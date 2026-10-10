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Jeff Bezos ha logrado salvar el ecosistema marino del Pacífico con su promesa millonaria en 2020 de cambio climático

El fundador de Amazon anunció 25 millones de dólares para proyectos de conservación marina en islas en esta región

La segunda etapa de Unlocking Blue Pacific Prosperity elevó a USD 63,3 millones los fondos destinados a la conservación marina en el Pacífico, dentro de un compromiso total de USD 100 millones. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
La segunda etapa de Unlocking Blue Pacific Prosperity elevó a USD 63,3 millones los fondos destinados a la conservación marina en el Pacífico, dentro de un compromiso total de USD 100 millones. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
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Jeff Bezos, a través de su fundación Bezos Earth Fund, anunció más de USD 25 millones para proyectos de conservación marina en las Islas Cook, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Tonga y Vanuatu.

Los fondos abarcan más de 1,62 millones de kilómetros cuadrados de océano (625.000 millas cuadradas) y financiarán nuevas áreas protegidas, sistemas de vigilancia y planes de gestión en el Pacífico.

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La inversión forma parte del compromiso de USD 10.000 millones que Jeff Bezos lanzó en 2020 para financiar iniciativas contra el cambio climático y en favor de la protección de la naturaleza antes de 2030.

Según el sitio del fondo, la organización ya otorgó USD 2.400 millones mediante 371 subvenciones.

Lauren Sánchez Bezos, vicepresidenta del Bezos Earth Fund, fue una de las principales voceras del anuncio sobre las nuevas ayudas. REUTERS/Kylie Cooper
Lauren Sánchez Bezos, vicepresidenta del Bezos Earth Fund, fue una de las principales voceras del anuncio sobre las nuevas ayudas. REUTERS/Kylie Cooper

El nuevo desembolso corresponde a la segunda ronda del programa Unlocking Blue Pacific Prosperity, para el que el fondo prometió USD 100 millones. Con las ayudas anunciadas en septiembre, el monto asignado a esa iniciativa asciende a USD 63,3 millones.

Qué hará el fondo de Bezos en el Pacífico

En Papúa Nueva Guinea, la financiación respaldará la creación de la primera gran área marina protegida en alta mar del país. En Tonga, contribuirá a establecer nuevas zonas protegidas y a reforzar la vigilancia de sus aguas, que son utilizadas por ballenas jorobadas y otras especies migratorias.

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Las Islas Cook recibirán apoyo para ampliar la protección y la gestión de Marae Moana, un parque marino que cubre más de 734.000 millas cuadradas.

La nueva ronda de financiación involucra a 17 de los 22 países y territorios del Pacífico en planes de gestión sostenible de sus aguas. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
La nueva ronda de financiación involucra a 17 de los 22 países y territorios del Pacífico en planes de gestión sostenible de sus aguas. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

En Kiribati y Vanuatu, los recursos estarán destinados a identificar hábitats prioritarios, fortalecer la supervisión y desarrollar mecanismos de financiación sostenible.

Parte de las subvenciones también irá a la organización Rare, que trabajará con gobiernos del Pacífico en propuestas para crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales.

El Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas, que entró en vigor en enero de 2026, abrió un marco jurídico para establecer estas zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.

Sánchez Bezos sostuvo que el objetivo es acompañar las prácticas de cuidado del mar que las comunidades del Pacífico desarrollan desde hace generaciones. REUTERS/Daniel Cole
Sánchez Bezos sostuvo que el objetivo es acompañar las prácticas de cuidado del mar que las comunidades del Pacífico desarrollan desde hace generaciones. REUTERS/Daniel Cole

Cuál ha sido el papel de Lauren Sánchez Bezos

Lauren Sánchez Bezos es vicepresidenta del Bezos Earth Fund y asumió un rol público en los anuncios vinculados con la conservación del Pacífico.

En el comunicado sobre la nueva ronda de ayudas, destacó el vínculo de las comunidades insulares con el océano y sostuvo que el fondo busca respaldar medidas que esas poblaciones ya impulsan desde hace generaciones.

“Cinco naciones. Una protección que perdurará por generaciones”, afirmó Sánchez Bezos al referirse a las iniciativas financiadas en la región. Remarcó que, para las comunidades del Pacífico, el mar funciona como vía de transporte, fuente de alimentos y espacio de vida cotidiana.

Lauren Sánchez Bezos afirmó que la nueva financiación busca respaldar a las comunidades insulares que han protegido el océano durante generaciones. REUTERS/Brendan McDermid
Lauren Sánchez Bezos afirmó que la nueva financiación busca respaldar a las comunidades insulares que han protegido el océano durante generaciones. REUTERS/Brendan McDermid

Con esta segunda ronda de financiamiento, 17 de los 22 países y territorios del Pacífico trabajan en programas para proteger o gestionar de forma sostenible sus aguas. La meta regional es conservar al menos el 30% del océano antes de 2030.

Bill Gates, otro ejecutivo tecnológico que se dedica a la filantropía

La Fundación Gates, creada en 2000 por Bill Gates y Melinda French Gates, concentra sus programas en salud global, equidad educativa y reducción de la pobreza.

Bill Gates anunció que donará casi toda su fortuna, estimada en US$ 200.000 millones, durante los próximos 20 años y prevé disolver la organización el 31 de diciembre de 2045.

La entidad nació con una transferencia de US$ 20.000 millones en acciones de Microsoft y recibió aportes adicionales de Warren Buffett. Hasta 2024, Gates y Melinda French Gates habían aportado US$ 60.200 millones, mientras que Buffett donó US$ 43.300 millones desde 2006.

La Fundación Gates fue creada en 2000 por Bill Gates y Melinda French Gates para financiar programas de salud global, educación y reducción de la pobreza. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
La Fundación Gates fue creada en 2000 por Bill Gates y Melinda French Gates para financiar programas de salud global, educación y reducción de la pobreza. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

La fundación asegura haber destinado US$ 53.800 millones desde 2000 y otorgado US$ 83.300 millones en subvenciones. Además, informó gastos benéficos por US$ 102.300 millones y una dotación fiduciaria de US$ 77.200 millones.

Sus primeras iniciativas consistieron en donar computadoras a bibliotecas públicas de Estados Unidos. Más tarde, amplió su actividad hacia la prevención de muertes infantiles, la lucha contra enfermedades infecciosas y la reducción de la pobreza extrema.

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