Un exministro de Seguridad de Costa Rica aparece señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto facilitador de una de las mayores redes de cocaína de Centroamérica. Se trata de Celso Gamboa, acusado de haber abierto el acceso a muelles y rutas de narcotráfico para el Cartel del Caribe, la organización que durante años dominó el trasiego de droga desde la provincia costera de Limón.
El grupo nació a finales de la década de 2010 como una red de pandillas locales y operadores logísticos, según InSight Crime, organización especializada en crimen organizado en América Latina.
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Con el tiempo se transformó en una estructura capaz de coordinar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
El Cartel del Caribe y su dominio en Limón
El Cartel del Caribe es, según las autoridades costarricenses, el “primer cartel” del país: una organización que pasó de controlar pandillas barriales a manejar la infraestructura portuaria de Limón para mover cocaína a gran escala.
Su expansión se apoyó en alianzas con operadores locales como Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, quienes dirigían sus propias redes de narcotráfico en la zona, de acuerdo con la investigación de InSight Crime.
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Esas alianzas le dieron al grupo control sobre rutas de contrabando y acceso a bodegas portuarias. Desde ahí, según las autoridades estadounidenses citadas por el portal, la organización recibía cargamentos procedentes de Colombia, los almacenaba y luego los enviaba ocultos en mercancías comerciales legítimas.
La consolidación no fue solo logística. El grupo incorporó pandillas locales y construyó una cadena de mando más centralizada, lo que le permitió sostener envíos sucesivos sin depender de un único operador.
El puerto de Moín, pieza clave del negocio
Limón funciona como el bastión principal de la organización. El grupo usó en particular la terminal de APM Terminals en Moín para sacar cocaína hacia mercados internacionales, según el perfil elaborado por InSight Crime.
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La operación no se limitó a esa provincia. El cartel también controló rutas terrestres y puntos de almacenamiento en otras zonas del país, incluida la capital, San José.
En la costa del Pacífico, el grupo usó playas y ensenadas apartadas para recibir cargamentos adicionales procedentes de Colombia.
Los hermanos Picado Grijalba, al frente de la estructura
Los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, y Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, encabezaron la organización. Shock fue detenido en Reino Unido en diciembre de 2024 y permanece en ese país a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.
Noni fue detenido en Costa Rica en agosto de 2025 y también afronta un proceso de extradición. El 29 de octubre de 2026 un tribunal autorizó la suspensión temporal del proceso penal que se le sigue en el país por el caso Traición, con el fin de agilizar su entrega a la justicia estadounidense. Al cierre del perfil de InSight Crime, seguía detenido en Costa Rica.
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Una tercera figura, Tonny Peña Russell, alias “La T” o “Negro”, dirigía presuntamente el brazo armado del grupo, integrado por sicarios que atacaban a cabecillas rivales. Peña Russell fue detenido en 2024.
Rivalidades con traficantes hondureños y nicaragüenses
El Cartel del Caribe ganó terreno al forjar alianzas con pandillas locales, pero también enfrentó disputas. Su brazo armado atacó a grupos que se negaron a cooperar y la organización chocó repetidamente con “La H”, una red de traficantes hondureños y nicaragüenses activa en la misma provincia, según InSight Crime.
El vínculo con Celso Gamboa añadió una dimensión política al caso. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de facilitarle al grupo acceso a muelles, rutas de narcotráfico y posibles compradores para sus cargamentos.
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Operativos que debilitaron al grupo, pero no lo cerraron
Las autoridades costarricenses sostienen que los golpes contra la organización fueron contundentes. Un operativo de gran escala en 2025 dejó 30 detenidos, mientras que investigaciones iniciadas en 2021 permitieron incautar un total de 13,7 toneladas de cocaína y marihuana.
Pese a esas cifras, se desconoce la capacidad operativa real del cartel tras la caída de sus principales líderes. Los cargamentos de droga siguen pasando por los puertos de Limón, lo que sugiere que algunas redes —remanentes del grupo o rivales que ocuparon su lugar— conservan acceso a las rutas internacionales de salida de cocaína.
Las autoridades costarricenses afirman que la estructura fue desarticulada, aunque InSight Crime advierte que algunas pandillas vinculadas al cartel podrían seguir activas en la región.
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El caso Gamboa, primer antecedente de una reforma judicial
El vínculo entre el Cartel del Caribe y el Estado costarricense tuvo un capítulo adicional. Celso Gamboa Sánchez, extraditado el 20 de marzo de 2026 junto con Edwin López Vega, se convirtió en el primer costarricense enviado a Estados Unidos bajo la reforma constitucional de 2025 que habilitó la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico, según informó El País, diario español.
Gamboa, exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Seguridad, enfrenta en Texas cargos de asociación ilícita y distribución internacional de cocaína. Según la acusación formal citada por el diario, facilitó el traslado de cargamentos valorados en decenas de millones de dólares desde Colombia hacia Estados Unidos a través de territorio costarricense.
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La justicia costarricense autorizó la extradición después de que Estados Unidos garantizara que la eventual condena no superaría los 50 años de prisión, el máximo previsto en la legislación del país. El propio Gamboa dijo en una entrevista con la agencia Reuters, citada por el diario, estar dispuesto a entregar información sobre el funcionamiento de las redes criminales si recibe garantías de seguridad para él y su familia.
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