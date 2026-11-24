Juan Pablo Luque quiere volver a postularse a la gobernación de Chubut y propuso una lista de unidad en el peronismo

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El diputado nacional y ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, busca posicionarse como candidato del peronismo para disputar la gobernación de Chubut. Sin embargo, el espacio todavía debe resolver si respaldará su postulación, la del intendente de Dolavon, Dante Bowen, o la del también diputado nacional José Glinski, quienes también aspiran a competir por el Ejecutivo provincial.

La discusión interna se aceleró luego de que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres convocara a elecciones para el próximo 21 de marzo. El adelantamiento del calendario electoral redujo los márgenes para organizar una eventual elección interna, que debería realizarse en enero, en un contexto de dificultades logísticas y políticas para alcanzar un acuerdo.

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Luque busca evitar que la definición se resuelva mediante una competencia interna y apuesta a construir una candidatura de unidad a través de mecanismos de consenso. Sin embargo, la resistencia de otros sectores del peronismo complica esa estrategia y anticipa una negociación que todavía está lejos de encontrar una salida.

En su intento por reunir respaldos, el ex intendente de Comodoro Rivadavia no consiguió hasta ahora consolidar un acuerdo que le permita convertirse en el candidato de consenso del kirchnerismo. Tanto Bowen como el diputado nacional José Glinski reclaman elecciones internas para definir al postulante. Ambos rechazan una candidatura resuelta por un acuerdo entre las principales referencias partidarias y exigen mayor participación de la militancia, en una disputa que profundiza las diferencias dentro del peronismo chubutense.

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El escenario también expone el desgaste de una conducción partidaria cuestionada por las sucesivas derrotas electorales. Bowen advirtió que no aceptará que un grupo reducido de dirigentes resuelva las candidaturas, mientras que Glinski consideró que las conversaciones actuales todavía no alcanzan para construir un acuerdo y planteó que el PJ deberá resolver sus diferencias mediante una interna si no consigue consensuar una fórmula.

Dante Bowen dejó en claro que no aceptará una lista conformada dentro de una oficina

En términos de posicionamiento político, Luque llega a esta instancia con antecedentes electorales y una estructura territorial construida durante su gestión municipal. Sin embargo, también carga con la derrota de 2023, cuando compitió por la gobernación y perdió frente a Torres, quien encabezó la propuesta electoral de Juntos por el Cambio con el sello del PRO.

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Aquel resultado puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en Chubut y se convirtió en uno de los principales cuestionamientos que recibe el exintendente dentro de su propio espacio.

Luque sostiene que si no consigue el respaldo del peronismo cuenta con otros sellos partidarios para participar de la contienda electoral.

Bowen tampoco deja demasiado margen para una negociación que lo excluya de la competencia. “Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, afirmó semanas atrás. Sin embargo, esa advertencia no modificó hasta ahora el escenario de fragmentación ni aceleró un acuerdo entre los distintos sectores.

Glinski, en tanto, defendió la realización de internas y planteó que la prioridad debe ser garantizar la transparencia institucional y las condiciones de participación para todas las expresiones del espacio. “Hay una diferencia muy grande entre una lista de unidad y una lista única: una lista única es aquella que impone sus condiciones sin contemplar alternativas; una lista de unidad es aquella que se genera producto del reconocimiento de cada una de las partes, de los consensos o, en definitiva, producto de una competencia interna”, señaló en declaraciones a la radio LA17.

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José Glinski también exige elecciones internas, aunque está dispuesto a charlar sobre una posible lista de unidad

En ese sentido, el diputado reveló que mantiene conversaciones habituales con Luque y Bowen —con quienes incluso se reunió durante el último fin de semana— para ordenar la estrategia electoral alrededor del documento programático “Chubut tiene con qué”.

“Lo que tiene que primar es un programa; pertenecemos a un espacio político que tiene principios muy concretos de soberanía política, independencia económica y justicia social, y ojalá podamos resolverlo por consenso y, si no, iremos a la interna, que no es ningún problema”, sostuvo.

Torres, en busca de la reelección

Ignacio Torres ya anunció que buscará la reelección

En el escenario electoral, Torres ya confirmó que buscará un nuevo mandato y se perfila como el principal adversario del peronismo en la disputa por la gobernación.

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Bajo el sello Despierta Chubut, una coalición que reúne a sectores de distintas fuerzas políticas, el mandatario provincial intentará retener el Ejecutivo y gobernar otros cuatro años la provincia patagónica.

La estrategia del peronismo estará condicionada, en buena medida, por su capacidad para resolver la disputa interna y evitar que la definición de la candidatura derive en una nueva fractura. Con el calendario electoral en marcha, el PJ deberá resolver si prioriza un acuerdo entre sus principales dirigentes o habilita una competencia para determinar quién encabezará su propuesta frente al oficialismo.