Cortesía)

Esas alianzas le dieron al grupo control sobre rutas de contrabando y acceso a bodegas portuarias. Desde ahí, según las autoridades estadounidenses citadas por el portal, la organización recibía cargamentos procedentes de Colombia, los almacenaba y luego los enviaba ocultos en mercancías comerciales legítimas.

La consolidación no fue solo logística. El grupo incorporó pandillas locales y construyó una cadena de mando más centralizada, lo que le permitió sostener envíos sucesivos sin depender de un único operador.

Agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos observan a los presuntos narcotraficantes Gabriel Lozano, alias "Compadre" (no aparece en la imagen), y Gilbert Bell Fernández, alias "Macho Coca", mientras fuerzas de seguridad costarricenses los escoltan a bordo de un avión para su extradición a Estados Unidos —donde enfrentan cargos por narcotráfico—, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, Costa Rica, el 13 de agosto de 2026. Ministerio de Seguridad Pública/Imagen cedida vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO.

El puerto de Moín, pieza clave del negocio

Limón funciona como el bastión principal de la organización. El grupo usó en particular la terminal de APM Terminals en Moín para sacar cocaína hacia mercados internacionales, según el perfil elaborado por InSight Crime.

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La operación no se limitó a esa provincia. El cartel también controló rutas terrestres y puntos de almacenamiento en otras zonas del país, incluida la capital, San José.

En la costa del Pacífico, el grupo usó playas y ensenadas apartadas para recibir cargamentos adicionales procedentes de Colombia.

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Los hermanos Picado Grijalba, al frente de la estructura

Los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, y Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, encabezaron la organización. Shock fue detenido en Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece en ese país a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron armas, vehículos de alta gama y una piscina con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar en una vivienda vinculada con uno de los sospechosos Crédito: Expediente Álvaro Sánchez

Noni fue detenido en Costa Rica en agosto de 2025 y también afronta un proceso de extradición. El 29 de octubre de 2026 un tribunal autorizó la suspensión temporal del proceso penal que se le sigue en el país por el caso Traición, con el fin de agilizar su entrega a la justicia estadounidense. Al cierre del perfil de InSight Crime, seguía detenido en Costa Rica.

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Una tercera figura, Tonny Peña Russell, alias “La T” o “Negro”, dirigía presuntamente el brazo armado del grupo, integrado por sicarios que atacaban a cabecillas rivales. Peña Russell fue detenido en 2024.

Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/Cortesía )

Rivalidades con traficantes hondureños y nicaragüenses

El Cartel del Caribe ganó terreno al forjar alianzas con pandillas locales, pero también enfrentó disputas. Su brazo armado atacó a grupos que se negaron a cooperar y la organización chocó repetidamente con “La H”, una red de traficantes hondureños y nicaragüenses activa en la misma provincia, según InSight Crime.

El vínculo con Celso Gamboa añadió una dimensión política al caso. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de facilitarle al grupo acceso a muelles, rutas de narcotráfico y posibles compradores para sus cargamentos.

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Imagen de archivo de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado de Costa Rica, saliendo del tribunal después de que se autorizó su extradición a EEUU por cargos de narcotráfico y conspiración, en San José, Costa Rica. 7 octubre 2025. REUTERS/Stringer

Operativos que debilitaron al grupo, pero no lo cerraron

Las autoridades costarricenses sostienen que los golpes contra la organización fueron contundentes. Un operativo de gran escala en 2025 dejó 30 detenidos, mientras que investigaciones iniciadas en 2021 permitieron incautar un total de 13,7 toneladas de cocaína y marihuana.

Pese a esas cifras, se desconoce la capacidad operativa real del cartel tras la caída de sus principales líderes. Los cargamentos de droga siguen pasando por los puertos de Limón, lo que sugiere que algunas redes —remanentes del grupo o rivales que ocuparon su lugar— conservan acceso a las rutas internacionales de salida de cocaína.

Las autoridades costarricenses afirman que la estructura fue desarticulada, aunque InSight Crime advierte que algunas pandillas vinculadas al cartel podrían seguir activas en la región.

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AME210. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 24/09/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Departamento de Seguridad Nacional @DHSgov que muestra oficiales guardacostas transportando un cargamento decomisado de cocaína. La Guardia Costera estadounidense anunció este jueves el decomiso de más de 11 toneladas de cocaína y la detención de 13 personas al sur de Costa Rica y Panamá en menos de una semana con el operativo 'Pacific Viper', que suma más de 260.000 libras (casi 118 toneladas) incautadas de dicha droga. EFE/ @DHSgov /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El caso Gamboa, primer antecedente de una reforma judicial

El vínculo entre el Cartel del Caribe y el Estado costarricense tuvo un capítulo adicional. Celso Gamboa Sánchez, extraditado el 20 de marzo de 2026 junto con Edwin López Vega, se convirtió en el primer costarricense enviado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional de 2025 que habilitó la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, según informó El País, diario español.

Celso Gamboa Sánchez y Alejandro López Vega, alias “Pecho Rata”, podrían convertirse en los primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos tras la aprobación de la reforma constitucional. Fuente: Imagen realizada con IA

Gamboa, exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Seguridad, enfrenta en Texas cargos de asociación ilícita y distribución internacional de cocaína. Según la acusación formal citada por el diario, facilitó el traslado de cargamentos valorados en decenas de millones de dólares desde Colombia hacia Estados Unidos a través de territorio costarricense.

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La justicia costarricense autorizó la extradición después de que Estados Unidos garantizara que la eventual condena no superaría los 50 años de prisión, el máximo previsto en la legislación del país. El propio Gamboa dijo en una entrevista con la agencia Reuters, citada por el diario, estar dispuesto a entregar información sobre el funcionamiento de las redes criminales si recibe garantías de seguridad para él y su familia.