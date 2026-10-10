Tecno

Comunicarse con los elefantes ya es posible: usan ChatGPT para mandar por WhatsApp alertas a humanos

El sistema desarrollado por una bióloga utiliza sensores acústicos para reconocer vocalizaciones y reproducir sonidos que alejen a los animales de las zonas pobladas

Bióloga crea un sistema con IA para identificar los sonidos de los elefantes y auyentarlos antes que lleguen a aldeas.
Bióloga crea un sistema con IA para identificar los sonidos de los elefantes y auyentarlos antes que lleguen a aldeas. (Seema Lokhandwala)
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Una científica desarrolla un sistema de inteligencia artificial, con ayuda de ChatGPT, que pueda detectar las llamadas de los elefantes y alejarlos de las aldeas antes de que se produzcan enfrentamientos con las personas.

La iniciativa, impulsada por Seema Lokhandwala en Assam, al noreste de India, combina sensores acústicos, análisis de sonidos y altavoces que reproducen señales disuasorias para reducir los ataques y proteger los cultivos.

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El proyecto parte de una idea: comprender cómo se comunican estos animales podría ayudar a anticipar sus movimientos y mejorar la convivencia con las comunidades rurales. Además de activar sonidos que los alejen, el equipo trabaja en sensores capaces de alertar a los habitantes cuando un elefante se aproxima, mediante mensajes de texto o WhatsApp.

Seema Lokhandwala creó un sistema de IA que escucha a los elefantes y emite sonidos para disuadirlos. (Foto: Seema Lokhandwala)
Seema Lokhandwala creó un sistema de IA que escucha a los elefantes y emite sonidos para disuadirlos. (Foto: Seema Lokhandwala)

La urgencia de esta tecnología se refleja en las cifras de la región. Un informe publicado en 2025 registró 1.468 personas y 1.209 elefantes muertos en encuentros entre humanos y animales en Assam entre 2000 y 2023. La pérdida de hábitat y la expansión de las tierras agrícolas han aumentado la frecuencia de estas incursiones.

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Cómo funciona la inteligencia artificial que detecta elefantes

Lokhandwala, científica especializada en elefantes y estudiante de doctorado del Instituto Indio de Tecnología de Guwahati, creó el Proyecto de Acústica de Elefantes para estudiar las vocalizaciones de los elefantes asiáticos en el paisaje de Kaziranga-Karbi Anglong.

El proyecto analiza los sonidos que emiten los animales para identificar patrones y comprender mejor sus comportamientos. En algunas etapas del trabajo, ChatGPT se utiliza como apoyo para generar ideas y procesar señales acústicas, aunque la investigación depende de la recopilación y el análisis de datos vocales.

El dispositivo desarrollado por el equipo funciona con baterías y combina sensores acústicos con inteligencia artificial para distinguir las llamadas de los elefantes del ruido habitual del bosque. Cuando detecta una vocalización, activa un altavoz que reproduce sonidos destinados a disuadir a los animales.

Seema Lokhandwala se apoya de ChatGPT para tener más ideas y también para mejorar el procesamiento de su trabajo. (Foto: Seema Lokhandwala)
Seema Lokhandwala se apoya de ChatGPT para tener más ideas y también para mejorar el procesamiento de su trabajo. (Foto: Seema Lokhandwala)

Entre las grabaciones utilizadas figuran rugidos de tigres y leopardos, zumbidos de abejas y bramidos de elefantes machos durante el celo, una etapa en la que pueden volverse especialmente agresivos. La selección aleatoria de sonidos busca evitar que los animales se acostumbren a una única señal.

El sistema también contempla una función de alerta para los habitantes. Los sensores instalados alrededor de las aldeas pueden advertir sobre la aproximación de un elefante mediante mensajes de texto o WhatsApp, mientras el mecanismo acústico intenta impedir que el animal ingrese en las zonas pobladas. La iniciativa continúa en fase de prueba y sus responsables esperan perfeccionarla a medida que reúnan más grabaciones.

Pruebas en aldeas y resultados iniciales

El equipo construyó alrededor de diez unidades desde 2019 y comenzó a instalar los primeros dispositivos en 2023, dentro y en los alrededores del Parque Nacional de Kaziranga. Según Lokhandwala, las pruebas realizadas en 2024 alcanzaron una precisión cercana al 80 % en la detección de llamadas y una eficacia del 100 % para ahuyentar a los elefantes en las pruebas evaluadas.

La investigadora ya cuenta con programas de prueba en varias aldeas y busca ampliar el proyecto. Sin embargo, el financiamiento sigue siendo una limitación. Un dispositivo completo cuesta unas 50.000 rupias, equivalentes a unos 570 dólares. Una versión que solo reproduce sonidos disuasorios ronda los 170 dólares, mientras que un modelo con cámara para reconocer elefantes puede alcanzar los 3.400 dólares.

El sistema de Seema Lokhandwala permite que la IA envié mensajes a los residentes antes que se produzca un ataque de los elefantes. (Foto: Seema Lokhandwala)
El sistema de Seema Lokhandwala permite que la IA envié mensajes a los residentes antes que se produzca un ataque de los elefantes. (Foto: Seema Lokhandwala)

La pérdida de hábitat está detrás del conflicto

Assam alberga cerca de 6.000 elefantes asiáticos, pero la expansión de los asentamientos, las carreteras, las vías ferroviarias y las tierras agrícolas fragmenta los corredores naturales que utilizan para desplazarse. Cada elefante necesita alrededor de 150 kilogramos de vegetación al día. Cuando escasea el alimento en los bosques, los cultivos de arroz se convierten en una fuente accesible.

Para los especialistas, la tecnología puede reducir algunos incidentes, pero no resuelve por sí sola las causas del conflicto. La protección de los hábitats y la planificación del uso de la tierra siguen siendo fundamentales para evitar que las rutas de los animales se superpongan cada vez más con las comunidades humanas.

Lokhandwala reconoce que ninguna herramienta garantizará la desaparición total de estos enfrentamientos. Su objetivo es detectar a los elefantes con mayor anticipación, advertir a los residentes y disuadir a los animales antes de que se produzcan daños. A largo plazo, el proyecto busca que el conocimiento de sus vocalizaciones contribuya a una convivencia más segura entre ambas especies.

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