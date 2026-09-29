AMD compró por 8.200 millones de dólares el laboratorio de IA de Fei-Fei Li

AMD compra labotario de IA que crea modelos en 3D. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

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AMD acordó comprar World Labs, el laboratorio de inteligencia artificial fundado por la científica Fei-Fei Li, por unos 8.200 millones de dólares pagados en acciones. La empresa, que Li creó hace apenas dos años, desarrolla una tecnología que permite a las computadoras entender y recrear el mundo físico en tres dimensiones, algo que hoy se considera clave para construir robots y autos que se manejen solos.

AMD paga 8.200 millones en su segunda compra más grande de la historia

Según el comunicado oficial de AMD, la operación se pagará íntegramente con acciones de la compañía, sin desembolso de dinero en efectivo. Se espera que el acuerdo quede formalizado antes de fin de año, una vez que los organismos reguladores den su visto bueno. Solo la compra de Xilinx en 2022 —por cerca de 50.000 millones de dólares— fue más grande en la historia de AMD.

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Li se incorporará a la empresa como vicepresidenta ejecutiva y científica jefa, con reporte directo a la directora ejecutiva Lisa Su. “Fei-Fei y el equipo de World Labs aportan un liderazgo excepcional en investigación”, afirmó Su en el comunicado. Li, por su parte, señaló que la unión le dará a su equipo “los recursos y la profundidad de ingeniería” que necesita para avanzar más rápido. Tras el anuncio, calificó a Su como una “gran amiga” en sus redes sociales.

AMD compró World Labs, una empresa que desarrolla computadoras que entienden y recrean el mundo físico en 3D. REUTERS/Caroline Brehman/File Photo

Qué hace World Labs y por qué vale tanto dinero

Para entender el valor de esta compra, hay que entender qué hace World Labs. Sus ingenieros construyeron sistemas que pueden generar, recrear y simular entornos tridimensionales interactivos a partir de una foto, un texto o un video. A esa capacidad se la llama inteligencia espacial: en lugar de procesar solo palabras o imágenes planas, el sistema puede “pensar” sobre el espacio físico, entender dónde están los objetos, cómo se mueven y cómo interactúan entre sí.

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Esa habilidad es especialmente valiosa para entrenar robots. Hoy, uno de los mayores obstáculos para construir robots capaces de moverse en entornos cotidianos es la escasez de datos reales con los que enseñarles. Los mundos simulados que genera World Labs permiten entrenar robots de forma masiva sin necesidad de filmar o capturar situaciones del mundo real, lo que acelera enormemente el proceso. Empresas como Tesla y Figure, que trabajan en robótica autónoma, dependen de este tipo de datos sintéticos.

El alto valor de World Labs y por el que pagó una alta cantidad de dinero AMD se debe a que esta empresa tiene la capacidad para desarrollar inteligencia espacial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

AMD ya había apostado por la empresa antes de comprarla

AMD no llegó a esta compra de improviso. En febrero de este año ya había participado en una ronda de financiación de 1.000 millones de dólares en la que World Labs fue valuada en 5.000 millones. En esa misma ronda también invirtieron Nvidia —el principal competidor de AMD en el negocio de los chips para inteligencia artificial—, Autodesk, Fidelity Management & Research Company y Sea.

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Además de esa inversión, ambas compañías ya tenían firmada una alianza de trabajo conjunto desde el año pasado. La relación, en otras palabras, venía construyéndose desde antes de que se hablara de una compra.

World Labs fue fundada por Li en 2024 y en noviembre de 2025 lanzó su primer producto, Marble: una herramienta que convierte una foto, un texto o un video en un entorno tridimensional editable, con planes de suscripción de hasta 95 dólares por mes.

AMD y World Labs tenían firmados varios acuerdos, por lo que mantenían una alianza de trabajo. REUTERS/Chris Helgren

El modelo que convenció a AMD de comprarlo todo

Lo que terminó de inclinar la balanza fue Atlas, el producto más reciente de World Labs, presentado a comienzos de septiembre de este año. Atlas es un sistema más avanzado que puede reconstruir escenas tridimensionales navegables a partir de apenas unas pocas fotos y, según la hoja de ruta de la empresa, servirá eventualmente para entrenar robots. Ese desarrollo fue, según reportes de la industria, el que motivó a AMD a comprar el laboratorio en lugar de seguir siendo apenas uno más de sus inversores.

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Por qué AMD necesitaba esta compra para competir con Nvidia

AMD tenía una deuda pendiente en el negocio de la inteligencia artificial: mientras Nvidia ya ofrecía públicamente una familia completa de modelos de mundo de código abierto llamada Cosmos, AMD solo contaba con modelos de texto y video. La compra de World Labs busca cerrar esa brecha con su rival y posicionarse en una de las áreas de mayor crecimiento del sector.

AMD explicó en su comunicado que la experiencia de World Labs también le dará una visión más clara sobre cómo evolucionan las tareas de inteligencia artificial, lo que guiará el desarrollo de sus propios chips en los próximos años.

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AMD solo contaba con IA de lenguaje de texto y video, ahora con la compra de World Labs, buscará ingresar al mercado de la IA de mundo abierto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La operación se inscribe en una racha de adquisiciones de AMD en el campo de la inteligencia artificial. En 2024 compró Silo AI por 665 millones de dólares y ZT Systems por 4.900 millones, y en agosto de este año llegó a un acuerdo para quedarse con Taalas, una startup de chips con sede en Toronto.

En comparación, el monto pagado por World Labs queda por debajo de otras operaciones recientes del sector: Meta destinó 14.000 millones de dólares en 2025 por una participación minoritaria en Scale AI, y Nvidia comprometió en conjunto 33.000 millones de dólares por Groq y Hugging Face.

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Tras el cierre de la transacción, el equipo de World Labs continuará enfocado en investigación, según precisó AMD. La empresa no aclaró si otros integrantes del laboratorio, además de Li, se incorporarán formalmente a su estructura. La operación todavía debe pasar el control de los reguladores, un proceso que la compañía prevé completar dentro de los próximos meses.