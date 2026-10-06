Tecno

Generar imágenes en ChatGPT tendrá una nueva condición: aparecerán anuncios

El nuevo sistema se prueba inicialmente en Estados Unidos y llegará progresivamente a otros mercados, aunque tendrá restricciones en la Unión Europea

ChatGPT volverá a imponer limites de uso para sus funciones más avanzadas.
ChatGPT volverá a imponer limites de uso para sus funciones más avanzadas. (OpenAI)
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OpenAI comenzó a desplegar un nuevo formato publicitario en ChatGPT que mostrará anuncios junto a las imágenes generadas por el chatbot. La compañía busca que las marcas puedan presentar productos y servicios relacionados con las solicitudes visuales de los usuarios, aunque asegura que estas piezas estarán claramente identificadas y separadas de las imágenes creadas por inteligencia artificial.

El nuevo formato comenzó a probarse con un grupo reducido de usuarios y anunciantes en Estados Unidos. Está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años y forma parte de la expansión del sistema de publicidad que OpenAI comenzó a introducir dentro de las conversaciones de ChatGPT.

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Los anuncios aparecerán junto a las imágenes generadas

Según OpenAI, los nuevos anuncios visuales estarán diseñados para complementar determinadas solicitudes realizadas en ChatGPT. La compañía plantea que puedan servir como inspiración, mostrar cómo funciona un producto o presentar la experiencia asociada a un servicio.

ChatGPT empezará a mostrar publicidad en imágenes generadas.
ChatGPT empezará a mostrar publicidad en imágenes generadas. (OpenAI)

Por ejemplo, una persona que utilice ChatGPT para generar ideas para decorar una habitación podría encontrarse con publicidad relacionada con muebles u objetos para el hogar. Del mismo modo, una conversación sobre un viaje podría incluir anuncios de ropa, hoteles u otros servicios relacionados con el destino mencionado.

La publicidad no formará parte de la imagen generada por ChatGPT. Los anuncios aparecerán como elementos independientes y tendrán una identificación específica para que el usuario pueda distinguirlos del contenido creado por la inteligencia artificial.

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Esta separación busca evitar que una persona interprete una recomendación comercial como una respuesta generada de manera independiente por el chatbot.

OpenAI asegura que los anuncios no modificarán las respuestas

La compañía también mantiene la misma separación que aplica al formato publicitario dentro de las conversaciones de texto. OpenAI sostiene que los anuncios no influyen en las respuestas que ofrece ChatGPT ni determinan el contenido que genera el modelo.

En los formatos de publicidad que ya se habían incorporado al servicio, los anuncios aparecen identificados como contenido patrocinado y separados visualmente de la respuesta principal. El nuevo sistema llevará esa misma lógica al contenido visual.

Anuncios de ChatGPT. (Foto: OpenAI)
Anuncios de ChatGPT. (Foto: OpenAI)

Esto significa que una imagen generada a partir de una solicitud continuará respondiendo a las instrucciones del usuario, mientras que el anuncio se mostrará como un elemento independiente asociado al contexto de la conversación.

Los anuncios tendrán restricciones para proteger a los usuarios

OpenAI también estableció límites sobre los contextos en los que podrá aparecer publicidad. Los anuncios visuales estarán disponibles únicamente para usuarios mayores de 18 años y contarán con filtros destinados a evitar su aparición en conversaciones consideradas sensibles.

La compañía señala que estas medidas buscan impedir que las marcas aparezcan en situaciones en las que una persona pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad emocional o frente a temas delicados.

Además de los sistemas automáticos, OpenAI utilizará supervisión humana y mecanismos de seguimiento para detectar posibles incumplimientos de sus políticas publicitarias.

OpenAI empieza a desplegar anuncios en imágenes generadas. (AP foto/Richard Drew)
OpenAI empieza a desplegar anuncios en imágenes generadas. (AP foto/Richard Drew)

Estados Unidos será el primer mercado

La prueba de los anuncios junto a imágenes comenzará en Estados Unidos con un grupo reducido de anunciantes. OpenAI prevé ampliar progresivamente el formato a otros mercados durante los próximos meses, incluido México.

La situación será diferente en España y otros países de la Unión Europea, donde la compañía deberá adaptar el funcionamiento de la publicidad a las normas locales de protección de datos y privacidad.

De este modo, la publicidad en ChatGPT continúa extendiéndose a nuevos espacios del servicio. Ahora, además de aparecer dentro de determinadas conversaciones, también podrá acompañar las imágenes que los usuarios soliciten generar mediante inteligencia artificial.

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