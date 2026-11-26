El Ministerio Público coordinó trece allanamientos autorizados por tribunales en los departamentos de Copán y Ocotepeque.

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La Operación Quimera dejó seis detenidos en los departamentos de Copán y Ocotepeque, en el occidente de Honduras, como parte de un despliegue judicial y policial del Ministerio Público contra una presunta estructura de narcotráfico. Entre los capturados figura una mujer señalada por los investigadores como la supuesta responsable de dirigir la organización.

El operativo contempla 13 allanamientos autorizados por tribunales, además de órdenes de captura contra personas que, según las investigaciones, integraban la estructura con funciones diferenciadas dentro de las actividades ilícitas.

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Las diligencias se desarrollan de forma simultánea en distintas comunidades de ambos departamentos. Los equipos investigadores buscan pruebas que permitan establecer el funcionamiento de la organización, identificar a sus integrantes y determinar el grado de participación de cada uno.

El operativo está a cargo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), dependencia del Ministerio Público, como parte de las investigaciones orientadas a combatir las redes de tráfico de drogas en el territorio nacional.

Las autoridades presentaron el resultado como preliminar: las investigaciones y las diligencias judiciales continúan.

La Operación Quimera concentra sus acciones en varios puntos de Copán y Ocotepeque, departamentos fronterizos con Guatemala, en el occidente hondureño.

En Copán, los allanamientos se ejecutan en la aldea Los Tangos y el sector de Las Bodegas, ambos en el municipio de Nueva Arcadia, y en el barrio Mercedes, en el municipio de Corquín. En Ocotepeque, las autoridades actúan en los barrios La Majada y Las Mesitas, pertenecientes al municipio de Fraternidad.

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Investigación en curso

La distribución geográfica de los operativos responde a las líneas de investigación que las autoridades mantienen sobre los movimientos y las actividades de los presuntos integrantes de la estructura.

Los 13 allanamientos tienen como objetivo localizar indicios que contribuyan a documentar las actividades investigadas y fortalecer los expedientes judiciales contra las personas señaladas.

Una mujer señalada como presunta cabecilla de la organización delictiva figura entre los detenidos por las autoridades.

Además de las detenciones, las autoridades buscan establecer si los sospechosos mantenían responsabilidades diferenciadas dentro de la organización: si existían personas encargadas de dirigir las operaciones, coordinar actividades o ejecutar tareas específicas relacionadas con el presunto tráfico de drogas.

Hasta el momento, el Ministerio Público no divulgó la identidad de los seis detenidos ni detalló las cantidades de droga, dinero u otros elementos que podrían haber sido decomisados durante las intervenciones.

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Nexos con otros delitos y cadena de mando

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar las conexiones que presuntamente mantenía la organización con otras personas relacionadas con antecedentes de narcotráfico y hechos delictivos.

Según el Ministerio Público, las pesquisas apuntan a una estructura que operaba de manera coordinada y cuyos integrantes habrían asumido responsabilidades específicas para llevar adelante las actividades ilícitas.

Los investigadores también buscan establecer el alcance de las posibles conexiones y la participación individual de cada sospechoso, con el propósito de determinar si hay otros involucrados que todavía no fueron identificados o capturados.

La identificación de la presunta cabecilla representa uno de los puntos relevantes del operativo, ya que las autoridades buscan esclarecer cómo se organizaba la estructura y quiénes habrían tenido capacidad de dirección dentro de ella.

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Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de los sospechosos y los detalles de posibles decomisos.

La captura de una persona señalada como líder no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los detenidos deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes y las resoluciones de los tribunales.

El Ministerio Público indicó que las acciones forman parte de su estrategia para combatir el narcotráfico y desarticular organizaciones criminales mediante procedimientos respaldados por órdenes judiciales, en particular en zonas del occidente del país.

La situación jurídica de los detenidos deberá resolverse ante los tribunales, bajo el principio de presunción de inocencia.