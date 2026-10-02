Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Page: los magnates tecnológicos del mundo a octubre de 2026

Elon Musk lidera el grupo de magnates tecnológicos, seguido por Jeff Bezos y Larry Page. REUTERS/Jonathan Ernst

Guardar

Los magnates tecnológicos dominan la clasificación de multimillonarios de la revista Forbes al octubre de 2026. Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Page encabezan el grupo, junto con Michael Dell, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Larry Ellison y Steve Ballmer.

La lista refleja el peso de las empresas de inteligencia artificial, servicios en la nube, comercio electrónico, redes sociales, semiconductores y software en la creación de grandes fortunas. Las 10 personas más ricas del planeta reunían un patrimonio combinado de US$3,1 billones, frente a los US$2,8 billones del mes anterior.

PUBLICIDAD

Entre los cambios más destacados, Bezos ascendió al segundo puesto tras el aumento de la valoración de Blue Origin y Prometheus. Dell, por su parte, escaló posiciones impulsado por la demanda de servidores de inteligencia artificial de Dell Technologies.

Jensen Huang se ha posicionado en la lista gracias al avance de la IA en Nvidia. REUTERS/Kylie Cooper

Quién es el empresario tecnológico más rico

Elon Musk es el empresario tecnológico más rico del mundo, con una fortuna estimada en US$936.000 millones, según la clasificación del medio. Su patrimonio supera en más del doble al de Bezos, que figura segundo con US$370.000 millones.

La riqueza de Musk creció cerca de US$44.000 millones durante el último mes, impulsada por la suba del 5% en las acciones de SpaceX. El empresario es presidente, director ejecutivo y director técnico de la compañía aeroespacial, además de poseer una participación de casi el 11% en Tesla.

PUBLICIDAD

El fundador de SpaceX también está vinculado a xAI, empresa de inteligencia artificial y redes sociales que adquirió su compañía de cohetes en febrero. Musk volvió a ocupar el primer lugar entre las personas más ricas del mundo a finales de mayo de 2024 y, desde entonces, no dejó esa posición.

Jeff Bezos alcanzó una fortuna de US$370.000 millones, luego de sumar aproximadamente US$102.000 millones en septiembre. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Qué otros magnates hacen parte de la lista

Jeff Bezos ocupa el segundo lugar, con US$370.000 millones. El fundador de Amazon incrementó su fortuna en aproximadamente US$102.000 millones durante septiembre, luego de que inversores privados valoraran Blue Origin en más de US$130.000 millones y Prometheus en US$41.000 millones.

Larry Page, cofundador de Google, quedó tercero con US$286.000 millones, mientras que Sergey Brin, su socio en la creación del buscador, alcanzó US$263.000 millones. Ambos mantienen participaciones mayoritarias en Alphabet, matriz de Google, y han retomado protagonismo en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

PUBLICIDAD

Michael Dell registró una fortuna de US$268.000 millones tras el alza del 18% de las acciones de su empresa. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, elevó su patrimonio hasta US$251.000 millones gracias a la subida del 27% de los títulos de la compañía después del lanzamiento de su agente de IA personal Muse.

Mark Zuckerberg elevó su patrimonio hasta US$251.000 millones tras la suba de las acciones de Meta. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

También integran el grupo Jensen Huang, cofundador, presidente y director ejecutivo de Nvidia; Larry Ellison, cofundador de Oracle; y Steve Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft.

Quiénes fueron los empresarios tecnológicos que firmaron documento con Trump

Seis ejecutivos tecnológicos fueron identificados como firmantes del documento impulsado por Donald Trump para establecer compromisos voluntarios de autorregulación sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

El acuerdo, denominado White House Accord on Super Intelligence, fue firmado por Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Elon Musk, de xAI; y Jensen Huang, de Nvidia.

Líderes de compañías tecnológicas firmaron con Donald Trump un acuerdo voluntario sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. REUTERS/Jonathan Ernst

El texto también lleva la firma de Trump, como presidente de Estados Unidos, y plantea cuatro capas de controles para vigilar los riesgos de los modelos de IA durante su entrenamiento y despliegue.

El White House Accord on Super Intelligence es un acuerdo voluntario firmado por Donald Trump y ejecutivos de empresas tecnológicas para establecer controles sobre el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

El documento propone monitoreo de riesgos, equipos encargados de verificar esos controles, auditorías externas independientes y comités dentro de los directorios. Aunque no tiene carácter obligatorio, plantea que estas medidas podrían convertirse en leyes y regulaciones con el tiempo.