Tecno

La escasez de memoria por la IA hace caer 20% los envíos de computadoras en el mundo

Lenovo, HP y Dell concentraron la mayor parte de la caída, mientras los analistas anticipan otro trimestre negativo

Los envíos mundiales de PC cayeron 20,1% interanual en el tercer trimestre de 2026, según IDC. (Europa Press)
Los envíos mundiales de PC cayeron 20,1% interanual en el tercer trimestre de 2026, según IDC. (Europa Press)
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Los envíos mundiales de computadoras personales cayeron 20,1% en el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, según la consultora IDC, que calificó la baja como la más pronunciada desde el primer trimestre de 2023. Se trata de nueva consecuencia de la actual crisis de memoria generada por el auge de la inteligencia artificial.

IDC midió 62,7 millones de unidades despachadas entre julio y septiembre, contra 78,5 millones un año antes. El retroceso también fue de 9,1% respecto del segundo trimestre de 2026, algo inusual porque el tercer trimestre suele superar al segundo por estacionalidad.

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Otra consultora, Omdia, llegó a una cifra todavía más alta: una baja de 21,2% interanual, hasta 58,1 millones de unidades. Según su desglose, los envíos de computadoras de escritorio cayeron 23,5%, a 11,7 millones, y los de notebooks bajaron 20,6%, a 46,4 millones.

Omdia midió una baja aún mayor, del 21,2% interanual, hasta 58,1 millones de unidades despachadas. (Reuters)
Omdia midió una baja aún mayor, del 21,2% interanual, hasta 58,1 millones de unidades despachadas. (Reuters)

Por qué se frenó el mercado

Jitesh Ubrani, director de investigación de dispositivos de consumo de IDC, explicó que buena parte de la caída responde a compras adelantadas que los fabricantes y los canales de venta hicieron a comienzos de año para anticiparse a las subas de precio de la memoria. Esa estrategia infló los envíos del primer semestre y dejó al tercer trimestre con poca demanda real para sostener. “Los canales ahora están preocupados por cargar demasiado inventario en un mercado donde los precios altos frenan la demanda”, dijo Ubrani.

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Ishan Dutt, director de investigación de Omdia, coincidió en que la contracción no sorprendió a la industria: los principales fabricantes ya habían anticipado caídas de dos dígitos en sus pronósticos para la segunda mitad del año durante la última ronda de resultados trimestrales.

El costo oculto de la memoria

La causa de fondo es la competencia por los chips de memoria entre las computadoras de consumo y los centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial, que absorben cada vez más capacidad de fabricación de DRAM y HBM. Ben Yeh, analista principal de Omdia, precisó que la memoria DRAM y los discos SSD pasaron de representar un 15% típico del costo de una computadora a casi un 40%, con subas de precio que superaron cuatro veces su valor anterior.

La memoria DRAM y los SSD pasaron de representar el 15% al 40% del costo de fabricación de una PC. (Reuters)
La memoria DRAM y los SSD pasaron de representar el 15% al 40% del costo de fabricación de una PC. (Reuters)

“Aunque los fabricantes subieron los precios varias veces en los últimos trimestres, esos ajustes todavía no compensaron el impacto”, agregó Yeh, quien advirtió que la presión sobre los costos va a persistir.

El golpe no fue parejo entre las marcas. Según Omdia, Lenovo envió 14,9 millones de unidades, una baja interanual de 22,9%, y mantuvo el primer puesto con 25,7% de participación de mercado. HP sufrió la caída más fuerte entre los grandes fabricantes, con un retroceso de 31% a 10,3 millones de unidades. Dell bajó 25%, a 7,6 millones, mientras que Apple resistió mejor con una caída de 11,3%, a 6,8 millones de equipos.

Qué esperar para los próximos meses

Omdia proyecta que la contracción se va a profundizar: espera una baja interanual de 24% para el cuarto trimestre de 2026 y otra de 7% a lo largo de 2027. IDC, por su parte, no espera que los precios bajen de forma sostenida y anticipa que cualquier alivio será “modesto y breve”, con valores que van a permanecer muy por encima de los que regían un año atrás.

El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en centros de datos absorbe cada vez más capacidad de fabricación de chips. (Reuters)
El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial en centros de datos absorbe cada vez más capacidad de fabricación de chips. (Reuters)

Esta baja podría ser apenas el comienzo de un nuevo ciclo descendente”, resumió Yeh en el comunicado de Omdia que acompañó la publicación de los datos del trimestre.

La escasez de componentes también golpea a los televisores

El faltante de memoria no se limita a las computadoras. Un informe de Omdia citado por DigiTimes reveló que el conjunto de semiconductores de un televisor puede valer más que el propio panel: la proporción que representa la placa de procesamiento dentro del costo total de fabricación pasó de poco más del 10% en el segundo trimestre de 2025 a entre el 45% y el 50% en el tercer trimestre de 2026.

El impacto se concentra, por ahora, en los segmentos más económicos del mercado, como los televisores LCD de 32 pulgadas y los modelos Full HD de poco más de 40 pulgadas.

La crisis de componentes también eleva el costo de los televisores, donde la placa de procesamiento ya representa hasta el 50% del valor total. (Europa Press)
La crisis de componentes también eleva el costo de los televisores, donde la placa de procesamiento ya representa hasta el 50% del valor total. (Europa Press)

El encarecimiento de la memoria DRAM, que llegó a 25 dólares en agosto (4,4 veces más que un año atrás), y de la memoria flash NAND, que alcanzó los 30,50 dólares (casi nueve veces su valor de doce meses antes), resultó el factor más determinante de esta inversión de costos.

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