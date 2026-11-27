La UNLP y el Astillero Río Santiago presentaron el prototipo de 55 metros cuadrados en La Plata, construido con una impresora nacional (Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

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La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Astillero Río Santiago presentaron el lunes 24 de noviembre la primera vivienda social construida íntegramente con impresión 3D en América Latina, un prototipo de 55 metros cuadrados levantado con tecnología de producción nacional en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. El desarrollo articula capacidades científicas e industriales del Estado y busca ofrecer nuevas respuestas frente al déficit habitacional que afecta a miles de familias en el país.

Según informó la UNLP en su sitio institucional, el acto fue encabezado por el presidente de la universidad, Fernando Tauber, junto al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, y representantes del Astillero. La jornada incluyó una recorrida por el inmueble terminado y marcó el pasaje formal de la etapa de ensayos a una obra concluida y habitable. Para su ejecución se emplearon 12,8 metros cúbicos de hormigón, y el diseño se adaptó a las dimensiones máximas que admite el equipo desarrollado en conjunto por ambas instituciones.

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El proyecto nació de un convenio entre la UNLP y el Astillero Río Santiago, que unieron sus capacidades para diseñar una impresora 3D de fabricación nacional destinada específicamente a la construcción de vivienda popular. La finalización del primer prototipo completo marcó el pasaje de la fase experimental a demostrar, con una obra terminada, que el sistema constructivo es viable y puede escalarse en todo el país.

La impresora 3D es de fabricación nacional y fue diseñada para construir viviendas sociales

El inmueble incluye dos dormitorios, baño y un ambiente integrado de cocina, comedor y estar, y fue realizado con tecnología (Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

El sistema funciona mediante un pórtico móvil que se desplaza sobre rieles: un cabezal extrusor deposita capas sucesivas de mortero cementicio para levantar los muros exteriores y las divisiones interiores del prototipo. Las instrucciones digitales controlan cada movimiento de la máquina y reproducen con precisión la estructura proyectada.

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Uno de los principales desafíos tecnológicos fue desarrollar una mezcla cementicia con propiedades específicas para este sistema. Los equipos de investigación de la UNLP trabajaron en una formulación que garantiza la circulación del material por el sistema de bombeo y, al mismo tiempo, un fraguado adecuado para sostener cada capa durante el proceso. Esta combinación de fluidez y resistencia resultó clave para asegurar la integridad estructural de los muros a medida que avanzaba la construcción.

La vivienda tiene diseño bioclimático y distribución orientada al uso social

La distribución interior contempla dos dormitorios, baño y un espacio integrado de cocina, comedor y estar, además de sectores de guardado y un área destinada al lavarropas y al termotanque. La superficie de 55 metros cuadrados fue definida en función de los límites operativos del equipo, lo que condicionó también las decisiones arquitectónicas del proyecto.

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La estructura fue levantada en La Plata con una mezcla cementicia desarrollada para circular por el sistema de bombeo y fraguar de manera adecuada

El diseño incorporó criterios bioclimáticos: el módulo puede orientarse según las características del terreno para aprovechar la iluminación natural y favorecer la ventilación cruzada entre ambientes. Estas soluciones apuntan a mejorar el confort y la habitabilidad sin incrementar los costos, un factor determinante para la aplicación del sistema en barrios populares.

“Hoy se está haciendo realidad algo que hace unos años era impensable, y la UNLP es parte de este proyecto que tiene un potencial enorme; podría beneficiar la situación de mucha gente”, afirmó Tauber durante la presentación, según recogió el sitio institucional de la universidad.

El proyecto apunta a fabricar nuevas impresoras y producir viviendas en serie

El horizonte del proyecto es avanzar hacia la producción de nuevos equipos que amplíen la capacidad de construcción en distintos puntos del país. Tauber sostuvo que contar con decenas de estas máquinas reduciría de forma notable los tiempos de respuesta del Estado frente a la escasez habitacional y abriría la posibilidad de levantar barrios completos en pocos días.

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La presentación del 24 de noviembre formalizó el cierre de la etapa experimental de un sistema que la Universidad Nacional de La Plata y el Astillero Río Santiago buscan escalar en todo el país (Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

La iniciativa demuestra que la universidad pública y la industria nacional tienen capacidad para generar tecnología propia y convertir el conocimiento científico en soluciones concretas para los sectores más vulnerables de la sociedad.