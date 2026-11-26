EL Estadio Centenario recibe este sábado la final de la Libertadores (EFE)

Guardar

Montevideo se prepara para recibir este fin de semana la final de la Copa Libertadores, entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Desde hace algunas semanas se construye un vallado en torno al Parque Batlle, donde está el Estadio Centenario, el escenario en el que se disputará el partido. Además, desde las semanas previas se hacía difícil conseguir un lugar para el alojamiento a un precio razonable.

Se espera que este partido derrame en la ciudad y el turismo se ilusiona con los resultados.

PUBLICIDAD

La Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) realizó un sondeo entre sus socios para conocer las expectativas que genera la final.

El operativo de seguridad

Unos 1.930 policías estarán afectados al operativo de la final de la Libertadores, informó el Ministerio del Interior este miércoles en una conferencia de prensa.

El técnico de Estudiantes de la Plata, Alexander Medina, en su llegada a Montevideo para disputar la final de la Libertadores (REUTERS/Martin Varela)

El patrullaje preventivo se realiza desde el miércoles y para la noche del viernes está prevista la inspección de seguridad del Centenario. El operativo general comenzará a las 00:00 del sábado 28. A las 13:00 se abrirán las puertas del estadio.

El impacto económico

En Montevideo, las reservas de los hoteles se acercan al 100% y hay una “alta demanda” en el corredor este, entre Canelones y Maldonado. En Punta del Este, a su vez, se suman otros eventos que convocan delegaciones y visitantes, dice el documento de la Camtur.

PUBLICIDAD

“Las reservas son una primera señal del movimiento económico que puede generar una final de esta envergadura. A su vez, durante su estadía, quienes viajan por el partido también demandan servicios de gastronomía y transporte y realizan compras en comercios locales”, señala la gremial empresarial en su comunicado.

Unos 2.000 policías participan del operativo de seguridad en Uruguay

La final de la Libertadores en Uruguay podría generar unos USD 26 millones de valor agregado bruto, en un escenario de 50.000 espectadores, de los cuales unos 40.000 serían no residentes, informó la Camtur, con base en un estudio de la consultora Vixion.

“Para CAMTUR, la final pone de relieve una oportunidad para Uruguay: atraer más competencias desestacionalizadas, generar actividad para empresas turísticas de distintos destinos a lo largo de todo el año. La Cámara destaca el trabajo de coordinación de la Asociación Uruguaya de Fútbol con las autoridades y el sector turístico, y señala que los eventos que el país logre captar en los próximos años servirán para ganar experiencia de cara al Mundial 2030”, agrega el comunicado.

PUBLICIDAD

Desde que Estudiantes de La Plata clasificó a la final, aumentó la demanda de alojamiento en Montevideo. “¿Confirman que así estamos todos buscando alojamiento en Montevideo?”, posteó en la red social X la cuenta del club, después de eliminar a Flamengo. En la imagen aparece el futbolista Tomás Palacios, sentado en el suelo, con el celular en la mano.

El turismo uruguayo se ilusiona con la final de la Libertadores (EFE/Federico Anfitti)

Enseguida, esa tarea, la de buscar alojamiento en Montevideo, se volvió complicada. Conseguir un lugar en un hotel o un departamento es difícil, al menos para quienes no estén dispuestos a pagar un precio desorbitante. Todos los relevamientos muestran una disponibilidad muy limitada en las distintas plataformas para las zonas próximas al estadio.

PUBLICIDAD

Una simple búsqueda en una plataforma muestra que hay opciones disponibles por dos noches a unos USD 700.

Semanas atrás, el presidente de la Asociación de Hoteles del Uruguay, Francisco Rodríguez, declaró al diario deportivo Ovación que en junio ya se registraba una alta ocupación para estas fechas. “A nivel de los organizadores de estos eventos, ya tienen hoteles prácticamente todos ocupados y bloqueados desde entonces”, declaró.

“En estos momentos las reservas superan el 90% en Montevideo y en el este. Los hoteles más importantes están prácticamente arriba del 95% y el 100%”, destacó.

Las tarifas de los hoteles también se han incrementado por la alta demanda.

“En la oferta formal hay propuestas que pueden llegar a ser 10 veces más caras respecto a lo normal. Y en los alojamientos por fuera del sistema, que no están regularizados, seguramente estén 40 o 50 veces más”, declaró este empresario.

PUBLICIDAD