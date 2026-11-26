Un mosquito se alimenta sobre la piel humana junto a un mapa con la bandera y el escudo de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador entró en zona de alarma por el incremento sostenido de dengue, según advirtió el presidente del Colegio Médico, Iván Solano, tras el análisis del boletín oficial del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 44.

Los registros sanitarios muestran una subida constante de casos sospechosos desde mediados de año, con 368 notificaciones en los últimos siete días evaluados y un acumulado que roza los siete mil cuadros probables. Esta situación coloca al territorio en un escenario previo a una emergencia epidemiológica mayor.

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Durante una entrevista en el programa Punto de Vista de Radio Cadena YSKL, Iván Solano explicó que las cifras del corredor epidemiológico confirman el riesgo. “Quiero decirle que esos datos nos hablan de que estamos en zona de alarma. Alarma, que es previo a una epidemia”, manifestó el especialista.

La advertencia médica coincide también con la reaparición del virus de chikunguña, del cual ya se detectaron menos de diez contagios en lo que va del año, una manifestación que no ocurría en el país desde la epidemia de 2015.

Frente a este panorama, el especialista abogó que el aumento en las temperaturas locales acelera el nacimiento del insecto y modifica su conducta, pues el calor eleva su necesidad de alimentarse con mayor frecuencia de sangre humana.

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Al mismo tiempo, las deficiencias en los servicios básicos obligan a más del 50% de los salvadoreños a almacenar agua en barriles o recipientes que permanecen abiertos, lo cual genera depósitos propicios para los huevos del mosquito.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, durante la entrevista en el programa Punto de Vista de Radio Cadena YSKL, donde advirtió sobre el incremento de casos de dengue en El Salvador.

Además, la vulnerabilidad habitacional se refleja en los vecindarios. Los datos sanitarios revelan que el 41% de los municipios superó el límite de seguridad de criaderos, fijado en un máximo del 4% de viviendas con presencia de larvas. A esta problemática se suma la ausencia de campañas gubernamentales informativas que alerten sobre la necesidad de limpiar las viviendas.

“Si a mí la autoridad del país que debe de informarme cómo está la situación de las enfermedades no me dice que en este caso el dengue estamos en un nivel de alarma, yo no veo en riesgo ni a mi persona ni a mi familia”, enfatizó el titular del Colegio Médico.

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Las pautas médicas para prevenir complicaciones y frenar el contagio

Frente a la circulación del virus, Iván Solano remarcó la importancia de que la ciudadanía evite la automedicación ante los primeros síntomas de fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor muscular o molestias detrás de los ojos.

El especialista subrayó que los pacientes deben acudir de forma temprana a una unidad de salud para recibir una evaluación clínica adecuada, mantener un consumo constante de líquidos y utilizar únicamente paracetamol o acetaminofén para controlar la temperatura corporal, ya que otros fármacos pueden agravar el cuadro.

En el plano comunitario, la recomendación principal consiste en revisar los patios para eliminar cualquier acumulación de agua estancada y cubrir de forma hermética con tapaderas o plástico los barriles de uso doméstico, una acción directa que corta el ciclo de reproducción del zancudo en los hogares.

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ARCHIVO: Jornada de fumigación en una comunidad para eliminar el zancudo adulto transmisor del dengue, una de las medidas para frenar la propagación de la enfermedad. EFE/ Rodrigo Sura

El dengue golpea a Centroamérica con cifras históricas

La situación salvadoreña se inscribe en un contexto crítico para toda la región. Datos de la Organización Panamericana de la Salud señalan que el istmo centroamericano afrontó una de las temporadas más complejas de los últimos años, con reportes que multiplicaron los promedios habituales en naciones fronterizas.

Durante los picos más recientes de la crisis regional, Honduras supera los 15 mil casos de la enfermedad, mientras que Guatemala reporta 28,765 casos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la presencia simultánea de diferentes variantes del virus en América Central incrementa el peligro de complicaciones graves en las comunidades, por lo que instó a los gobiernos a fortalecer el control ambiental y mantener informada a la ciudadanía.

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